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Сказки

Cкандинавская сказка II. Волшебное путешествие 6

Кощей схватил с земли палку и помахал ею всаднику на кабане.

- Прижмитесь к обочине!

- Ты чего? - зашептал Иван, - А если он подумает, что ты ему угрожаешь?

- Не подумает, - прошептал Кощей в ответ, - У нас Дружинник так делает, я видел. Говорит, это оказывает останавливающее воздействие на участников… как же там? В общем, каких-то участников.

- Дорожного движения.

- Точно!

Всадник остановился и слез с кабана, держа в руках большой свёрток.

- Доброго денёчку, - улыбнулся ему Кощей, - Мы сами не местные, прибыли из далёких краёв и немного заблудились. Вы не подскажете, где мы находимся?

- На перекрёстке, - ответил Всадник.

Кощей вздохнул.

- Мне кажется, что местные понимают всё слишком буквально, - предположил Иван, - Мужик, а у вас что, лошадей нет?

- Лошади есть. А что?

- А почему ты на кабане тогда ездишь? Неудобно же.

- Это не просто кабан! - с гордостью воскликнул Всадник, - Это сам Гуллинбурсти!

- Ух ты! - восхитился Иван, - А кто это?

Всадник указал на кабана.

- Он.

- Нет, я так больше не могу! - вспыхнул Кощей, - Мужик, мы не местные. И всех этих ваших штучек не понимаем. Мы устали и хотим есть.

- С этим я могу помочь, - улыбнулся Всадник, - Ведь я сам Андхримнир!

Иван с Кощеем переглянулись.

- Кто?

- Главный и единственный повар в Вальхалле! - воскликнул Андхримнир, - В чертоге павших воинов!

- Я ничего не понял, - вздохнул Кощей, - А имя так вообще не выговорю. У тебя еда есть?

Андхримнир кивнул и развернул свёрток, в котором оказался ещё один кабан.

- Этот негодник сбежал из Вальхаллы, но я одолжил Гуллинбурсти у одного из Асов, чтобы его поймать. Три дня потратил.

- Стоило ли терять столько времени из-за кабана? - удивился Иван, - Что они у вас, редкость?

- Стоило, - кивнул Андхримнир, - Это же Сехримнир!

- Мужик, - устало позвал Кощей, - Ты можешь вкладывать в имена сколько угодно восторга, но мы его с тобой не разделим, потому что всё равно не знаем, кто это и что всё это значит.

Андхримнир подумал и махнул рукой. Через несколько часов троица сидела под большим деревом, жадно кушая жареное мясо.

- Вкуснятина, - прочавкал Кощей, - Ты явно преуспел в поварском деле.

- Обычно я его варю, - ответил Андхримнир, - Первый раз жарил. Но вышло очень даже хорошо, это правда.

- Его? - усмехнулся Иван, - Ты хотел сказать кабанятину?

- Нет, именно его. Это же Сехримнир!

- И это большая радость и восторг для всех нас, - улыбнулся Кощей, - А теперь поясни простыми словами, что в нём такого особенного?

- Он оживёт к вечеру, - ответил Андхримнир, - И его можно кушать снова.

- Другое дело, - Иван взял ещё кусочек мяса, - А то всё Сехримнир да Сехримнир. А тот кабан, на котором ты ехал, в чём его особенность, помимо золотой щетины?

- Быстроходный. Легко едет по горам и лесам, словно по дороге. Его когда Синдри выковал, я…

- Выковал? - закашлял Кощей, - Как выковал?

- Руками, - Андхримнир вытер руки о штаны, - В ваших краях наковален нет?

- Есть. Только у нас кабаны по-другому появляются.

Когда с едой было покончено, Андхримнир засобирался в путь.

- Я тебе скатерть-самобранку пришлю, - пообещал Кощей, - Пусть я и Злодей, но добро помню. Хоть какое разнообразие в твоей столовой будет.

- Буду ждать, - кивнул Андхримнир, - Только я не знаю, что это.

- Инструкцию приложу, не боись. Ну, бывай.

Андхримнир забрался на вепря и скрылся за горизонтом.

- Забыли спросить, где находимся, - вспомнил Иван, - Можно было бы ещё погулять.

- Нет уж, - отмахнулся Кощей, - Ещё одного знакомства и попытки произнести чьё-то имя я не выдержу.

Он потёр лампу, откуда выбрался зевающий Джинн.

- Домой? - спросил он, - Нагулялись?

- Я сыт и полон сил, - пожал плечами Иван, - Можно ещё куда-нибудь, напоследок.

- Согласен, - кивнул Кощей, - Где мы ещё были?

- Только в одном месте, с которого начали, - ответил Джинн и хлопнул в ладоши.


Автор: Роман Седов.
Источник.

Восточная сказка. Волшебное путешествие
Китайская сказка. Волшебное путешествие 2
Греческая сказка. Волшебное путешествие 3
Ещё греческая сказка. Волшебное путешествие 4
Скандинавская сказка. Волшебное путешествие 5
Сегодня, 10:42 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 1
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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 10:57
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Комментариев: 3 608
Ну вот, и путешественники наши объявились)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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