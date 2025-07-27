Забытая игра рокстар

Новость отредактировал Estellan - 27-07-2025, 22:18

Причина: Изменен раздел.

Simens Просмотров: 396 Комментарии: 0 +1 27-07-2025, 22:18 by

Сегодня я хочу поведать вам одну историю. Период случившегося 2013-2014 года. Мне было 15 лет, я сидел на Ютубе и я любил смотреть куплинова и тут новое видео я был фанатам игр рокстар геймс но тут я увидел игру которую я не знал я знал и сейчас знаю все игры от рокстар но тут я впал в ступор я тут же захотел посмотреть видео куплинов говорит что игра называется One day in hell я думал может это какая-то забытая игра от рокстар но нет я облазил всю Википедию,все форумы но не нашёл это игры тут куплинов нажимает на кнопку играть и я увидел какую-то низко качественную игру были помехи я хотел сменить качество изображения видео но было только 360p я думал это какой-то баг ютуба но нет все равно 360p тут помехи сменились на какое-то заброшенное метро где был жёлтый полусгнивший вагон и потом я увидел то что всё метро было заполнено трупами птицы и ТД потом куплинов приступил играть все было в помехах но через минуту стало очень снежно и была катсцена как игрок залезает в метро он идёт по метро и видит что путь загородил вагон игрок отвлекается на звук и поворачивается назад и потом обратно поворачивается и видит вагона нету он идёт дальше и видит дырку в потолке с неё капает кровь видно разлагающиеся тела животных и вдруг возле метро проходят дети и они громко смеются и вдруг из дырки вылезает нечто паранормальное все это существо одето в тряпки и нечеловеческим воплем побежало на игрока игрок бежит и видит что путь загородил жёлтый вагон и игрок ударяется головой об вагон и он теряет сознание куплинов говорит чё за говно а не игра и вдруг игрок приходит в сознания и он видит как это нечто разрывает его на кусочки тогда видео оборвалось и через день видео удалили и куплинов в следующем видео сказал что некогда не пройдет эту игру а запись видео он удалил навсегда...

Ключевые слова: Игра видео прохождение авторская история

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