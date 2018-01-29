ДуракЗмей Горыныч лукаво усмехнулся и выложил на стол две карты. Иван посмотрел на них и тяжело вздохнул.
- Беру.
- Тогда и эти забирай.
Горыныч протянул лапы и две последние карты легли Ивану на плечи.
- Опять, - севшим голосом пробормотал Иван, - Да что же это такое-то?
- Невезение, - ответил Змей Горыныч, забирая золотую монету, - Ну что, хватит с тебя?
Иван вынул кошель и заглянул в него.
- Ещё разочек можно.
Выложив одну монету на стол, он собрал карты и принялся их тасовать.
- Порча на мне, что ли, - ворчал Иван, - Уже неделю проигрываю. Все монеты уже спустил.
- Так может пора прекращать играть? - предложил Горыныч, - Не твоё это.
- Да не, - Иван раскидывал карты, - Это просто чёрная полоса.
Он протянул колоду Змею и тот, вытащив из неё карту, бросил её на стол. Иван положил колоду поперёк карты.
- А если полоса будет очень широкой? - поинтересовался Змей Горыныч, разглядывая свои карты, - Монеты ведь кончатся. Что Василисе говорить будешь?
- А не нужно ничего говорить, - Иван хитро улыбнулся, - Она не знает, сколько я зарабатываю. Я ей с зарплаты несколько монет выдаю, остальное надёжно прячу.
Горыныч неодобрительно поцокал языком и выложил карту. Иван подумал и забрал её.
- А если узнает?
- Не узнает, - уверенно ответил Иван, - Она у меня, конечно, умница, но не до такой степени. Да и я, знаешь ли, не дурак.
- Да ну? - засмеялся Горыныч.
- Это другое.
Иван внимательно посмотрел на карты, выложенные Горынычем и накрыл каждую из них своей.
- Бито, - Змей Горыныч кивнул и добрал карты из колоды, - А вот удовлетвори моё любопытство - сколько ты уже проиграл?
- Порядка двухсот, - Иван пожал плечами, - Плюс минус.
Он положил на стол сразу три карты и гордо задрал подбородок.
- Ничего себе! - ахнул Горыныч, - Двести монет! Это же замок построить можно!
Немного подумав, он накрыл все карты Ивана своими. Тот вздохнул.
- Зачем мне замок, - проворчал он, - Мне и так всего хватает.
- А Василисе?
- А что ей? По новому платью в месяц, она и рада.
Горыныч выложил последнюю карту. Иван выругался.
- Точно порча, - он заглянул в кошель, - Хватит на сегодня, пожалуй.
Пожав лапу Горынычу, он направился к выходу. Когда шаги стихли, из-за камня вылезла Василиса.
- Ну, сволота, - прошипела она, - Ну, я тебе покажу!
- Да ладно тебе злиться, - Горыныч протянул ей горсть золотых монет, - Он же не чтобы обидеть, про платье-то.
- Да я не из-за этого злюсь, - Василиса завернула монеты в платок, - Неужели самому развиваться не хочется? Иметь что-то большее, чем сейчас?
- Зависимость - хуже болезни, - заметил Змей Горыныч и снял со стены, где сидел Иван, зеркало, - Хорошая идея, кстати. Сама придумала?
- Яга посоветовала.
- Мудро. И что, ни разу не заметил?
- Ни разу, - кивнула Василиса, - К кому он теперь пойдёт?
- К Кощею, - Горыныч подумал, - Дня через два. Я его предупрежу, что у тебя к нему дело.
- Хорошо, - Василиса, наконец, улыбнулась, - Спасибо тебе большое. Как всё закончится, я всех отблагодарю, никого не забуду.
- Да ладно тебе, - отмахнулся Змей Горыныч, - Главное Ивану не рассказывай, как всё было. Обидится же.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 20:38 by ЛетягаПросмотров: 29Комментарии: 0
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