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Сказки

Ещё греческая сказка

Циклоп поднял Кощея за плащ, понюхал и заулыбался.
- Моё.
- Я те дам “моё”! - Кощей замахал руками, - Поставь обратно, пока я тебе твою дубину…
- Смешной, - Циклоп сел на землю, - Моё.
Иван растерянно посмотрел на Кентавра. Тот развёл руками.
- Я бы и рад помочь, - сказал он, - Но мы даже все вместе не справимся. Решил, что его, значит его.
- Съест? - испуганно спросил Иван.
- Нет. Поиграется да отпустит. Месяца через три.
- Ещё чего! - возмутился Кощей, - Слышь, красавец! Мне бы водички перед дорогой испить.
Циклоп недоумённо посмотрел на Кощея. Тот вздохнул и жестом показал, что хочет пить. Циклоп радостно закивал и поставил Кощея около ручья, держа за плащ.
- Моё.
- Ненадолго, - хмыкнул Кощей и принялся жадно пить воду.
Напившись, он выпрямился, отстегнул плащ и повернулся к Циклопу, сверля его злобным взглядом.
- Моё, - неуверенно протянул Циклоп.
Кощей схватил его за палец,и раскручивая, поднял над головой и запустил Циклопа в сторону полянки с Гераклом.
- Моё! - восхищённо прокричал Циклоп и скрылся за деревьями.
- Надо же, - с уважением в голосе сказал Кентавр, - А на вид такой хиленький и тщедушный, даже не подумаешь. Ну, идём к Ехидне.
Кощей поднял с земли плащ, прицепил его на место и пошёл следом за Кентавром, гордо задрав голову. Иван шёл следом. Через полчаса они вышли к пещере, перед входом которой лежал огромный камень.
- Есть кто-нибудь? - крикнул Кентавр.
Из-за камня выглянула красивая девушка, которая радостно улыбнулась путникам. Кощей, не отрывая от неё глаз, отряхнулся и сделал шаг вперёд.
- Сударыня, - поклонившись, заговорил он, - Для меня великая честь познакомиться с такой красавицей.
Ехидна смутилась, слегка покраснела и выползла из-за камня. Иван поднял челюсть Кощея и вернул её на место.
- Какие милые, - Ехидна остановилась рядом с ними, - Твои? Где взял?
- Путешественники, - ответил Кентавр, - Вот, решил показать им самое… самое прекрасное, что у нас есть. Начать с тебя решил.
- Как мило, - прошипела Ехидна, обвивая Кощея, - Съедобные?
- Гости же. Настолько голодная, что ли?
- Не-а. Просто он такой милый, так и хочется съесть. К Медузе поведёшь?
Кентавр покачал головой. Ехидна лизнула лысину Кощея, чмокнула его в щёку и поползла к пещере.
- Заходи, если передумаешь, - подмигнула она и скрылась в темноте.
- О чём передумает? - не понял Иван.
- Быть съеденным, - пояснил Кентавр, - Да вы не обращайте внимания, она хорошая. Только отвратительная.
- А мне вполне понравилась. Даже не скажу, что она ужаснее Мантикоры.
- Это потому что она тебя не облизывала, - подал голос Кощей, - Какая мерзость.
Кентавр усмехнулся и повёл путешественников дальше. Дойдя до края леса, он остановился и показал пальцем в сторону полянки.
- Вон, глядите.
- Какой ужас, - перекрестился Иван, разглядывая Гарпий, - Глаза б мои такого не видели. Можно поближе подойти?
- Нежелательно. Мало ли, что им в голову придёт.
- А по мне нормальные такие женщины, - сказал Кощей, - Я бы таких в Чёрном Лесу завёл.
Позади хрустнула ветка и вся троица разом повернулась. Мантикора сидела в паре метров от них, держа в зубах лампу.
- Хороший пёсик, - похвалил Кощей, протягивая руку, - Давай сюда.
Мантикора дёрнулась в его сторону, подняв хвост и Кощей спрятался за Кентавром.
- Надо что-то дать, - со смехом сказал он, - В качестве поощрения. Тогда отдаст.
Иван похлопал по карманам, нашёл кусок сахара и протянул его Кентавру.
- Нет уж, давай сам.
Тяжело вздохнув, Иван подошёл к Мантикоре, осторожно положив сахар перед ней. Та его обнюхала, бросила лампу и принялась грызть сахар.
- Наконец-то! - Иван радостно схватил лампу и потёр её, - На Химеру мы, пожалуй, смотреть не пойдём. И без того хватает впечатлений.
Джинн вылез из лампы, как всегда потягиваясь.
- Домой, - попросил Иван, - Домой же, да?
- Рано домой, - сказал Кощей, - Давай ещё куда-нибудь, напоследок.
Джинн пожал плечами и щёлкнул пальцами. Троица оказалась недалеко от моря рядом со скалой.
- Изверги! - неожиданно возмутился Кощей, показывая в сторону, - Ну что это такое, Ваня? Смотри, мужика к камням приковали, а сверху змею повесили, чтобы яд на него капал! Нет, ну кем надо быть, чтобы такое сотворить-то?!


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 08:13 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кощей Иван Циклоп не такая сказка

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