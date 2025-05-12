Странное в окне.
Проснулась на рассвете. Солнце уже грело, но холодно. На улице май. Пошла на кухню и приготовила себе чаю. Пила, пила чай, и мне стало ещё прохладней. Взяла одежду и оделась потеплей в рубашку, кофту. Меня это согрело.
Прилегла. Лежала около часа и думала о планах на день. Вдруг услышала своё имя на улице. Подошла к окну, а внизу никого. На окне я увидела буквы. Похоже, это на латыни. Прочитала и так и не поняла, что это означает. Вышла на улицу, и мне захотелось пробежаться. Пошла на стадион. Бежала километр, второй, и после третьего остановилась.
- Настя, Настя. Иди к магазину. Я там буду ждать тебя, - послышался голос.
Блин, наверное, я перетрудилась немного. Присела на скамейку и думала о том, как мне прожить на двести долларов за месяц. В голове рисовалась странная картина безденежья. Ко мне подошёл парень.
- Вы будете пить настой?
- Нет, спасибо, - сказала я.
- Это вкусно, попробуйте.
Я выпила, и меня схватило за живот. Упала замертво.
- Я убил свою первую жертву. Ура. Я теперь самый настоящий убийца.
Вдруг я начала шевелиться, он открыл рот и закричал.
- Как ты оказалась жива?
Из земли вылез огромный червяк. Он влез в этого парня и выпил всю кровь. Весь красный оказался. Тело парня упало на землю. Оно всё синее.
В панике я побежала домой. Подошла к окну и увидела в окне всю картину, что происходила со мной. Я вздохнула. Какая-то защита тут. Боялась окон с тех пор.
12.05.2025
Новость отредактировал Летяга - 12-07-2025, 19:33
Причина: Стилистика автора сохранена
12-07-2025, 19:33 by dmbadboyПросмотров: 175Комментарии: 0
Ключевые слова: Окно латынь зов авторская история