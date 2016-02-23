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Заброшки


Заброшки

Заброшенный Краснодар

Все наверняка слышали про такой город Краснодар? До середины девяностых в некоторых зарубежных путеводителях наш город значился как «город-парк» или «город в лесу». Связано это было с тем, что при подлете на самолете центральной части города просто не было видно из-за зеленых насаждений, а просматривались только периферийные новые микрорайоны. Но время диктует свои правила: старый центр с одно-двухэтажными постройками стал неактуальным, его расселяют, а купеческие и дворянские особняки стоят заброшенными и ждут своей участи: то ли будут снесены, то ли проданы по баснословной цене.
Что касаемо одноэтажных дворов, то их просто сносят. Я заглянул в один из заброшенных двориков, а что я увидел -
представляю вашему вниманию.

Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар
Заброшенный Краснодар

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13 by Доктор НикПросмотров: 25Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Краснодар старые дома здания под снос заброшенные здания авторские фото

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 17:17
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2292|0)
Публикаций: 211
Комментариев: 1 454
По названию поста ожидала что-то более эпичненькое, но совсем не то. Автор, вы вообще в раздел заброшек заглядывали?

Ну, епрст, ну купеческих домов под снос в каждом городе великое множество, ну и что? Хоть бы для справки, что ли, в инете покопались, посмотрели, что вы нафоткали. Выложили бы краткую информацию, добавили старых фоток. Ничего интересного в данной публикации НЕТ. Ну, фото и фото. Ну, заброшенные дома и заброшенные. А что это, куда они, зачем, почему, что там было - мы сами должны гадать?
Просто шел по пути, пофоткал и выложил - не вариант для хорошей публикации раздела по заброшкам. Нет добротной информации. Фотки темные, непонятные.
НИ О ЧЕМ.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
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