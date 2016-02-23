Заброшенный Краснодар

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:13

Доктор Ник Просмотров: 25 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:13 by

Все наверняка слышали про такой город Краснодар? До середины девяностых в некоторых зарубежных путеводителях наш город значился как «город-парк» или «город в лесу». Связано это было с тем, что при подлете на самолете центральной части города просто не было видно из-за зеленых насаждений, а просматривались только периферийные новые микрорайоны. Но время диктует свои правила: старый центр с одно-двухэтажными постройками стал неактуальным, его расселяют, а купеческие и дворянские особняки стоят заброшенными и ждут своей участи: то ли будут снесены, то ли проданы по баснословной цене.Что касаемо одноэтажных дворов, то их просто сносят. Я заглянул в один из заброшенных двориков, а что я увидел -представляю вашему вниманию.

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