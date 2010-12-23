Брошенный ИЛ-76ТД

Летяга Просмотров: 235 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:16 by

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Аэропорт Быково, самолёт б/н RA-76849 принадлежавший авиакомпании "Авиаст".Согласно справке Росавиации от 03.04.2011 № 5.09-615 Ил-76ТД бортовой номер RA-76849, выполнил последний полет 04.02.2003 по маршруту Хабаровск-Москва (Быково), согласно приемо-сдаточному акту от 04.02.2003 передан Быковскому авиаремонтному заводу и принят в ремонт 30.06.2003.По сообщению истца, самолет 01.12.2003 был выведен из ремонта в связи с неисполнением заказчиком обязательств по оплате, договор подряда прекращен, а ВС поставлено на стоянку на территории аэропорта Быково.Через некоторое время про самолет вспомнили и разобрали на металлолом.