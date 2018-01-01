Ещё греческая сказка

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:13 by

Циклоп поднял Кощея за плащ, понюхал и заулыбался.- Моё.- Я те дам “моё”! - Кощей замахал руками, - Поставь обратно, пока я тебе твою дубину…- Смешной, - Циклоп сел на землю, - Моё.Иван растерянно посмотрел на Кентавра. Тот развёл руками.- Я бы и рад помочь, - сказал он, - Но мы даже все вместе не справимся. Решил, что его, значит его.- Съест? - испуганно спросил Иван.- Нет. Поиграется да отпустит. Месяца через три.- Ещё чего! - возмутился Кощей, - Слышь, красавец! Мне бы водички перед дорогой испить.Циклоп недоумённо посмотрел на Кощея. Тот вздохнул и жестом показал, что хочет пить. Циклоп радостно закивал и поставил Кощея около ручья, держа за плащ.- Моё.- Ненадолго, - хмыкнул Кощей и принялся жадно пить воду.Напившись, он выпрямился, отстегнул плащ и повернулся к Циклопу, сверля его злобным взглядом.- Моё, - неуверенно протянул Циклоп.Кощей схватил его за палец,и раскручивая, поднял над головой и запустил Циклопа в сторону полянки с Гераклом.- Моё! - восхищённо прокричал Циклоп и скрылся за деревьями.- Надо же, - с уважением в голосе сказал Кентавр, - А на вид такой хиленький и тщедушный, даже не подумаешь. Ну, идём к Ехидне.Кощей поднял с земли плащ, прицепил его на место и пошёл следом за Кентавром, гордо задрав голову. Иван шёл следом. Через полчаса они вышли к пещере, перед входом которой лежал огромный камень.- Есть кто-нибудь? - крикнул Кентавр.Из-за камня выглянула красивая девушка, которая радостно улыбнулась путникам. Кощей, не отрывая от неё глаз, отряхнулся и сделал шаг вперёд.- Сударыня, - поклонившись, заговорил он, - Для меня великая честь познакомиться с такой красавицей.Ехидна смутилась, слегка покраснела и выползла из-за камня. Иван поднял челюсть Кощея и вернул её на место.- Какие милые, - Ехидна остановилась рядом с ними, - Твои? Где взял?- Путешественники, - ответил Кентавр, - Вот, решил показать им самое… самое прекрасное, что у нас есть. Начать с тебя решил.- Как мило, - прошипела Ехидна, обвивая Кощея, - Съедобные?- Гости же. Настолько голодная, что ли?- Не-а. Просто он такой милый, так и хочется съесть. К Медузе поведёшь?Кентавр покачал головой. Ехидна лизнула лысину Кощея, чмокнула его в щёку и поползла к пещере.- Заходи, если передумаешь, - подмигнула она и скрылась в темноте.- О чём передумает? - не понял Иван.- Быть съеденным, - пояснил Кентавр, - Да вы не обращайте внимания, она хорошая. Только отвратительная.- А мне вполне понравилась. Даже не скажу, что она ужаснее Мантикоры.- Это потому что она тебя не облизывала, - подал голос Кощей, - Какая мерзость.Кентавр усмехнулся и повёл путешественников дальше. Дойдя до края леса, он остановился и показал пальцем в сторону полянки.- Вон, глядите.- Какой ужас, - перекрестился Иван, разглядывая Гарпий, - Глаза б мои такого не видели. Можно поближе подойти?- Нежелательно. Мало ли, что им в голову придёт.- А по мне нормальные такие женщины, - сказал Кощей, - Я бы таких в Чёрном Лесу завёл.Позади хрустнула ветка и вся троица разом повернулась. Мантикора сидела в паре метров от них, держа в зубах лампу.- Хороший пёсик, - похвалил Кощей, протягивая руку, - Давай сюда.Мантикора дёрнулась в его сторону, подняв хвост и Кощей спрятался за Кентавром.- Надо что-то дать, - со смехом сказал он, - В качестве поощрения. Тогда отдаст.Иван похлопал по карманам, нашёл кусок сахара и протянул его Кентавру.- Нет уж, давай сам.Тяжело вздохнув, Иван подошёл к Мантикоре, осторожно положив сахар перед ней. Та его обнюхала, бросила лампу и принялась грызть сахар.- Наконец-то! - Иван радостно схватил лампу и потёр её, - На Химеру мы, пожалуй, смотреть не пойдём. И без того хватает впечатлений.Джинн вылез из лампы, как всегда потягиваясь.- Домой, - попросил Иван, - Домой же, да?- Рано домой, - сказал Кощей, - Давай ещё куда-нибудь, напоследок.Джинн пожал плечами и щёлкнул пальцами. Троица оказалась недалеко от моря рядом со скалой.- Изверги! - неожиданно возмутился Кощей, показывая в сторону, - Ну что это такое, Ваня? Смотри, мужика к камням приковали, а сверху змею повесили, чтобы яд на него капал! Нет, ну кем надо быть, чтобы такое сотворить-то?!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Иван Циклоп не такая сказка

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