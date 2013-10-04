Кот

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:14

Причина: Стилистика автора сохранена

kleaksa Просмотров: 513 Комментарии: 3 +5 Вчера, 09:14 by

Со мной уже 6 лет живёт кот. Для меня он стал родным, и мы с ним прошли через многое, но один случай я запомнил надолго. Вечер, время близится к ночи. Я сидел за столом и что-то делал за компьютером, услышал шорохающий звук из туалета. Тогда мне самому захотелось «отлить», и я направился прямо на звук. Дверь была закрыта, как и обычно.Открыв дверь, я увидел сидящего ко мне спиной кота, в темноте это выглядело довольно жутко. Я не обратил на это внимание и сказал: «Китя, ну что застыл, призрака увидел?». Он не шевельнулся и даже не дёрнул ушами, как это обычно делают все коты и кошки, слыша звук позади себя.И тут случилось нечто необъяснимое. Я включил свет, и в ту же секунду кот оживился. Он разразился криком, будто ему прижали хвост, а позже... хохотом. Да, именно диким хохотом, что не свойственно кошкам да и другим животным в целом.Во время своего «триумфа» он сделал кругов 5 вокруг себя и убежал куда-то.Этот день хорошо сохранился в моей памяти, но сам он был будто в тумане... Я не помню, когда это было и что было после, просто тьма. Не знаю, может, это был сон? Или нечто, что я не должен был увидеть? Но после этого случая никаких странностей я не замечал.

Ключевые слова: Кот вечер шорох авторская история

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