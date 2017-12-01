Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна

Lynx Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:51 by

Райан Браун родился в 1976 году в Белфасте, Северная Ирландия. За плечами художника увесистый список работ над комиксами, настольными играми, видеоиграми и обложками музыкальных альбомов.Художник работал с такими известными компаниями, как Legendary Entertainment, Dark Horse, Vertigo, IDW, Image, Marvel, Heavy Metal Mag. Так же он был связан с такими разнообразными проектами, как Gears of War, Mars Attacks, Judge Dredd, Creepy Comics, Ninja Turtles, V-Wars и Jacked.Райан продолжает поражать поклонников своим потрясающими работами, которые, кажется, выпрыгивают со страниц с неподрожаемым реализмом и энергией.

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