Странное в окне.

Новость отредактировал Летяга - 12-07-2025, 19:33

Причина: Стилистика автора сохранена

dmbadboy Просмотров: 175 Комментарии: 0 +3 12-07-2025, 19:33 by

Проснулась на рассвете. Солнце уже грело, но холодно. На улице май. Пошла на кухню и приготовила себе чаю. Пила, пила чай, и мне стало ещё прохладней. Взяла одежду и оделась потеплей в рубашку, кофту. Меня это согрело.Прилегла. Лежала около часа и думала о планах на день. Вдруг услышала своё имя на улице. Подошла к окну, а внизу никого. На окне я увидела буквы. Похоже, это на латыни. Прочитала и так и не поняла, что это означает. Вышла на улицу, и мне захотелось пробежаться. Пошла на стадион. Бежала километр, второй, и после третьего остановилась.- Настя, Настя. Иди к магазину. Я там буду ждать тебя, - послышался голос.Блин, наверное, я перетрудилась немного. Присела на скамейку и думала о том, как мне прожить на двести долларов за месяц. В голове рисовалась странная картина безденежья. Ко мне подошёл парень.- Вы будете пить настой?- Нет, спасибо, - сказала я.- Это вкусно, попробуйте.Я выпила, и меня схватило за живот. Упала замертво.- Я убил свою первую жертву. Ура. Я теперь самый настоящий убийца.Вдруг я начала шевелиться, он открыл рот и закричал.- Как ты оказалась жива?Из земли вылез огромный червяк. Он влез в этого парня и выпил всю кровь. Весь красный оказался. Тело парня упало на землю. Оно всё синее.В панике я побежала домой. Подошла к окну и увидела в окне всю картину, что происходила со мной. Я вздохнула. Какая-то защита тут. Боялась окон с тех пор.12.05.2025

Ключевые слова: Окно латынь зов авторская история

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