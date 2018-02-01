Английская сказка II. Волшебное путешествие 8- Какой план? - спросил Брауни, - У вас ведь есть план, верно?
- Можно туда большой камень кинуть, - предложил Кощей, - Сражение закончится, даже не начавшись, если повезёт.
- А если не повезёт?
Кощей задумчиво пожал плечами.
- Посмотреть бы на него сначала, - сказал Иван, - Прежде чем нападать. Вдруг он размером как три Горыныча.
- Но вы же всё равно его одолеете? - уточнил Брауни, - Не зря же вы самые великие воины Тридевятого Царства.
- Это кто тебе такое сказал?
- Ты.
Иван с Кощеем переглянулись и одновременно вздохнули.
- Я, пожалуй, тоже пить брошу, - проворчал Иван, - А вот люди, которых ты оберегаешь, они дома сейчас? Какие они вообще?
- Дома, - кивнул Брауни, - Это хорошие люди. Мы, как правило, присматриваем и помогаем только хорошим людям. Но бывают и такие, кому плохие нравятся, и они им помогают. Но эти хорошие.
- Значит нужно постараться, - сказал Иван, - Нельзя допустить, чтобы Чудище хорошим людям вред причинило.
- Как у Героев сложно всё, - закатил глаза Кощей, - Пока подумают, пока все за и против взвесят.
Он подошёл к колодцу, поднял крышку и бросил вниз небольшой камень.
- Эй там, на дне! - крикнул Кощей, - А ну, вылазь на свет, разговор к тебе есть!
Иван перекрестился и подошёл к колодцу, встав рядом с Кощеем. Накер зашевелился и вскоре над колодцем показалась его голова. Через несколько минут он вылез полностью и вытянулся.
- Злодей, - довольно прошипел он, обнюхав Кощея, - Хорошо.
Обнюхав Ивана, он поморщился.
- Фу, гадость. Поди прочь, пока я не поглотил тебя.
- Так его, - одобрительно кивнул Кощей, сбросив в колодец ведро, - А скажи-ка мне, братец, чего ты тут делаешь, что задумал?
- Людей пожрать желаю, - ответил Накер, - Отдыхаю пока, сил набираюсь. Хочешь, присоединяйся.
- Благодарю, но я откажусь. Видишь ли, я тут, оказывается, пообещал помочь от тебя избавиться.
- Ты? Ты же Злодей! И я Злодей!
- Верно, - кивнул Кощей, поднимая ведро с водой, - Но обещания выполнять даже Злодеи должны. Подержи ручку, будь добр.
Накер послушно подержал ручку. Кощей вытащил ведро и поставил его рядом с собой.
- Благодарю, - кивнул он, - Так вот, у меня есть предложение: уходи отсюда, подобру-поздорову.
- Или что? - насмешливо спросил Накер, - Кто меня заставит? Этот мелкий Герой, что ли?
- Это не я мелкий, - буркнул Иван, - Это ты переросток просто. Захотел бы - в узел бы тебя связал.
Пока Накер хохотал, Кощей медленно поднял ведро с земли и начал пить. Выпив всю воду, он выдохнул и потянулся.
- Хорошо, - сказал он и повернулся к Накеру, - Для тебя как раз хватит.
Через минуту он повесил завязанного в узел Накера на дерево и отряхнул руки.
- Силён, - похвалил Иван, - Но я и сам бы справился.
- Конечно, - с улыбкой кивнул Кощей, - Нисколько не сомневаюсь. Ещё бы месяцок подумал посидел и точно бы справился.
Брауни стоял под деревом и хлестал Накера прутом.
- Будешь тут висеть в назидание другим! - победно прокричал он и повернулся к путешественникам, - Я вам очень благодарен за помощь! Чем я могу вас отблагодарить?
- Скажи той зелёной Ведьме, что я пал в бою, - попросил Кощей, - А то вдруг искать начнёт.
Брауни со смехом кивнул.
***
- Ну ты даёшь! - восхищённо воскликнул Змей Горыныч, - Он прям с меня размером был?
- Может даже больше, - гордо ответил Кощей, - Но я его, считай, одной левой скрутил.
Горыныч восторженно захлопал лапами.
- Я тебе завидую, - сказал он, - По-доброму, конечно. Я бы тоже хотел отправиться в путешествие. Но только трезвым, я всё помнить хочу.
- Когда-нибудь отправимся. И обязательно трезвыми. Лампа-то с Джинном у меня так и осталась, даже ни одного желания не потратили. Как там Иван, кстати? Видел его?
- Ни разу ещё, - развёл лапами Горыныч, - Ходят слухи, что Василиса пообещала его из дому выпустить только когда скалка сломается. Не знаю, правда ли.
- Сказки это всё, - фыркнул Кощей, - Хотя пара-тройка шишек на лбу у него точно появится.
Автор: Роман Седов.
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