История из моей жизни

Произошло это в далёком 1997 году. Работала я тогда на бывшем военном заводе, а так как завод перешёл на «гражданку», то и коллектив почти полностью обновился. На заводе организовали участок по проливке первых систем счётчиков воды, и меня с сотрудницей Леной туда перевели.
Мы были испытателями, а нам в помощники взяли слесарей. У нас в смене было 2 пацана. Молодые, на 10 лет моложе нас, только после армии. Ребята были душевные, хорошие. Саша и Лёша.

Дома что у меня, что у сотрудницы был ад с мужьями. Я в ожидании развода, а сотрудница в состоянии терпилы. У её мужа обнаружилась вторая семья с 5-летним сыном на стороне. Поэтому на работу мы ходили как на праздник. На работе было спокойно и весело. Мы с Леной были смотрящими за «детьми».
Из-за постоянного нервного напряжения дома у меня начал отказывать организм. Все показатели в норме, а ноги, руки не слушаются. Меня положили в больницу, в отделение неврологии, оно находилось на 2 этаже. Туда же, на 2 этаж, перевели отделение реанимации, так как в больнице шёл ремонт.
Лёшка сказал, что придёт в палату и ляжет со мной на соседнюю кровать, так как на работе без меня скучно.
Мы договорились, что они придут меня навестить с утра, когда будут во вторую смену. В 5 утра того дня вся палата проснулась от грохота. Голубь со всей дури бился грудью в окно нашей палаты, мы чуть его отогнали от стекла. Женщины сказали, что это к смерти, и начали решать, кто из нашей палаты умрёт первым.

В часы приёма посетителей ко мне никто не пришёл. Я набрала на домашний Лёшке, так как домашний был тогда только у него. Ответила мама Лёши (его родители работали вместе с нами на одном заводе). На мою просьбу позвать Лёшу к телефону я услышала сухое: «Лёши нет». Я извинилась и повесила трубку. До начала смены было ещё несколько часов, чтобы я смогла позвонить на работу и узнать, что произошло. Я бродила по коридору и вдруг увидела Лёшиных родителей, поднимающихся по лестнице на 2 этаж. Я поздоровалась, они только кивнули головой в ответ.
Я чуть дождалась начала рабочей смены. Когда я им позвонила, у меня ушла земля из-под ног. Лена сказала, что утром, около 5 часов, Лёшу сбил товарный поезд. Был очень сильный туман, Лёша с другом ходили в гости в близлежащую деревню, 4 км от города. Поголливудили там и пошли домой. По дороге устали и присели отдохнуть на рельсы. Товарняк очень поздно их заметил, что неудивительно. Достали Лёшу из-под 3 вагона всего переломанного. Его друга откинуло с насыпи, и он только поцарапал ладони и колени.

Я попросила своего лечащего врача провести меня в реанимацию к Лёше, объяснив ему ситуацию. Он проникся и провёл меня. Лёша был без сознания, куча проводков и трубочек от его тела было проведено к приборам и капельнице. Кровать была поднята в состояние «полусидя», под углом 45 градусов. Я стояла и мысленно просила Лёшку не умирать.

Через сутки я вдруг проснулась около 3 часов ночи. Не особо понимая, что происходит, я увидела напротив себя Лёшу. Он также находился без сознания в такой же позе. И вдруг он раздвоился. Один остался лежать, а второй начал подниматься с кровати. Я мысленно начала просить, чтобы тот, второй Лёша, лёг обратно на кровать, а он лишь грустно покачал головой в знак отрицания, поднялся и исчез. Затаив дыхание, я начала прислушиваться ко всему, что происходит в коридоре. В коридоре послышались шаги нескольких человек, затем грохот каталки по полу и звук открывающихся и закрывающихся дверей лифта.

Я подбежала к окну и увидела, как в свете фонарей каталку с телом везут в сторону морга.
Я еле дождалась 7 часов, чтобы спросить про Лёшу. Да, он умер в 3 часа.
Он выполнил своё обещание. Пришёл и лёг на соседнюю кровать. Только в другое отделение…


Новость отредактировал Летяга - 5-08-2025, 09:33
Причина: Стилистика автора сохранена
5-08-2025, 09:33 by Light_a_darkПросмотров: 834Комментарии: 8
+19

Ключевые слова: Коллеги больница катастрофа обещание авторская история

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
5 августа 2025 10:25
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 148
Комментариев: 7 025
Такая мысль. Не стоит иногда лишнего молотить языком, даже якобы в шутку.
Вспомнила одну семью. Как- то на Новый год они так упились, что пришлось дочери вызывать бригаду, папу прокапать от пьянки.
Мать жены тогда ругалась, а что если бы он умер. А она в ответ хохотом: " Ну значит судьба пожить вдовушкой ". Через год так и случилось. Овдовевшая плакала, что мол и подумать не могла, что судьба такая ждёт. А ту шутку и не вспоминала...
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: abrashechka
5 августа 2025 14:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: (448|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 427
Человек, относившийся к вам с симпатией показался вам после смерти, чтобы попрощаться. Грустно, но вот да, такое бывает. Спасибо за историю.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#3 написал: Скарм
5 августа 2025 19:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 596
Трогательная история...
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#4 написал: Eifersucht
5 августа 2025 20:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 545
С утра ещё почитал, но не нашёл ничего сверхнеобычного.
А сейчас вдруг захотелось чё нить черкануть.
Вообще мне кажется, что грядёт новая эра иного существования человека, если, конечно, мы все или хотя бы кто-то переживёт предстоящие боевые действия. Думаю, что сейчас заварушка с Европой предстоит ощутимая... . Жаль Европу. Идиоты, не знают, что делают.
Для женщины вполне возможно представить, что мужчины сели отдохнуть на рельсы... . Для мужчин же это весьма неудобно, тем более пьяным. Они легли вдоль рельсов поспать, один снаружи, другой внутри. Тот, кто внутри был зацеплен нижними выступающими частями электровоза и вагонов, потому его поломало, но не всмятку. Если бы он сидел на рельсах, то тело с трудом бы собрали, там вообще не шла бы речь о капельницах и второго тоже.
Следующая вещь: у героини, скорее всего, было нечто романтическое с Алёшкой, раз он ей сказал, что хочет полежать с ней рядом. Ну, и героиня звонила ему домой по какому-то, якобы, поводу. И как-то подозрительно односложно поговорила с родителями. Эмоциональная привязка, которая сыграла основную роль и причину для восприятия посмертного существования Алексея. Женщина любила Алексея, мне кажется так, хотя и была значительно старше. Не удивительно, что так произошло начиная от начала и до конца. Во-первых, алкоголь губит нас всех. Все бытовые преступления совершаются на почве алкогольного опьянения. Так что, не пейте и не будете убитыми или сидящими за преступление, или раздавленными поездом, машиной и так далее.
Молодой мужчина не дотягивал до качества своего энергетического тела. Значит его общество было несовершенным. В нашем обществе очень даже присутствует недосказанность: начиная от политических и юридических норм и правил и заканчивая отношениями между близкими и родными - это скверно для нашего энергетического тела. Плюс невероятная боль. Всё это нетерпимо и ужасно. Как только сознание травмированного перешло из физического тела в энергетическое, сразу же пошло облегчение. И вуаля, привет любимой.
Тем, кто выходил в астрал и видел своё спящее тело - вот именно так вы будете уходить в вечность. Сознание при этом перемещается в энергию и смотрит на своё физическое тело, в котором уже нет сознания и жизни, жизнь перешла в энергию.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Light_a_dark
5 августа 2025 22:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (549|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 846
Цитата: Eifersucht
Для женщины вполне возможно представить, что мужчины сели отдохнуть на рельсы... . Для мужчин же это весьма неудобно, тем более пьяным. Они легли вдоль рельсов поспать, один снаружи, другой внутри. Тот, кто внутри был зацеплен нижними выступающими частями электровоза и вагонов, потому его поломало, но не всмятку

Ни меня, ни вас там не было. Я написала об этом со слов оставшегося в живых друга. Лёшу зацепило выступающей"юбочкой" , которая впереди состава, от удара он своими ногами скинул того с насыпи. Ж/д пути проходят там на достаточно высокой насыпи и сидеть на рельсах там очень даже удобно.
И водитель состава их увидел, но очень поздно. Он тормозил, но увы.
По поводу чувств моих к нему вы глубочайшей ошиблись. А вот его ко мне, это да. Я его воспринимала, как ребенка, а он тягался за мной, как теленок.
Так, что ваши выводы бывают ошибочны.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#6 написал: lukery
Вчера, 15:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 109
Голубь со всей дури бился грудью в окно нашей палаты, мы чуть его отогнали от стекла. Женщины сказали, что это к смерти, и начали решать, кто из нашей палаты умрёт первым.


Я последние годы наблюдаю (иногда и участвую) за паническими настроениями у людей.
Ужасно устала от этого сама и от людей паникеров.
Не так давно мне попался ролик с В. Жириновским. Речь шла о том (сейчас тут будет мой грубый пересказ), что все люди завязаны и между собой, и с окружающим миром. Где-нибудь на другом конце планеты катаклизмы, а ударит по всем или многим. Метеозависимость, от неё тревожность, ожидание надвигающейся беды и прочие гадости радости жизни.

Человек видимо (это уже мои размышления) не умеет ни фильтровать, ни анализировать поступающий объем информации, но прекрасно умеет сам себя запугивать, додумывать и вгонять в больший стресс.

Так и тут с этими женщинами.
Вы и так поступили в неврологию со стрессом дома, плюс сверху вам накинули идею. Вы думали о своём знакомом. На этой волне и уловили то, что увидели в палате. Его уход из жизни.

Я думаю от такого "общего фона" сложно отключиться. И не уверена, что нужно это делать. Всё же мы связаны через это общее и с самым близким кругом людей.
Но как-то учиться держать себя в балансе и не загонять в навязанный стресс, надо.

Пишу быстро и на коленке, возможно не очень понятно. Но вот так.

За историю плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: Talisha
Сегодня, 06:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 543
Наши слова имеют огромную силу и смысл, мало кто задумывается, насколько важно осознанно "колыхать воздух". И неважно: предчувствовал Леша или выстроил так реальность. Алкоголь, конечно, зло, иначе бы еще жил...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 10:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 749
Я всегда удивляюсь, когда читаю, что гибнут на рельсах. Ну ладно бы: наушники в ушах... Ну неужели не слышно было грохота идущего товарняка? Хотя, если был туман, то, наверное, возможно он заглушал звук и плюс алкоголь...Жаль парня...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.