Бессонница

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:36

Причина: Стилистика автора сохранена

dmbadboy Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:36 by

Я лежала на кровати и встала. Взглянула на настенные часы и увидела семь часов. Блин, целую ночь не спала. Режим дня и день подорваны. Встала с кровати и пошла воды попила. Вдруг у меня привкус воды какой-то ржавый показался. Черт, неужели у меня кровь во рту. Плюнула в раковину, и всё нормально. Пошла на улицу и в надежде, что смогу заснуть после пробежки.Побежала по району. Бежала и смотрела за автобусами. В них втиснуты люди. Хочется с некоторыми познакомиться. Хорошие люди они наверняка. Вдруг в задумчивости в столб врезалась. В голове туман. Поднялась и взялась за голову. Ко мне подбежал какой-то парень.— Всё в порядке?— Да. В полном.— Не заглядывайся ты так на людей. Влюбишься ещё.— Я не влюбчивая.— Хочешь покажу фокус?— Давай.Он дотронулся до моего рта, и я его открыла. В нём что-то появилось. Выплюнула, а там сто долларов.- Как ты это сделал? Фу, грязная купюра у меня во рту побывала.Вдруг около меня рядом появилась парочка: парень — девушка. Им под лет двадцать пять. Они как капли воды: в одной светлой одежде.— Девушка, а с кем вы разговариваете?— Как с кем? У меня разговор с парнем. От него у меня купюра во рту появилась?— Здесь нет никого. Что с вами?Я взглянула и не увидела этого парня. Где он? Вдруг у девушки взлетела сумка в воздух.— Вы это тоже видите?— Да. Бежим.Сумочка в нас полетела. Не хватали её.Мы побежали не глядя. Все тряслись. Мы не знали, что это, но напугались, что больше здесь не ходим. Блин, так мы стали друзьями. Не лучшими, но друзьями.03.05.2025.

Ключевые слова: Призрак бессоница авторская история

Другие, подобные истории: