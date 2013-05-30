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Страшные фото

Белые шары в лесу

Лесопарк у нас обычный, но видела там белые шары, небольшие, не прозрачные. Летят медленно, либо просто висят в воздухе. Мы там с собакой гуляем, муж тоже видел. Удалось запечатлеть, но все равно в жизни выглядит иначе: абсолютно круглый, плотно белый, почти серебристый.

Гуляла с собакой и дитём, долго смотрела, что там блестит, подошла ближе - растворяется в воздухе, исчезает. Отхожу дальше - прям белый и блестит. Вот что это такое? Сфотографировала всю эту область, блеска такого нет, далее все фото отдельные, приближала на расстоянии 20 метров примерно.Белые шары в лесу
Белые шары в лесу
Белые шары в лесу
Белые шары в лесу
Белые шары в лесу

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:14
Вчера, 17:14 by Ulia.UlinaПросмотров: 744Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Лес шар страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
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Публикаций: 9
Комментариев: 1 265
Для меня информативны первое и второе фото. Вы фотографировали с одного места или физически подходили (приближались)? Там ветки и листья расположены на разном расстоянии от шара. Видимо, вы делали шаг-два ближе к объекту. Если так, то это очень хорошо. Потому что, если бы был блик, то на втором фото шара бы не было. Плюсанул. А у вас есть очень хороший шанс снять видео, и во время съёмки поэкспериментировать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
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