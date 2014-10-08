Таинственное похищение Тёщи

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 12:07 by

- Ваня! - Василиса, плача, забежала в дом, - Беда! Маму похитили!- Слава Богу! - Иван перекрестился и получил от жены по лбу, - Ай! Ты не шутишь, что ли?Василиса покачала головой.- Дела, - протянул Иван, - Никогда бы не подумал, что её кто-то поднять сможет. Ай!Он потёр ушибленное ухо, а Василиса погрозила ему кулаком.- Нашёл время, - прошипела она, - Что делать-то?- Можем крышу перестелить, - предложил Иван и увернулся от руки жены, - Ладно, не будем, раз не хочешь. По закону жанра, твою Маму должен освободить Богатырь какой или Герой. Может даже заморский Принц.Иван, не выдержав, захохотал.- Как представлю, - он утёр выступившие слёзы, - Заходит Принц в пещеру, а там Мама! Ха-ха-ха! И он такой, насвистывая, разворачивается и уходит, пока его не заметили.- Почему в пещеру? - испугалась Василиса, - Там же холодно, Мама не переносит холод!- Да я просто так сказал, - успокоил её Иван, - Может она на пуховой перине в высокой башне.Василиса вздохнула и положила руку мужу на плечо.- Ваня, ты меня любишь?- Конечно, - осторожно кивнул Иван, - Сама знаешь, что да. А что?- Найди Маму, - попросила Василиса со слезами на глазах, - Освободи из плена и верни домой.Иван удивлённо повернулся к жене.- Как же я её найду-то? - удивился он, - Мы ж даже не знаем, что её действительно похитили. Может быть она уехала куда-нибудь.- Нет, - Василиса протянула мужу записку, - Вот, в доме у неё нашла.- “Я похитил твою маму. Ха-ха-ха! Тебе никогда её не найти”, - прочитал Иван, - Ну вот, сама же видишь - никогда не найти. Чего время терять?Василиса закипела и ударила рукой по столу.- Ваня! - сказала она страшным голосом, - Сейчас же иди и найди то Чудище, которое похитило мою Маму! Его в расход, Маму домой! Понял?!- Как бы не перепутать, - проворчал Иван, - Где ж её искать-то?- Всё, как обычно, - Василиса сунула записку мужу в карман и проводила к двери, - Походи, поспрашивай. К Яге сходи. И учти: узнаю, что не приходил и не узнавал - будешь на рыбалку с голыми руками ходить.- Сети не трогай! - крикнул было Иван, но Василиса захлопнула за ним дверь.Вздохнув, он отправился к избушке Бабы-Яги.- Здравствуй, бабуля, - поздоровался он, заходя в дом, - Я к тебе за советом, да… Ой! А-а-а!- Отвернись, окаянный! - прошипела Яга, - Стучаться не учили?- В думах я, - оправдывался Иван, покраснев и отвернувшись, - Тёщу мою похитили, представляешь? Васька к тебе отправила, совета спросить да помощи какой.- Что тут гадать, - фыркнула Баба-Яга, поправляя платье, - К Змею Горынычу смело иди, не ошибёшься.- Как к Горынычу? - удивлённо повернулся Иван, - Может это Кощей или Водяной. Чего сразу Змей-то?Яга покрутилась перед зеркалом, поморщилась и посмотрела на Ивана.- Ваня! Даже если б они вдвоём пошли, у них бы сил не хватило её даже с места сдвинуть, не то, что похитить! Тёща-то твоя дама упитанная.- Пожалуй, - со вздохом ответил Иван, - Ну, спасибо тебе, бабуля. Пойду к Горынычу тогда, вопросы задавать буду. Платье, кстати, очень хорошо смотрится.- Да прям уж, - отмахнулась Яга с довольной улыбкой.Горыныч лежал на полянке и рассматривал облака.- Ванька? - удивился он, увидев Ивана, - А ты чего тут? Ты ж сам сказал, что нас вместе видеть не должны.- Наш план был несовершенен, - развёл руками Иван, - Яга сразу сказала, что кроме тебя это никто быть не мог. Я ж говорил, катить её надо было сначала, чтобы следы остались.- Нельзя так, - возразил Горыныч, - А если бы она поранилась? Теперь-то что делать будем?- Обратно неси, как стемнеет, - подумав, сказал Иван, - Когда спрашивать станут, говори, мол, выпил лишнего и ничего не помнишь, понял?Горыныч неуверенно кивнул.- А если бить будут?- Будут, - Иван виновато пожал плечами, - Но ты не боись, удары у Васьки слабые, переживёшь. Главное меня не выдавай, я-то точно не переживу.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Василиса Яга Змей Горыныч Иван тёща похищение

Другие, подобные истории: