Греческая сказка- Срамота-то какая! - Кощей возмущённо плюнул под ноги, - Ну, я его сейчас!
- Не надо, - попросил Иван.
Кощей отодвинул его в сторону и сложил руки рупором.
- Эй, мужик! - заорал он, - Ты нормальный вообще, а? Ты чего это светишь тут перед честным народом?
Геракл от неожиданности вздрогнул, и выпущенная стрела из лука пролетела мимо стимфалийской птицы.
- Сейчас я его научу уважать других, - недобро усмехнулся Кощей, закатывая рукава.
Он пошёл навстречу Гераклу, который выдвинулся в их сторону. Иван вздохнул и пошёл следом. Кощей подошёл вплотную к Гераклу и вызывающе посмотрел на него снизу вверх.
- По какому праву…
От удара Кощей удивлённо взлетел в воздух и, пролетев версту, упал где-то в лесу. Геракл недобро посмотрел на Ивана.
- Ох уж эти старики, да? - дружески подмигнул Иван, - Всё им не по нраву.
Геракл смотрел на него, не моргая. Иван почувствовал себя очень неуютно.
- Я пойду, пожалуй, - пробормотал он, - Извините за птичку.
Геракл хмыкнул и пошёл обратно. Иван дрожащей рукой вытер лоб и отправился в лес искать Кощея.
- Ваня, - жалобно позвал он с ветки дерева, - Откуда здесь Богатыри, а?
- Заблудился, наверное.
- Ваня, я сейчас воды напьюсь и всю душу из него вытрясу. Ты почему за меня не вступился, а?
Иван потряс дерево, и Кощей свалился на землю.
- Потому что я сразу понял, что добром это не кончится, - ответил он.
- Это как это ты понял? - ехидно спросил Кощей, - Так и скажи, что испугался.
Он отряхнулся и похлопал себя по карманам.
- Я лампу потерял. Выпала по пути, наверное.
- Дурень старый! - вспылил Иван, - Теперь из-за тебя навсегда тут останемся!
- Если бы ты не струсил и помог, я бы её не потерял, - ответил Кощей.
- Ты кого трусом назвал, а?
Разозлившись, они схватили друг друга за грудки. Кощей, злобно глядя Ивану в глаза, вдруг переменился в лице.
- Ваня, - прошептал он, - Это ещё что такое?
Иван испуганно повернулся. В десяти шагах от них сидело странное создание с телом льва, хвостом скорпиона и головой человека.
- Кис-кис? - прошептал Иван.
Создание нахмурилось и пошло в сторону путешественников.
- Стоять! - раздался голос позади них, - Ты чего это удумала, а?
Иван с Кощеем повернулись на голос. Кентавр приветственно кивнул им и повернулся к странному созданию.
- Ты почему убегаешь, а? - грозно спросил он, - Кому было сказано сидеть?
- Ваша собачка? - проблеял Кощей.
- Это не собачка, - ответил Кентавр, - Что вы, Мантикору первый раз видите?
- Первый, - подтвердил Иван, - У нас такие не водятся...
- И слава Богу, - Кощей перекрестился и потушил загоревшуюся лысину, - Мы, собственно, прибыли из далёкого Тридевятого Царства, и у нас случилась неприятность. На нас напал голый мужик с луком, птиц там на полянке стреляет…
- Геракл? - удивился Кентавр, - Напал на вас? Это на него не похоже, он никогда не обижает старых и немощных.
- Скажем так, у нас возникло недопонимание, - вмешался Иван, - В общем, мы потеряли лампу. Необычно так выглядит, на чайник похожа. Без неё нам отсюда не выбраться.
Кентавр повернулся к Мантикоре.
- Ищи.
Та показала язык и скрылась среди деревьев.
- Какое жуткое создание, - облегчённо выдохнул Кощей, - Честное слово, встретил бы вечером - сразу бы бросил пить. Не уверен, видел ли я что-нибудь ужаснее.
- А как же Химера или Ехидна? - удивился Кентавр, - Или Гарпия. Мантикора по сравнению с ними красавица. Хотите, я вам их покажу?
- Не хотим, - ответил Кощей.
- Хотим, - кивнул Иван, ткнув его в бок, - Живыми-то останемся?
- Останетесь. Тут все мирные по большей части. Идём, тут недалеко.
- А лампа?
- Мантикора найдёт и принесёт, - успокоил Кентавр, - Пошли.
- Погодите, - Кощей опять побледнел, - А вон тот огромный мужик с одним глазом и дубиной, который бежит к нам, тоже мирный, да?
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 08:05 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 0
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