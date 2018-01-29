Дурак

Летяга Просмотров: 29 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 20:38 by

Змей Горыныч лукаво усмехнулся и выложил на стол две карты. Иван посмотрел на них и тяжело вздохнул.- Беру.- Тогда и эти забирай.Горыныч протянул лапы и две последние карты легли Ивану на плечи.- Опять, - севшим голосом пробормотал Иван, - Да что же это такое-то?- Невезение, - ответил Змей Горыныч, забирая золотую монету, - Ну что, хватит с тебя?Иван вынул кошель и заглянул в него.- Ещё разочек можно.Выложив одну монету на стол, он собрал карты и принялся их тасовать.- Порча на мне, что ли, - ворчал Иван, - Уже неделю проигрываю. Все монеты уже спустил.- Так может пора прекращать играть? - предложил Горыныч, - Не твоё это.- Да не, - Иван раскидывал карты, - Это просто чёрная полоса.Он протянул колоду Змею и тот, вытащив из неё карту, бросил её на стол. Иван положил колоду поперёк карты.- А если полоса будет очень широкой? - поинтересовался Змей Горыныч, разглядывая свои карты, - Монеты ведь кончатся. Что Василисе говорить будешь?- А не нужно ничего говорить, - Иван хитро улыбнулся, - Она не знает, сколько я зарабатываю. Я ей с зарплаты несколько монет выдаю, остальное надёжно прячу.Горыныч неодобрительно поцокал языком и выложил карту. Иван подумал и забрал её.- А если узнает?- Не узнает, - уверенно ответил Иван, - Она у меня, конечно, умница, но не до такой степени. Да и я, знаешь ли, не дурак.- Да ну? - засмеялся Горыныч.- Это другое.Иван внимательно посмотрел на карты, выложенные Горынычем и накрыл каждую из них своей.- Бито, - Змей Горыныч кивнул и добрал карты из колоды, - А вот удовлетвори моё любопытство - сколько ты уже проиграл?- Порядка двухсот, - Иван пожал плечами, - Плюс минус.Он положил на стол сразу три карты и гордо задрал подбородок.- Ничего себе! - ахнул Горыныч, - Двести монет! Это же замок построить можно!Немного подумав, он накрыл все карты Ивана своими. Тот вздохнул.- Зачем мне замок, - проворчал он, - Мне и так всего хватает.- А Василисе?- А что ей? По новому платью в месяц, она и рада.Горыныч выложил последнюю карту. Иван выругался.- Точно порча, - он заглянул в кошель, - Хватит на сегодня, пожалуй.Пожав лапу Горынычу, он направился к выходу. Когда шаги стихли, из-за камня вылезла Василиса.- Ну, сволота, - прошипела она, - Ну, я тебе покажу!- Да ладно тебе злиться, - Горыныч протянул ей горсть золотых монет, - Он же не чтобы обидеть, про платье-то.- Да я не из-за этого злюсь, - Василиса завернула монеты в платок, - Неужели самому развиваться не хочется? Иметь что-то большее, чем сейчас?- Зависимость - хуже болезни, - заметил Змей Горыныч и снял со стены, где сидел Иван, зеркало, - Хорошая идея, кстати. Сама придумала?- Яга посоветовала.- Мудро. И что, ни разу не заметил?- Ни разу, - кивнула Василиса, - К кому он теперь пойдёт?- К Кощею, - Горыныч подумал, - Дня через два. Я его предупрежу, что у тебя к нему дело.- Хорошо, - Василиса, наконец, улыбнулась, - Спасибо тебе большое. Как всё закончится, я всех отблагодарю, никого не забуду.- Да ладно тебе, - отмахнулся Змей Горыныч, - Главное Ивану не рассказывай, как всё было. Обидится же.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Горыныч Василиса карты зеркало лудомания

Другие, подобные истории: