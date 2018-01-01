Скандинавская сказка- Эй, мужик, - позвал Кощей, - За что тебя так?
- Да ну его, - поёжился Иван, - Пойдём отсюда. Раз приковали, значит есть за что.
Прикованный к камню мужчина повернул к ним своё печальное лицо.
- Помогите, - попросил он слабым голосом, - Прошу вас! Не оставьте в беде невинно осуждённого.
- Ты кто? - спросил Иван, - И кто это сделал с тобой?
- И за что? - кивнул Кощей.
Мужчина на секунду замялся и тяжело вздохнул.
- Понимаете ли, я всегда был очень добр к людям и за это поплатился.
- Подробнее.
- Я украл огонь у одного из Богов, чтобы дать его людям, - тихо прошептал Мужчина, выдержав паузу, - То, что вы видите - моё наказание.
- Вот же сволочи! - возмутился Кощей, - Ваня, ну-ка, помоги освободить его. Да таких злодеяний я даже в молодые годы не творил! Ваня?
Иван не двинулся с места, смотря на Мужика с лёгкой насмешкой.
- Прометея наказали, приковав к скале, это верно, - сказал он, - Только там орёл прилетал и клевал его печень. Эту историю я ещё в детстве слышал.
Мужик закатил глаза.
- Что, Локи, не удалась твоя хитрость?
Иван с Кощеем повернули головы на голос. За их спинами стоял чёрный Гном с хитрой улыбкой.
- Не верьте этому прохиндею, - сказал он, - Его наказание вполне заслуженное. Идём отсюда, не будем мешать его увлекательному времяпрепровождению.
Иван с Кощеем переглянулись и пошли следом за Гномом.
- Прошу прощения, - заговорил Кощей, - А кто, собственно…
- Я Альвис. Самый мудрый из двергов, между прочим.
- Да это мне не интересно. Мужик тот - кто? И за что его, всё-таки, наказали?
- Это Локи, - ответил Альвис, - Чрезвычайно хитрый тип, скажу я вам. Наказан за то, что сделал стрелу из омелы и дал её в руки слепому Асу, который, в свою очередь, этой стрелой убил собственного брата.
- Чего? - не понял Иван.
- Богов, если так проще.
- Да я не об этом. Он сделал стрелу и за это его наказали? Какое-то жесткое наказание, вам не кажется?
- Он сделал это специально, - пояснил Альвис, - Там вообще история запутанная, но, если вкратце, мать этого Аса взяла клятву с каждого дерева, камня и металла, что они не причинят вреда её сыну. Локи же узнал, что она не взяла клятву с омелы и сделал из неё стрелу, которую дал слепому, так как знал предсказание, согласно которому…
- Стоп! - Кощей поднял руку, - Я перестал что-либо понимать. А зачем он это сделал?
- Привычка у него такая, - Альвис развёл руками, - Пакостить.
Они вышли на перекрёсток и дверг остановился.
- Здесь мы с вами попрощаемся, - сказал он, - Меня ждёт важное дело.
- Может помочь надо? - предложил Иван.
- Не стоит. Я иду свататься к дочери одного из Богов, - гордо заявил Альвис, - Её отца как раз нет дома, а её матушка не сможет отказать мне, ввиду моей необычайной мудрости.
Он вежливо кивнул им на прощание и пошёл по дороге направо.
- Погоди, - позвал его Иван, - А мы вообще где?
- На перекрёстке, - мудро ответил Альвис и скрылся за деревьями.
- Воистину мудрейший из дверей, - фыркнул Кощей.
- Из двергов, - поправил Иван.
- А это кто такие?
- Я не знаю.
Они задумчиво посмотрели по сторонам.
- Куда пойдём? - спросил Кощей.
- Не знаю, - Иван пожал плечами, - Есть хочется. Я, когда голодный, думать не могу. Надо узнать, где мы, поесть, а потом уже думать, куда идти.
- Надо у кого-нибудь спросить.
Кощей приложил ладонь ко лбу и всмотрелся вдаль.
- Так какой-то мужик едет, - неуверенно сказал он, - То ли зрение подводит, то ли он и правда на кабане едет. Только сильно быстро для кабана.
- Да какая разница, - отмахнулся Иван, - Я уже ничему не удивляюсь. Тормози его, спросим, где мы. И где поесть можно.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 08:20 by ЛетягаПросмотров: 10Комментарии: 0
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