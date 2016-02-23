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Страшные фото

Отражение в зеркале

Смотрим на зеркало сбоку. Фотография сделана без вспышки, отсвечивать нечему. В квартире, где сделано фото, живет домовой и мирно уживается с хозяином квартиры, накормлен и напоен, сладостями не обижен. На глаза не показывается, но периодически активно себя проявляет, но опять же адекватно. Так что претензий к домовому не имеется.
На фотографии сущность совсем неприветливая.
Отражение в зеркале
Отражение в зеркале
Отражение в зеркале

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:20
Вчера, 18:20 by Ulia.UlinaПросмотров: 590Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Зеркало сущность нечто страшные фото авторские фото

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 18:21
0
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Комментариев: 1 166
М, куртка?..
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Ulia.Ulina
Вчера, 19:12
0
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Комментариев: 1
дело в том, что на вешалке в прихожей ничего не висело...тем более таких маленьких курток.
Зарегистрирован: 25.03.2017
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 19:59
0
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Комментариев: 632
На кошака похоже, тока чёт башка большая и да.... жутковато...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Калина74
Сегодня, 00:19
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Комментариев: 401
Жутко! Будьте осторожны am
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#5 написал: Lynx
Сегодня, 02:36
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1696|0)
Публикаций: 150
Комментариев: 1 166
Хм, если не вешалка, то эта сущность себя очень нагло ведёт, так как она очень хорошо проявилась, да ещё и гримасничает)
Вы освятить не пробовали, либо через специалистов разобраться, в чем дело?
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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