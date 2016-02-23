Отражение в зеркале

Отражение в зеркалеСмотрим на зеркало сбоку. Фотография сделана без вспышки, отсвечивать нечему. В квартире, где сделано фото, живет домовой и мирно уживается с хозяином квартиры, накормлен и напоен, сладостями не обижен. На глаза не показывается, но периодически активно себя проявляет, но опять же адекватно. Так что претензий к домовому не имеется.
На фотографии сущность совсем неприветливая.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:20
Вчера, 18:20 by Ulia.UlinaПросмотров: 590Комментарии: 5
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