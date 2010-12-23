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Заброшки

Брошенный ИЛ-76ТД

Аэропорт Быково, самолёт б/н RA-76849 принадлежавший авиакомпании "Авиаст".
Согласно справке Росавиации от 03.04.2011 № 5.09-615 Ил-76ТД бортовой номер RA-76849, выполнил последний полет 04.02.2003 по маршруту Хабаровск-Москва (Быково), согласно приемо-сдаточному акту от 04.02.2003 передан Быковскому авиаремонтному заводу и принят в ремонт 30.06.2003.

По сообщению истца, самолет 01.12.2003 был выведен из ремонта в связи с неисполнением заказчиком обязательств по оплате, договор подряда прекращен, а ВС поставлено на стоянку на территории аэропорта Быково.

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Через некоторое время про самолет вспомнили и разобрали на металлолом.

Сегодня, 08:16 by ЛетягаПросмотров: 235Комментарии: 3
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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:22
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Мне его жалко что то....
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#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:28
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Один корпус остался. +
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#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 11:14
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Публикаций: 2
Комментариев: 833
Ага, бортовой номер этого потерпевшего - RA-76849. Принадлежал и ВС России, и ВС Украины, и трём гражданским а/к обоих государств. Порезан на металлолом в 2013г. предприятием Гала-Транс-Карго
Ещё 2 из 10ти ИЛ 76ТД а/к Авиаст Эйр (RA-76797 и RA-76486) порезаны в Домодедово, остальные отчуждены в разных формах.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
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