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Страшные Арты

Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна

Райан Браун родился в 1976 году в Белфасте, Северная Ирландия. За плечами художника увесистый список работ над комиксами, настольными играми, видеоиграми и обложками музыкальных альбомов.
Художник работал с такими известными компаниями, как Legendary Entertainment, Dark Horse, Vertigo, IDW, Image, Marvel, Heavy Metal Mag. Так же он был связан с такими разнообразными проектами, как Gears of War, Mars Attacks, Judge Dredd, Creepy Comics, Ninja Turtles, V-Wars и Jacked.
Райан продолжает поражать поклонников своим потрясающими работами, которые, кажется, выпрыгивают со страниц с неподрожаемым реализмом и энергией.

Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
Ужасы в иллюстрациях Райана Брауна
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Сегодня, 00:51 by LynxПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: Рисунок арт жуть ужасы рисунок в цвете

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