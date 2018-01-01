Скандинавская сказка

Летяга Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:20 by

- Эй, мужик, - позвал Кощей, - За что тебя так?- Да ну его, - поёжился Иван, - Пойдём отсюда. Раз приковали, значит есть за что.Прикованный к камню мужчина повернул к ним своё печальное лицо.- Помогите, - попросил он слабым голосом, - Прошу вас! Не оставьте в беде невинно осуждённого.- Ты кто? - спросил Иван, - И кто это сделал с тобой?- И за что? - кивнул Кощей.Мужчина на секунду замялся и тяжело вздохнул.- Понимаете ли, я всегда был очень добр к людям и за это поплатился.- Подробнее.- Я украл огонь у одного из Богов, чтобы дать его людям, - тихо прошептал Мужчина, выдержав паузу, - То, что вы видите - моё наказание.- Вот же сволочи! - возмутился Кощей, - Ваня, ну-ка, помоги освободить его. Да таких злодеяний я даже в молодые годы не творил! Ваня?Иван не двинулся с места, смотря на Мужика с лёгкой насмешкой.- Прометея наказали, приковав к скале, это верно, - сказал он, - Только там орёл прилетал и клевал его печень. Эту историю я ещё в детстве слышал.Мужик закатил глаза.- Что, Локи, не удалась твоя хитрость?Иван с Кощеем повернули головы на голос. За их спинами стоял чёрный Гном с хитрой улыбкой.- Не верьте этому прохиндею, - сказал он, - Его наказание вполне заслуженное. Идём отсюда, не будем мешать его увлекательному времяпрепровождению.Иван с Кощеем переглянулись и пошли следом за Гномом.- Прошу прощения, - заговорил Кощей, - А кто, собственно…- Я Альвис. Самый мудрый из двергов, между прочим.- Да это мне не интересно. Мужик тот - кто? И за что его, всё-таки, наказали?- Это Локи, - ответил Альвис, - Чрезвычайно хитрый тип, скажу я вам. Наказан за то, что сделал стрелу из омелы и дал её в руки слепому Асу, который, в свою очередь, этой стрелой убил собственного брата.- Чего? - не понял Иван.- Богов, если так проще.- Да я не об этом. Он сделал стрелу и за это его наказали? Какое-то жесткое наказание, вам не кажется?- Он сделал это специально, - пояснил Альвис, - Там вообще история запутанная, но, если вкратце, мать этого Аса взяла клятву с каждого дерева, камня и металла, что они не причинят вреда её сыну. Локи же узнал, что она не взяла клятву с омелы и сделал из неё стрелу, которую дал слепому, так как знал предсказание, согласно которому…- Стоп! - Кощей поднял руку, - Я перестал что-либо понимать. А зачем он это сделал?- Привычка у него такая, - Альвис развёл руками, - Пакостить.Они вышли на перекрёсток и дверг остановился.- Здесь мы с вами попрощаемся, - сказал он, - Меня ждёт важное дело.- Может помочь надо? - предложил Иван.- Не стоит. Я иду свататься к дочери одного из Богов, - гордо заявил Альвис, - Её отца как раз нет дома, а её матушка не сможет отказать мне, ввиду моей необычайной мудрости.Он вежливо кивнул им на прощание и пошёл по дороге направо.- Погоди, - позвал его Иван, - А мы вообще где?- На перекрёстке, - мудро ответил Альвис и скрылся за деревьями.- Воистину мудрейший из дверей, - фыркнул Кощей.- Из двергов, - поправил Иван.- А это кто такие?- Я не знаю.Они задумчиво посмотрели по сторонам.- Куда пойдём? - спросил Кощей.- Не знаю, - Иван пожал плечами, - Есть хочется. Я, когда голодный, думать не могу. Надо узнать, где мы, поесть, а потом уже думать, куда идти.- Надо у кого-нибудь спросить.Кощей приложил ладонь ко лбу и всмотрелся вдаль.- Так какой-то мужик едет, - неуверенно сказал он, - То ли зрение подводит, то ли он и правда на кабане едет. Только сильно быстро для кабана.- Да какая разница, - отмахнулся Иван, - Я уже ничему не удивляюсь. Тормози его, спросим, где мы. И где поесть можно.Автор: Роман Седов.

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