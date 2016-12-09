Cкандинавская сказка II. Волшебное путешествие 6

Cкандинавская сказка II. Волшебное путешествие 6Кощей схватил с земли палку и помахал ею всаднику на кабане.
- Прижмитесь к обочине!
- Ты чего? - зашептал Иван, - А если он подумает, что ты ему угрожаешь?
- Не подумает, - прошептал Кощей в ответ, - У нас Дружинник так делает, я видел. Говорит, это оказывает останавливающее воздействие на участников… как же там? В общем, каких-то участников.
- Дорожного движения.
- Точно!
Всадник остановился и слез с кабана, держа в руках большой свёрток.
- Доброго денёчку, - улыбнулся ему Кощей, - Мы сами не местные, прибыли из далёких краёв и немного заблудились. Вы не подскажете, где мы находимся?
- На перекрёстке, - ответил Всадник.
Кощей вздохнул.
- Мне кажется, что местные понимают всё слишком буквально, - предположил Иван, - Мужик, а у вас что, лошадей нет?
- Лошади есть. А что?
- А почему ты на кабане тогда ездишь? Неудобно же.
- Это не просто кабан! - с гордостью воскликнул Всадник, - Это сам Гуллинбурсти!
- Ух ты! - восхитился Иван, - А кто это?
Всадник указал на кабана.
- Он.
- Нет, я так больше не могу! - вспыхнул Кощей, - Мужик, мы не местные. И всех этих ваших штучек не понимаем. Мы устали и хотим есть.
- С этим я могу помочь, - улыбнулся Всадник, - Ведь я сам Андхримнир!
Иван с Кощеем переглянулись.
- Кто?
- Главный и единственный повар в Вальхалле! - воскликнул Андхримнир, - В чертоге павших воинов!
- Я ничего не понял, - вздохнул Кощей, - А имя так вообще не выговорю. У тебя еда есть?
Андхримнир кивнул и развернул свёрток, в котором оказался ещё один кабан.
- Этот негодник сбежал из Вальхаллы, но я одолжил Гуллинбурсти у одного из Асов, чтобы его поймать. Три дня потратил.
- Стоило ли терять столько времени из-за кабана? - удивился Иван, - Что они у вас, редкость?
- Стоило, - кивнул Андхримнир, - Это же Сехримнир!
- Мужик, - устало позвал Кощей, - Ты можешь вкладывать в имена сколько угодно восторга, но мы его с тобой не разделим, потому что всё равно не знаем, кто это и что всё это значит.
Андхримнир подумал и махнул рукой. Через несколько часов троица сидела под большим деревом, жадно кушая жареное мясо.
- Вкуснятина, - прочавкал Кощей, - Ты явно преуспел в поварском деле.
- Обычно я его варю, - ответил Андхримнир, - Первый раз жарил. Но вышло очень даже хорошо, это правда.
- Его? - усмехнулся Иван, - Ты хотел сказать кабанятину?
- Нет, именно его. Это же Сехримнир!
- И это большая радость и восторг для всех нас, - улыбнулся Кощей, - А теперь поясни простыми словами, что в нём такого особенного?
- Он оживёт к вечеру, - ответил Андхримнир, - И его можно кушать снова.
- Другое дело, - Иван взял ещё кусочек мяса, - А то всё Сехримнир да Сехримнир. А тот кабан, на котором ты ехал, в чём его особенность, помимо золотой щетины?
- Быстроходный. Легко едет по горам и лесам, словно по дороге. Его когда Синдри выковал, я…
- Выковал? - закашлял Кощей, - Как выковал?
- Руками, - Андхримнир вытер руки о штаны, - В ваших краях наковален нет?
- Есть. Только у нас кабаны по-другому появляются.
Когда с едой было покончено, Андхримнир засобирался в путь.
- Я тебе скатерть-самобранку пришлю, - пообещал Кощей, - Пусть я и Злодей, но добро помню. Хоть какое разнообразие в твоей столовой будет.
- Буду ждать, - кивнул Андхримнир, - Только я не знаю, что это.
- Инструкцию приложу, не боись. Ну, бывай.
Андхримнир забрался на вепря и скрылся за горизонтом.
- Забыли спросить, где находимся, - вспомнил Иван, - Можно было бы ещё погулять.
- Нет уж, - отмахнулся Кощей, - Ещё одного знакомства и попытки произнести чьё-то имя я не выдержу.
Он потёр лампу, откуда выбрался зевающий Джинн.
- Домой? - спросил он, - Нагулялись?
- Я сыт и полон сил, - пожал плечами Иван, - Можно ещё куда-нибудь, напоследок.
- Согласен, - кивнул Кощей, - Где мы ещё были?
- Только в одном месте, с которого начали, - ответил Джинн и хлопнул в ладоши.
Автор: Роман Седов.
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