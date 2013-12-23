Восточная сказка- Ваня, - Кощей похлопал спящего Ивана по щекам, - Вань, мы что, семь месяцев уже пьём?
- С чего ты это взял? - пробормотал Иван, не открывая глаз.
- С того, что за стол мы сели в декабре. А сейчас жара.
Иван резко сел, открыл глаза и огляделся.
- Песок, - заключил он, - Пить хочется. У тебя вода есть?
- Неа, - вздохнул Кощей, - У меня вообще при себе только какой-то вытянутый чайник. Пустой.
Он вынул из кармана лампу и показал Ивану. Тот посмотрел на неё и пожал плечами.
- Странный чайник, - он посмотрел вдаль, прищурившись, - Глянь-ка, там деревья, что ли?
Кощей посмотрел в ту сторону и радостно кивнул.
- Деревья и дома, - он помог Ивану подняться на ноги, - А значит и люди. Пошли.
Добравшись до оазиса, они жадно принялись пить воду из небольшого водоёма.
- Заблудились? - раздалось позади, - Или от каравана отстали?
Иван с Кощеем повернулись. Перед ними стояла девушка невероятной красоты в длинном платье до пят.
- Здравствуй, милая, - Кощей зачерпнул ладошкой воды и протёр лысину, - Мы, стыдно признаться, вообще не помним, как здесь очутились. Очнулись вон там, на холме.
- Вы, должно быть, устали? - спросила девушка, улыбаясь, - Идёмте же скорее в дом! Вас ждёт отдых и еда.
- Мне нравится местная гостеприимность, - Кощей подмигнул девушке, - Ваня, пойдём.
Девушка развернулась и пошла в сторону одного из домиков, махая им рукой.
- На ноги её посмотри, - прошептал Иван.
- Хороши, - кивнул Кощей.
- Внимательно посмотри, дубина!
Кощей недовольно вздохнул и присмотрелся. Через секунду его брови поползли вверх.
- Это чего это? - пробормотал он, - Это копыта там, что ли?
- Ага, - кивнул Иван, - Пока на месте стояла, даже не заметно было.
- Может у нас коллективная галлюцинация, Ваня? Сколько мы выпили-то.
Иван покачал головой.
- Жара, песок, - начал перечислять он, - Место это на оазис очень похоже. А девушка эта, судя по копытам, - Гуль.
- И что всё это значит? - испуганным шёпотом спросил Кощей.
- Мы где-то на Востоке.
Кощей сел на песок и обхватил голову руками.
- Батюшки-святы, - пробормотал он и принялся тушить загоревшиеся губы.
- Вы идёте? - позвала их девушка, - Отдых ждёт вас, путники.
- Знаешь, милая, тут такое дело, - Иван с улыбкой развёл руками, - Пожрать сегодня не светит.
Улыбка исчезла с лица девушки. Она посмотрела на солнце и чихнула, превратившись в страшное Чудище.
- Ну что, как тебе её ножки? - спросил Иван.
Кощей посмотрел на Гуля и позеленел.
- Я ж о ней помечтать успел, - он закашлялся, - Ты как понял-то? Это кто такое?
- У Яги в книжке прочитал. Гули - вроде наших оборотней, только у них копыта не пропадают. Хоть в курицу обратится, а всё равно с копытами будет. Жрёт всё живое и неживое тоже, так что легко не отделаешься. Чего делать будем?
- Чего-чего, - Кощей закатал рукава, сурово смотря на Гуля, - Сейчас я ему буду объяснять, почему нельзя рушить мечту.
Он потянулся, разминаясь и лампа выпала на песок. Кощей подобрал её, машинально отряхнув от пыли. Лампа задрожала и из неё вышел густой белый дым, из которого появился Джинн.
- Опять? - испугался он, - Хватит, прошу вас! Я больше не могу!
Гуль, увидав Джинна, быстро затерялся среди домиков.
- Чего не можешь? - не понял Иван.
- Пить не могу, - ответил Джинн, - Давайте перерыв, а? Хотя бы лет двести.
- Ваня, - позвал Кощей, - Это кто?
- Это - Джинн, - Иван почесал затылок, - Колдун такой, можно сказать. Живёт в лампе, желания исполняет. Лампу трёшь, он вылезает. Кажется так. Это ты нас сюда принёс?
- Я, - кивнул Джинн, - Вы сказали, что это нужно для проверки моих способностей, перед тем, как загадывать желание, а потом уже уснули. Я подождал, а потом тоже спать пошёл.
- Так. А взялся-то ты откуда?
- Я вспомнил, - Кощей сел на песок, - Этот чайник… То есть, эта лампа у меня уже лет сто в сундуке лежала. А мы вчера решили чаю попить, а чайника нормального не нашли.
- Не помню, - Иван поморщил лоб, - Ладно, неси нас обратно.
- Обратно? - уточнил Джинн.
- Обратно, - раздражённо повторил Иван, - Чего непонятного-то?
- Слушаю и повинуюсь, - пожал плечами Джинн и щёлкнул пальцами.
Троица оказалась у какой-то здоровенной стены.
- Это не Тридевятое Царство, - сказал Кощей, - У нас такой нет. Ты куда нас принёс?
- Как и было сказано - обратно. Перед тем, как отправиться туда, мы были здесь.
- Китай, - проворчал Иван, - Я про эту Стену тоже в книжке читал.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 07:53 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 1
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