Жалобы на Царя

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 05:40 by

- Погоди палицей-то махать, - укоризненно сказал Кощей, - Не сражаться с вами я пришёл, но на помощь.- Чем это ты нам помочь можешь? - захохотали Богатыри, - Ты себе-то помочь не можешь, дедуля.Кощей Бессмертный хитро улыбнулся.- Слышал я, что народ Тридевятого Царства Царём своим недоволен, - прошептал он, - Мол, с такими поборами никакого житья простому люду не стало.Богатыри переглянулись.- И что теперь, ты вместо Царя править собрался?- Что вы! - замахал руками Кощей, - Я решил к Царю сходить и от имени народа все претензии ему высказать, да пригрозить, мол, не исправишься - бунт подымем.- А тебе какая в том польза? - удивились Богатыри, - Ты ж Злодей, тебе страдания людские только в радость.Кощей покачал головой.- Пусть Злодей, - гордо заявил он, - Пусть мы, други, по разные стороны с вами сражаемся. Да только ведь Отечество-то у нас общее! И от всех нас зависит, какое оно будет. А то ваш Царь эдак осмелеет, да ещё и в наши Чёрные Леса заявится дань собирать.- Верно говоришь, - согласились Богатыри, - Ну ты и от нас тогда жалобы да недовольства передай.- Передам, - кивнул Кощей, - Только вы, други, на бумаге всё запишите, да имена свои поставьте. Чтобы Царь не сказал, что я это из головы придумал, чтобы у меня подтверждение всех моих речей было!Записали Богатыри все свои недовольства, вручили их Кощею, да пройти разрешили. Шагает он дальше по улице, а навстречу ему Илья Муромец выходит.- Ты чего это, вражина, тут ходишь? - грозно спросил он, - Из Бессмертного в Бесстрашные перешёл, что ли?- По делу я иду, Илюша, - важно ответил Кощей, - К Царю вашему. Претензии ему предъявлять буду, от имени простых людей и Богатырей. Вы-то все боитесь ему слово сказать, а я Бессмертный, меня стражей не запугаешь.Показал Кощей Илье бумаги от других Богатырей, тот почитал, подумал и кивнул.- Дело хорошее, - сказал Муромец, - Давай-ка и я свои претензии запишу. Пусть Царь видит, что все мы, как один, его правлением недовольны.Записал Илья свои жалобы на Царя на семи листах бумаги, отдал Кощею, да дорогу к замку указал.Идёт он среди яблоневых садов, а на пути Святогор появляется.- Ты как сюда забрался, нечисть? - нахмурился он, - Неужто Богатырей у врат сразил и Муромца одолел?- Все живы-здоровы, - заверил его Кощей, - Ни с кем я в бой не вступал и не для того пришёл. Иду я к Царю вашему, от имени простого народа, Богатырей и Ильи Муромца. Все они правлением недовольны, поборами высокими, да низким уровнем жизни.- Благое дело делаешь, - удивился Святогор, - Раз братцы решили, то и я подпишусь.Взял Кощей бумаги от Святогора, сложил к остальным, да твёрдым шагом прямо к замку направился. А у входа Иван с Серым Волком стоят.- Кощей?! - Иван округлил глаза, - Ты чего тут, дурень старый, делаешь? А если тебя Муромец или Святогор заметит? Тебя же прямо тут в землю воткнут, будешь заместо подсолнуха.Рассказал ему Кощей, зачем к Царю идёт. Удивился Иван и тоже бумагу попросил, жалобы на Царя писать.- Люди этого не забудут, - бормотал он, выводя буквы, - Глядишь, если сработает, так ещё и песню про тебя хвалебную напишут.Отдал Иван Кощею бумагу, да удачи пожелал.- Царь-батюшка! - в залу заглянул испуганный стражник, - Тут Кощей!- Где? - зевнул Царь.Двери распахнулись, и Кощей, гордо задрав голову, прошагал до самого трона.- Здесь!- Никак на поклон явился? - ехидно спросил Царь, - Это ты молодец, давно пора было…- С дурными вестями я к тебе, - оборвал его Кощей, - Предупредить пришёл. Богатыри против тебя бунт поднять хотят. Нужно срочно их всех переловить и в кандалы заковать.Царь неуверенно поёрзал на троне.- Врёшь.Кощей молча подал ему бумаги, собранные у Богатырей.- Предатели! - взвизгнул Царь, просмотрев претензии, - Ну я их! Всех в темницу пересажаю, а кто не влезет, того на кол посажу! Ишь чего удумали, подлецы! Стража!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей царь богатыри не такая сказка

Другие, подобные истории: