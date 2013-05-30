Белые шары в лесу

Белые шары в лесуЛесопарк у нас обычный, но видела там белые шары, небольшие, не прозрачные. Летят медленно, либо просто висят в воздухе. Мы там с собакой гуляем, муж тоже видел. Удалось запечатлеть, но все равно в жизни выглядит иначе: абсолютно круглый, плотно белый, почти серебристый.
Гуляла с собакой и дитём, долго смотрела, что там блестит, подошла ближе - растворяется в воздухе, исчезает. Отхожу дальше - прям белый и блестит. Вот что это такое? Сфотографировала всю эту область, блеска такого нет, далее все фото отдельные, приближала на расстоянии 20 метров примерно.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:14
Вчера, 17:14 by Ulia.UlinaПросмотров: 744Комментарии: 1
Ключевые слова: Лес шар страх авторская история