Отражение в зеркале

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:20

Ulia.Ulina Просмотров: 590 Комментарии: 5 +6 Вчера, 18:20 by

Смотрим на зеркало сбоку. Фотография сделана без вспышки, отсвечивать нечему. В квартире, где сделано фото, живет домовой и мирно уживается с хозяином квартиры, накормлен и напоен, сладостями не обижен. На глаза не показывается, но периодически активно себя проявляет, но опять же адекватно. Так что претензий к домовому не имеется.На фотографии сущность совсем неприветливая.

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