Греческая сказка

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:05 by

- Срамота-то какая! - Кощей возмущённо плюнул под ноги, - Ну, я его сейчас!- Не надо, - попросил Иван.Кощей отодвинул его в сторону и сложил руки рупором.- Эй, мужик! - заорал он, - Ты нормальный вообще, а? Ты чего это светишь тут перед честным народом?Геракл от неожиданности вздрогнул, и выпущенная стрела из лука пролетела мимо стимфалийской птицы.- Сейчас я его научу уважать других, - недобро усмехнулся Кощей, закатывая рукава.Он пошёл навстречу Гераклу, который выдвинулся в их сторону. Иван вздохнул и пошёл следом. Кощей подошёл вплотную к Гераклу и вызывающе посмотрел на него снизу вверх.- По какому праву…От удара Кощей удивлённо взлетел в воздух и, пролетев версту, упал где-то в лесу. Геракл недобро посмотрел на Ивана.- Ох уж эти старики, да? - дружески подмигнул Иван, - Всё им не по нраву.Геракл смотрел на него, не моргая. Иван почувствовал себя очень неуютно.- Я пойду, пожалуй, - пробормотал он, - Извините за птичку.Геракл хмыкнул и пошёл обратно. Иван дрожащей рукой вытер лоб и отправился в лес искать Кощея.- Ваня, - жалобно позвал он с ветки дерева, - Откуда здесь Богатыри, а?- Заблудился, наверное.- Ваня, я сейчас воды напьюсь и всю душу из него вытрясу. Ты почему за меня не вступился, а?Иван потряс дерево, и Кощей свалился на землю.- Потому что я сразу понял, что добром это не кончится, - ответил он.- Это как это ты понял? - ехидно спросил Кощей, - Так и скажи, что испугался.Он отряхнулся и похлопал себя по карманам.- Я лампу потерял. Выпала по пути, наверное.- Дурень старый! - вспылил Иван, - Теперь из-за тебя навсегда тут останемся!- Если бы ты не струсил и помог, я бы её не потерял, - ответил Кощей.- Ты кого трусом назвал, а?Разозлившись, они схватили друг друга за грудки. Кощей, злобно глядя Ивану в глаза, вдруг переменился в лице.- Ваня, - прошептал он, - Это ещё что такое?Иван испуганно повернулся. В десяти шагах от них сидело странное создание с телом льва, хвостом скорпиона и головой человека.- Кис-кис? - прошептал Иван.Создание нахмурилось и пошло в сторону путешественников.- Стоять! - раздался голос позади них, - Ты чего это удумала, а?Иван с Кощеем повернулись на голос. Кентавр приветственно кивнул им и повернулся к странному созданию.- Ты почему убегаешь, а? - грозно спросил он, - Кому было сказано сидеть?- Ваша собачка? - проблеял Кощей.- Это не собачка, - ответил Кентавр, - Что вы, Мантикору первый раз видите?- Первый, - подтвердил Иван, - У нас такие не водятся...- И слава Богу, - Кощей перекрестился и потушил загоревшуюся лысину, - Мы, собственно, прибыли из далёкого Тридевятого Царства, и у нас случилась неприятность. На нас напал голый мужик с луком, птиц там на полянке стреляет…- Геракл? - удивился Кентавр, - Напал на вас? Это на него не похоже, он никогда не обижает старых и немощных.- Скажем так, у нас возникло недопонимание, - вмешался Иван, - В общем, мы потеряли лампу. Необычно так выглядит, на чайник похожа. Без неё нам отсюда не выбраться.Кентавр повернулся к Мантикоре.- Ищи.Та показала язык и скрылась среди деревьев.- Какое жуткое создание, - облегчённо выдохнул Кощей, - Честное слово, встретил бы вечером - сразу бы бросил пить. Не уверен, видел ли я что-нибудь ужаснее.- А как же Химера или Ехидна? - удивился Кентавр, - Или Гарпия. Мантикора по сравнению с ними красавица. Хотите, я вам их покажу?- Не хотим, - ответил Кощей.- Хотим, - кивнул Иван, ткнув его в бок, - Живыми-то останемся?- Останетесь. Тут все мирные по большей части. Идём, тут недалеко.- А лампа?- Мантикора найдёт и принесёт, - успокоил Кентавр, - Пошли.- Погодите, - Кощей опять побледнел, - А вон тот огромный мужик с одним глазом и дубиной, который бежит к нам, тоже мирный, да?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Иван Геракл Кентавр не такая сказка

Другие, подобные истории: