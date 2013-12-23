История из моей жизни

Произошло это в далёком 1997 году. Работала я тогда на бывшем военном заводе, а так как завод перешёл на «гражданку», то и коллектив почти полностью обновился. На заводе организовали участок по проливке первых систем счётчиков воды, и меня с сотрудницей Леной туда перевели.Мы были испытателями, а нам в помощники взяли слесарей. У нас в смене было 2 пацана. Молодые, на 10 лет моложе нас, только после армии. Ребята были душевные, хорошие. Саша и Лёша.Дома что у меня, что у сотрудницы был ад с мужьями. Я в ожидании развода, а сотрудница в состоянии терпилы. У её мужа обнаружилась вторая семья с 5-летним сыном на стороне. Поэтому на работу мы ходили как на праздник. На работе было спокойно и весело. Мы с Леной были смотрящими за «детьми».Из-за постоянного нервного напряжения дома у меня начал отказывать организм. Все показатели в норме, а ноги, руки не слушаются. Меня положили в больницу, в отделение неврологии, оно находилось на 2 этаже. Туда же, на 2 этаж, перевели отделение реанимации, так как в больнице шёл ремонт.Лёшка сказал, что придёт в палату и ляжет со мной на соседнюю кровать, так как на работе без меня скучно.Мы договорились, что они придут меня навестить с утра, когда будут во вторую смену. В 5 утра того дня вся палата проснулась от грохота. Голубь со всей дури бился грудью в окно нашей палаты, мы чуть его отогнали от стекла. Женщины сказали, что это к смерти, и начали решать, кто из нашей палаты умрёт первым.В часы приёма посетителей ко мне никто не пришёл. Я набрала на домашний Лёшке, так как домашний был тогда только у него. Ответила мама Лёши (его родители работали вместе с нами на одном заводе). На мою просьбу позвать Лёшу к телефону я услышала сухое: «Лёши нет». Я извинилась и повесила трубку. До начала смены было ещё несколько часов, чтобы я смогла позвонить на работу и узнать, что произошло. Я бродила по коридору и вдруг увидела Лёшиных родителей, поднимающихся по лестнице на 2 этаж. Я поздоровалась, они только кивнули головой в ответ.Я чуть дождалась начала рабочей смены. Когда я им позвонила, у меня ушла земля из-под ног. Лена сказала, что утром, около 5 часов, Лёшу сбил товарный поезд. Был очень сильный туман, Лёша с другом ходили в гости в близлежащую деревню, 4 км от города. Поголливудили там и пошли домой. По дороге устали и присели отдохнуть на рельсы. Товарняк очень поздно их заметил, что неудивительно. Достали Лёшу из-под 3 вагона всего переломанного. Его друга откинуло с насыпи, и он только поцарапал ладони и колени.Я попросила своего лечащего врача провести меня в реанимацию к Лёше, объяснив ему ситуацию. Он проникся и провёл меня. Лёша был без сознания, куча проводков и трубочек от его тела было проведено к приборам и капельнице. Кровать была поднята в состояние «полусидя», под углом 45 градусов. Я стояла и мысленно просила Лёшку не умирать.Через сутки я вдруг проснулась около 3 часов ночи. Не особо понимая, что происходит, я увидела напротив себя Лёшу. Он также находился без сознания в такой же позе. И вдруг он раздвоился. Один остался лежать, а второй начал подниматься с кровати. Я мысленно начала просить, чтобы тот, второй Лёша, лёг обратно на кровать, а он лишь грустно покачал головой в знак отрицания, поднялся и исчез. Затаив дыхание, я начала прислушиваться ко всему, что происходит в коридоре. В коридоре послышались шаги нескольких человек, затем грохот каталки по полу и звук открывающихся и закрывающихся дверей лифта.Я подбежала к окну и увидела, как в свете фонарей каталку с телом везут в сторону морга.Я еле дождалась 7 часов, чтобы спросить про Лёшу. Да, он умер в 3 часа.Он выполнил своё обещание. Пришёл и лёг на соседнюю кровать. Только в другое отделение…

Ключевые слова: Коллеги больница катастрофа обещание авторская история

