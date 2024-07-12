Пропал мой друг

Новость отредактировал Летяга - 12-07-2025, 21:02

Причина: Стилистика автора сохранена

Dub_Dubych Просмотров: 195 Комментарии: 0 +2 12-07-2025, 21:02 by

12.07.24Я был в напряжении. Дело в том, что несколько часов назад мне позвонил мой близкий друг, обычно спокойный и жизнерадостный человек, но на этот раз он был явно чем-то сильно обеспокоен. Я бы даже сказал, испуган. Это было совсем не похоже на того человека, которого я знал уже много лет. Мы с ним поговорили, и его волнение передалось и мне.— Алло, Владос, это я, Колян. Ты дома сейчас? — мой товарищ практически кричал в трубку, да и звонил он с какого-то левого номера.— Да, привет, дружище, я дома. А что случилось? Где твой телефон, ты чего орёшь?— Потом, Влад! Потом! Я приеду? Перекантуюсь у тебя пару дней?Ну всё, подумал я тогда, приплыли. Походу, Николай куда-то встрял. Может, долги? Хотя откуда им взяться? Работа у него вроде хорошая, ипотеку исправно платит. За лудоманией и наркоманией не был замечен. Странно.— Да, конечно, приезжай, когда ж…— У тебя же комнаты не двигаются? Окна в одно и то же место выходят? — не дав мне договорить, перебил криком меня Коля.— Пфффф, ты пьяный, Коля? Что за вопросы? — озадаченно ответил я своему явно съезжающему с катушек другу.— Да трезвый я, ответь мне! Всё с квартирой у тебя в норме? Стены не меняют цвета? Соседи розетки не лижут?— Колян, ты шизнулся, что ли? Или разыгрываешь меня? — я не знал, как реагировать, поэтому ответил с лёгким смешком. — Всё в порядке у меня. Как сделал ремонт, так и стоит всё!— Отлично, еду! Через часа четыре жди! — сказал мне Коля и сбросил вызов.Я же стоял и таращился на телефон, совершенно не понимая, что это значит. Может, Колян и впрямь решил разыграть меня? Хотя это тоже не очень в его духе.Этот разговор действительно занял всё пространство в моей голове, и чем больше я об этом думал, тем тревожнее становилось. Да и что могло заставить его сорваться из дома в середине недели и ехать ко мне, практически четыре сотни километров? Видимо, Николаю реально нужна помощь; у него потёк колпак. Других объяснений у меня не было.Пока я нарезал круги по квартире, не в силах найти себе место, прошло уже более четырёх часов. Я начал одновременно волноваться за друга и надеяться на то, что это всего лишь прикол. Раз за разом я набирал то номер Коляна, то те цифры, с которых он мне звонил. Оба номера были вне зоны действия сети. Я написал ему во всех соцсетях, пытался дозвониться в Телеграме. Везде глухо.Только я решил выпить обезболивающее и прилечь, на фоне переживаний за друга у меня разболелась голова, как раздался звонок домофона. На экране показалась физиономия моего друга.Я открыл калитку во двор и стал ждать следующего звонка, чтобы пропустить его в подъезд, а после и в свою квартиру.Едва я открыл двери Коле, он буквально втолкнул меня в глубь прихожей, захлопнув двери и заперевшись на внутренний замок.— Ты вообще с катушек слетел, братан? — прикрикнул я на него, потирая ушибленный об угол шкафа локоть. Но Коля, не обращая на меня внимания, молча всучил пакет с весело звенящей стеклотарой и начал разуваться.— Сейчас, Влад. Прости… Я сейчас, — суетился Коля. Ну а я пошёл на кухню разбирать покупки; день обещал перетечь в долгий вечер. Придётся на работе брать отгул.Спустя какое-то время, отзвонившись на работу и взяв выходной за свой счёт, я накрыл импровизированную «поляну», и мы уселись за стол.— Ну теперь рассказывай, за тобой черти гонятся или что?— Именно, Влад, натуральные, блин, черти! Я не знаю, что происходит, но напуган я до усрачки! — начал Коля, разливая водку по рюмкам. Руки его подрагивали.Далее Николай поведал мне историю, в которую я не поверил бы, если бы не видел бледного и испуганного товарища, сидящего напротив меня за столом. Следующая часть рассказа будет от его имени, чтобы вам было проще воспринимать его слова.— Короче, слушай, Владос, слушай и не перебивай, пожалуйста, все вопросы потом. Лады?Ты ж помнишь, хату я себе взял? Отличный ЖК в тихом спальном районе. Помнишь-помнишь, накидались тогда мы от души на новоселье! Так вот, сделал я ремонт в той квартире, заехал наконец. Кайфы ловил, братец, просто нереальные! Охрана есть, и камеры, и биометрия — безопасность, как мне казалось, на уровне. Кафешки, магазины, пункты выдачи, садик... Всё, короче, имеется, можно и за пределы двора не выходить. А уж каким я себя, братан, важным ощущал от осознания, что я владелец СВОЕЙ квартиры — я тебе, Влад, даже передать не смогу.Ну да не суть, короче, не о том речь. И балдеть бы мне так ещё долго, пока не свыкся бы окончательно с тем, что я владелец этого чуда. Да только начал я всякую дичь замечать. Как только дома заселились более-менее, так и пошла вся мутная возня.Началось всё с необычных объявлений. Сначала в почтовом ящике я вылавливал спам вроде «Услуги ногтегрыза» с номером телефона. Или вот просто у лифтов висело, я даже сфоткал, гляди: «Куплю вашу тушу. Цена договорная, чем гнилее — тем милее. От тридцати зубов за килограмм». Жуть, да, Владос? Ну да это ещё мелочи.В общем, сначала я начал замечать такие объявления. По всему ЖК, понимаешь, брат? «Надоели соседи? Угукни совой на полную луну, и мы всё решим!» «Приму в дар ваши рыла». «Пропали агрессивные детки, если встретите, не приближайтесь! Дайте знать об их местоположении в отлов по номеру +7(98х) 6хх 7х-х3» — и фотки двух мальцов, самых обычных на вид детишек лет по 10-12. И всё в таком духе. То пожилой кто-то искал себе новое тело задорого, то весёлая девушка искала друзей, которые её убили.Ну я, само собой, решил, что это какая-то новая АРГ или просто у нас шутники живут. Может, кто-то крипоту пишет, и это часть проекта, хз. Перестал я вообще объявления читать, хотя частенько прямо тянуло — интересно же. Но объявлений таких меньше не становилось, наоборот, даже прибавлялось.Потом, спустя время, когда я уж попривык к этой херне, попалась мне на глаза одна листовка, самая обычная. Мол, присоединяйтесь к чатику нашего милого ЖК и всё в таком духе, ну и QR ниже. Отсканировал я, значит, код и попал в закрытый чат в Телеге. Кинул заявку, думал, надо же соседям знакомиться. Да заодно, может, узнаю, что за бумажки по всему комплексу расклеены. Лучше бы я этого не делал. Если тебе, Влад, рассказ об объявлениях показался жутковатым, то чат этот — это, блин, чисто сектантская фигня какая-то.Там скрины делать нельзя было. А то, что сфоткать мог, я только потом догнал, когда меня кикнули оттуда. Поэтому поверь на слово. Люди там, я, правда, уже не уверен, что это люди, но пусть будет так, общались просто на какие-то отвратительные и сюрреалистичные темы. Типа: «Уважаемые соседи, сегодня меня будут пытать, приношу извинения за шум» или «Подскажите, как засолить опарышей на зиму». Было ещё что-то вроде «простите ради всего плохого за шум ночью, моя малютка сегодня впервые пошла по потолку», «вылижу розетки, если у вас дома электроплита — доплачу».Сидел я, значит, в этом чате, листал переписки, да не вытерпел и написал что-то в духе «вы че, шизанутые тут все?», и меня сразу же пнули из чата, не пробыл я там и часа даже, но офигел на пару лет вперёд.А после того как выгнали меня из чата, мне начали в личку строчить, это я уже поперефоткал. Смотри: «Привет! Ты человек? Дай серы ушной в долг, я тебе через две вечности верну, дай, пожалуйста. Ушами верну!» — писал некий «Шепчущий». Или вот ещё смотри: «Как ты в чат попал? Ты же свежий! Как? Как? Как? Мясной! Отвечай! Я найду тебя, мясной, по биоритмам вычислю!» — спамил «Марионеточник».