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Заброшки


Заброшки

Заброшенные итальянские виллы

На протяжении почти десяти лет французский фотограф Томас Джорион колесит по Италии, выискивая приходящие в упадок, разрушающиеся виллы 18-го и 19-го веков. Используя аналоговую крупноформатную фотокамеру, он увековечивает роскошные в прошлом здания для серии под названием «Veduta».

Отчасти фотографом движет стремление запечатлеть индивидуальность этих заброшенных залов. Каждый интерьер неповторим. Зачастую в них ещё сохранилась богатая декоративная роспись, медленно превращающаяся в прах. «Сначала я фотографировал, чтобы сохранилось напоминание об этих местах, прежде чем они исчезнут, – говорит Джорион. – Но потом я разглядел в них красоту, эстетику, которая проявляется с формами, цветами и подсветкой. Я ищу не заброшенность, а, скорее, патину времени». Томас Джорион (Thomas Jorion) путешествует по миру в поисках интересных мест и снимает при естественном освещении. А это – трудная задача, так как комплект его оборудования с широкоформатной фотокамерой, объективами и аксессуарами весит около 18 килограммов. Работы Джориона напоминают нам о хрупкой и эфемерной природе человечества, наводя на размышления о том, что останется после нас и каким будет будущее. Фотографии из других проектов Томаса Джориона можно найти на его сайте и в Instagram.

Тоскана, 2018.
Заброшенные итальянские виллы

Италия, 2017.
Заброшенные итальянские виллы

Фриули, 2018.
Заброшенные итальянские виллы

Италия, 2017.
Заброшенные итальянские виллы

Ломбардия, 2016.
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2011.
Заброшенные итальянские виллы

Венеция, 2017.
Заброшенные итальянские виллы

Ломбардия, 2016.
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2010.
Заброшенные итальянские виллы

Тоскана, 2011.
Заброшенные итальянские виллы

Ломбардия, 2018.
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2011.
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2009.
Заброшенные итальянские виллы

Ломбардия, 2017.
Заброшенные итальянские виллы
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2010.
Заброшенные итальянские виллы

Апулия, 2018
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2009.
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2017
Заброшенные итальянские виллы
Заброшенные итальянские виллы
Заброшенные итальянские виллы

Ломбардия, 2016.
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2018.
Заброшенные итальянские виллы

Тичино, 2009.
Заброшенные итальянские виллы

Пьемонт, 2017.
Заброшенные итальянские виллы


Автор: GrishinArtem.
Источник.
Сегодня, 09:43 by ЛетягаПросмотров: 77Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Италия виллы фотограф заброшки

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
Сегодня, 22:38
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Ого! Не только у нас, значит, памятники забрасывают. disappointed
Такую красотищу губят...
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