Cкандинавская сказка II. Волшебное путешествие 6

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:42 by

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Кощей схватил с земли палку и помахал ею всаднику на кабане.- Прижмитесь к обочине!- Ты чего? - зашептал Иван, - А если он подумает, что ты ему угрожаешь?- Не подумает, - прошептал Кощей в ответ, - У нас Дружинник так делает, я видел. Говорит, это оказывает останавливающее воздействие на участников… как же там? В общем, каких-то участников.- Дорожного движения.- Точно!Всадник остановился и слез с кабана, держа в руках большой свёрток.- Доброго денёчку, - улыбнулся ему Кощей, - Мы сами не местные, прибыли из далёких краёв и немного заблудились. Вы не подскажете, где мы находимся?- На перекрёстке, - ответил Всадник.Кощей вздохнул.- Мне кажется, что местные понимают всё слишком буквально, - предположил Иван, - Мужик, а у вас что, лошадей нет?- Лошади есть. А что?- А почему ты на кабане тогда ездишь? Неудобно же.- Это не просто кабан! - с гордостью воскликнул Всадник, - Это сам Гуллинбурсти!- Ух ты! - восхитился Иван, - А кто это?Всадник указал на кабана.- Он.- Нет, я так больше не могу! - вспыхнул Кощей, - Мужик, мы не местные. И всех этих ваших штучек не понимаем. Мы устали и хотим есть.- С этим я могу помочь, - улыбнулся Всадник, - Ведь я сам Андхримнир!Иван с Кощеем переглянулись.- Кто?- Главный и единственный повар в Вальхалле! - воскликнул Андхримнир, - В чертоге павших воинов!- Я ничего не понял, - вздохнул Кощей, - А имя так вообще не выговорю. У тебя еда есть?Андхримнир кивнул и развернул свёрток, в котором оказался ещё один кабан.- Этот негодник сбежал из Вальхаллы, но я одолжил Гуллинбурсти у одного из Асов, чтобы его поймать. Три дня потратил.- Стоило ли терять столько времени из-за кабана? - удивился Иван, - Что они у вас, редкость?- Стоило, - кивнул Андхримнир, - Это же Сехримнир!- Мужик, - устало позвал Кощей, - Ты можешь вкладывать в имена сколько угодно восторга, но мы его с тобой не разделим, потому что всё равно не знаем, кто это и что всё это значит.Андхримнир подумал и махнул рукой. Через несколько часов троица сидела под большим деревом, жадно кушая жареное мясо.- Вкуснятина, - прочавкал Кощей, - Ты явно преуспел в поварском деле.- Обычно я его варю, - ответил Андхримнир, - Первый раз жарил. Но вышло очень даже хорошо, это правда.- Его? - усмехнулся Иван, - Ты хотел сказать кабанятину?- Нет, именно его. Это же Сехримнир!- И это большая радость и восторг для всех нас, - улыбнулся Кощей, - А теперь поясни простыми словами, что в нём такого особенного?- Он оживёт к вечеру, - ответил Андхримнир, - И его можно кушать снова.- Другое дело, - Иван взял ещё кусочек мяса, - А то всё Сехримнир да Сехримнир. А тот кабан, на котором ты ехал, в чём его особенность, помимо золотой щетины?- Быстроходный. Легко едет по горам и лесам, словно по дороге. Его когда Синдри выковал, я…- Выковал? - закашлял Кощей, - Как выковал?- Руками, - Андхримнир вытер руки о штаны, - В ваших краях наковален нет?- Есть. Только у нас кабаны по-другому появляются.Когда с едой было покончено, Андхримнир засобирался в путь.- Я тебе скатерть-самобранку пришлю, - пообещал Кощей, - Пусть я и Злодей, но добро помню. Хоть какое разнообразие в твоей столовой будет.- Буду ждать, - кивнул Андхримнир, - Только я не знаю, что это.- Инструкцию приложу, не боись. Ну, бывай.Андхримнир забрался на вепря и скрылся за горизонтом.- Забыли спросить, где находимся, - вспомнил Иван, - Можно было бы ещё погулять.- Нет уж, - отмахнулся Кощей, - Ещё одного знакомства и попытки произнести чьё-то имя я не выдержу.Он потёр лампу, откуда выбрался зевающий Джинн.- Домой? - спросил он, - Нагулялись?- Я сыт и полон сил, - пожал плечами Иван, - Можно ещё куда-нибудь, напоследок.- Согласен, - кивнул Кощей, - Где мы ещё были?- Только в одном месте, с которого начали, - ответил Джинн и хлопнул в ладоши.Автор: Роман Седов.