Вот эта фигня, Владос, меня уже сильно напугала. Я снес свою старую телегу и завел новую, но это не помогло. В принципе, именно поэтому я и выбросил свой телефон. Не сразу, конечно, и не то чтобы с большой охотой, но они доставали меня ужасно. Звонили, особенно ночью, и говорили, что видели меня в гробу по новостям. То просто спамили просьбами перезвонить, мол, под фундаментом связь плохая.После этого начался вообще полный сюр, Влад. Я и на работу ходил, и к соседям присматривался. Вроде всё нормально, обычные люди, обычные дети. А странностей становилось всё больше. Однажды в выходные кто-то весь день что-то штробил надо мной, но, как ты знаешь, я живу на последнем, семнадцатом этаже! Однажды меня разбудил сосед, который просто выламывал дверь квартиры напротив. Хотя та квартира была пустой.Я вышел к нему, поговорил, объяснил, что квартира эта пустая. А он мне в ответ говорит, что спать не дают, кто-то долбит в пол этой квартиры ровнехонько над его кроватью. Мы обменялись номерами и решили завтра вызвать управляющего, чтобы разобраться с происходящим.На следующий день приехали представители застройщика и управляющей компании. Они открыли двери, осмотрели замки, которые оказались не вскрытыми и не взломанными. Прошлись по квартире — пустая бетонка, а в одной из комнат и вправду разбит пол, будто долбили киркой. Спальня моего соседа находилась аккуратно под этим местом. Все дружно репу почесали и разошлись, пообещав разобраться. Никто нифига, конечно же, не сделал, как ты сам понимаешь.Ты ж у меня в гостях еще не был, да? Блин! Не знаешь планировку моей квартиры, значит. Да и как что в падике тоже, но да ладно. В общем, я как-то раз пришёл с работы, иду к лифтам, а они не работают. Я поныл о своей нелегкой судьбе и пошёл по лестнице. И вот тут, Влад, просто трындец! Иду по лестнице, считаю этажи, смотрю на таблички — всё семнадцатый этаж. Выхожу с лестничной клетки в холл, а там указатель четвертого этажа висит! Я, блин, шел, по ощущениям, минут пятнадцать и вышел на четвертом! Выбежал назад на лестничную клетку, и знаешь что? Да в аче! На клетку двенадцатого этажа вышел! Короче, чтобы не мучить тебя, скажу так: я бегал так часа два! Я даже пытался вызвать лифт, цифровая табличка показывала, что лифт ко мне едет, но двери открывались в пустую шахту! В общем, пока я в этом лабиринте не смог вернуться на первый этаж, так меня и кидало рандомно по всему дому. А как на первый этаж вернулся, так и в лифте поднялся к себе на семнадцатый.Почему я не съехал после всего этого? Да некуда было, Влад. Ты ближе всех живешь — за четыреста километров вот. А друзей там нет, сам знаешь! Почему не снял другую квартиру? Так я ипотеку плачу, да кредит за ремонт, денег ровно хватало только на жратву. Но, как видишь, не сдюжил я — сбежал. Перекантуюсь у тебя, в себя приду, поеду заберу свои вещи и выставлю хату эту проклятую на продажу. Угораздило купить говна пирога, блин.Но ты послушай, я ж ещё не закончил!Я поднялся к себе на этаж. Вошел в квартиру, и, знаешь, там тоже трындец. Планировка изменилась кардинально. Двери, конечно, на местах, но за ними… Там, где была спальня, теперь туалет. Где кухня — там ванная, а на месте ванной — спальня. И так далее. Я подошел к окнам, а за ними не мой двор, а какой-то лес. Блин, братан, прикинь! Ты вроде бы у себя дома, окружение и вещи все твои, но это не твоя квартира. Я тогда реально кирпичный завод открыл — не знаю, то ли от беготни по лестнице, то ли от стресса, но меня срубило, как от снотворного. Я кое-как раздевшись, отрубился.На следующий день решил спуститься к своему соседу — к тому, которому мешали спать из пустой квартиры. Звонил ему сначала раз двадцать, пытался договориться, чтобы спросить, какое пиво он пьет, и так далее. Но трубку он не брал, и я решил просто прийти к нему в гости. Мне было очень интересно, происходит ли у него вся эта ерунда или я уже совсем съехал с катушек. Сначала нужно было взять пивка — так проще найти общий язык с людьми.Перед первой подъездной дверью у нас на улице стоит лавка, которая плавно переходит в клумбу. На этой лавке бабушки постоянно сплетничали, перемывая всем косточки. Ну, обычные дворовые старухи, я так всегда думал. Выхожу из подъезда, а эти старушки, как воронье, давай шептаться: «Смотрите, идет, за пивом идет, хочет друзей завести! Напьется пива сейчас!» — и начали хохотать так, знаешь словно вороны закаркали.Я стоял с пакетом пива, чипсами и прочими закусками и стучал в дверь соседа. Долго стучал и звонил, но открылась дверь напротив, и выглянула еще одна пожилая женщина.— Чего долбишься? Никого там нет! Все померли!— Как померли? — пакет с грохотом упал на кафель в коридоре.— Вот так! Черепушки всем повскрывали и мозги высосали! Всем! Даже дитятке! — крикнула старуха и хлопнула дверью.Я бы, Владос, тогда решил, что старая просто ебнулась под сраку лет, но сам натерпелся уж слишком много говнеца. Сходил домой, взял веник и тряпки, убрал за собой то, что осталось от пива, и, блин, вспомнил о наших лавочных старушках. Они ведь, выходит, всё знали? Это что-ли их «напьется сейчас»?Решил по возможности прислушиваться к тому, о чем они трещат, да задабривать их конфетками и болтовней. Авось что-нибудь интересное услышу или они перестанут настораживаться.И знаешь что? Эти твари — они или ведьмы, или пророчицы, я уж не знаю. Но очень много их болтовни сбывалось. Однажды они обсуждали, что Семеновне гроб не к лицу, мол, ей в урне место. А спустя пару дней умерла милая старушка из соседнего подъезда — Маргарита Семеновна.Одна из старушек накричала на мальца, который, играя с мячом, неаккуратно попал ей по ноге. Она наобещала ему, что скоро он будет бегать на трех ногах. И правда, меньше чем через неделю я встретил этого ребенка уже на костылях, а загипсованная нога была надежно подвязана к пояснице.И так постоянно. О чем бы ни шушукались эти сплетницы, всё сбывалось — особенно если они говорили о чем-то нехорошем.Ах да! Именно от этих старух я и услышал, что творилось с моей квартирой и домом в целом! Перепланировка, ё-моё! Я ж недавно рассказывал об этом. Так вот, такая хрень происходила каждую так называемую «кровавую луну», и виды из окон менялись, и само жильё, и весь дом. Они прям так и шушукались мол “опять сегодня луна кровавой будет, нужно по домам(или они сказали по гробам) расходиться, а то блуждать опять будем”. Я тогда в машине заночевал.Но в состояние крайнего офиговения меня привело вот что.Начал я вечерами камеры палить, интересно было, чем люди живут. Старался поймать какую-нибудь шнягу паранормальную, чтобы были зафиксированные доказательства. И ничего необычного на камеры не попадало — кто-то курит, кто-то собак выгуливает. Обычная такая бытовуха, в общем. А в один из вечеров, который уже практически перетек в ночь, я, братец, услышал такие крики. Натурально, будто кого-то резали. Я к окну — ничего под окнами нет, осмотрел соседние окна, а вокруг будто всем пофигу, только я один заинтересовался. Я бегом к ноуту и давай камеры щелкать, и знаешь что? Я нашёл источник криков! Рядом с моим домом стоит крытый паркинг, там один из постов охраны, наверное, охранник вышел покурить или просто пробздеться, но на камерах его терзали те самые подростки с объявления! Ну, которые пропали.Качество видео, конечно, было так себе, но, судя по одежде, описанной в объявлении, это были те самые «детишки». Охранник с залитым кровью лицом стоял на коленях и пытался отбиться от этих маленьких монстров ПР-кой, а они скакали вокруг него на четвереньках, словно не люди, а дикие звери. Они отпрыгивали от дубины и по очереди накидывались на охранника, откусывая от его лица куски! Влад, взрослого мужика заживо жрали двое молокососов, понимаешь?! Я сразу же позвонил в полицию и продолжал смотреть на то, как дети абсолютно по-зверски терзали тело. Они рвали его, дрались за куски мяса, а я ждал полицию. Надеялся, что служители закона пристрелят этих существ, едва увидев. Пытался запись сохранить, но ни фига. Почему-то даже через запись экрана не получалось, а при попытке перезаписать на телефон качество, которое и без того было не самым лучшим, просто шакалилось в пиксельную кашу!Приехав, менты вышли из машины, а эти «дети» подбежали к сотрудникам и обрадовались. Реально, будь у них хвосты, они бы ими виляли! Менты что-то сказали детям и показали прямо на камеру, даже не так — один из ментов ткнул пальцем прямо в меня, через глазок камеры! Один из упырей этих в погонах пальцем собрал немного крови с тела и облизал, одобрительно кивая! А я сидел за ноутом, обтекая себя и понимая, что я сказал номер своей квартиры и все данные этим ментам.В общем, двое пошли к входу во двор, а еще двое закинули тело в УАЗик, усадили малых в салон, завелись и уехали. Я сразу понял, шестым чувством, что их сейчас отвезут подальше и просто дадут доесть бедного охранника. Слишком уж по-доброму менты относились к этим малолетним каннибалам.В домофон позвонили, я встал, подошел к входным дверям, закрылся на все замки, выключил звук домофона и погасил свет в квартире. Я, блин, не впущу к себе этих оборотней в погонах! Менты каким-то образом попали в подъезд, видимо, соседи впустили, поднялись на мой этаж и начали буквально штурмовать мою дверь. Они стучали, звонили, кричали, говорили, что им нужно всего лишь взять с меня объяснение. А я лишь слушал и трясся всем телом. Клянусь, я никогда не ощущал такого страха и такой опасности.Вот тогда-то я и решил, что свалю к тебе, братан, отсижусь и продам эту долбаную квартиру! Пусть я буду трижды мудаком, козлом и кем угодно. Потому что подставлю новых жильцов, но я больше не могу. Правда, брат, меня выжали, я морально выжатый лимон!Но и это еще не все. Несколько дней я просто не мог выйти из квартиры. Я сидел и наблюдал за камерами, и постоянно, абсолютно каждый день, люди в форме крутились у моего дома. Они общались с жильцами во дворе, смотрели в камеры, как будто знали, что я их вижу. А последние два дня мне стучали в окна! В окна на семнадцатом, блин, этаже! Просили впустить, угрожали, что все равно найдут лазейку и проберутся внутрь.После второй ночи и на третий день, практически не спав, я снова смотрел в камеры и не поверил своим глазам: люди в форме исчезли! Вот тогда я тебе и позвонил, сорвался к тебе. Решил, что у тебя смогу просматривать камеры, и если больше никто не появится, я сгоняю домой, соберу всё необходимое и свалю!Такая вот история, брат.Мы с Колей допили остатки водки, спрашивать его о чем-либо не хотелось. Его рассказ вкупе с внешним видом говорил сам за себя. Досидев в полной тишине и изрядно окосев, мы разбрелись по комнатам спать. Николай прожил у меня еще три дня, отоспался, отъелся и, став похожим на здорового человека, уехал домой, сказав, что вернется с вещами. Я, само собой, разрешил ему пожить у меня сколько нужно, пока не продастся квартира и он не найдет новое жилье. Да и честно, я был даже рад тому, что мой быт одиночки будет разбавлен компанией хорошего друга. Но Коля не вернулся...Единственное, что мне напоминает о том, что Коля вообще был, — это сообщение, пришедшее в Telegram 17.07.24, которое гласило: «Брат, я больше не свежий, не мясной! Теперь я гнилой, тут весело, жду тебя». Отправителем значился некий «Пропащий».Сегодня, 28.08.24, я пишу этот пост, ведь мой друг пропал. Я хочу, чтобы никто из тех, кто прочитает этот рассказ, даже не задумывался о покупке квартиры по адресу: г. Бор*****й, ул. Пер***********ей, ЖК «Пред*****й». Что случилось с Николаем, не знает никто. Его машина стоит на парковке у дома. Камеры зафиксировали лишь то, как Коля подъехал к дому 16.07.24 утром, вошел в подъезд, потом в лифт и пропал! Он тупо не вышел из лифта. Обыскивали и шахту лифта, и его квартиру. Ничего. Ни единой зацепки.

Ключевые слова: Квартира объявления чат чертовщина авторская история

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