Английская сказка. Волшебное путешествие 7

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:51 by

Очутившись на каком-то болоте, Кощей вдохнул полной грудью и улыбнулся.- Пахнет-то как вкусно, Ваня! Точь-в-точь, как дома!- Было бы чему радоваться, - проворчал Иван, сбрасывая с сапога тину, - Грязно, сыро и холодно. Предлагаю отправляться домой.- Вот вы где! - из-за дерева выскочил маленький человечек с растрёпанными волосами и голубыми глазами, - Вы где пропадали, а? Вы же обещали мне помочь!- Ты ещё кто такой? - удивился Кощей, - Ты нас с кем-то путаешь, я тебя впервые вижу.- Пьянчуги безответственные, - вздохнул человечек, - Я - Брауни. Мы с вами познакомились недалеко от этого места.- Брауни? - переспросил Иван, почесав затылок, - Совсем не помню. Ты гном?- Вроде вашего домового, как мы уже выяснили, - ответил Брауни.- А в чём мы тебе обещали помочь? - напомнил Кощей.- Вы должны были сразиться с Накером.Иван с Кощеем переглянулись и пожали плечами.- Это такой Змей, - пояснил Брауни, - Вроде Дракона, только без крыльев. Я когда в прошлый раз его описал, вы его червяком-переростком назвали.- А зачем нам понадобилось с ним сражаться? - уточнил Иван.- Чтобы помочь мне. Видите ли, эта нечисть поселилась в колодце рядом с домом очень хорошей семьи, за которой я присматриваю. Сам я с ним справиться не смог, поэтому решил попросить помощи у эльфов и фей, но по пути встретил вас. Мы познакомились, разговорились и вы пообещали помочь.- А долго мы тут были? - спросил Кощей.- Около недели, - подумав, ответил Брауни, - Потом неожиданно исчезли, я думал вы в болоте утонули.- Вообще ничего не помню, - расстроился Иван, - Ты уж не сердись на нас, ладно? А с этим Накером мы тебе поможем, раз пообещали.- Тогда пойдём прямо сейчас, вдруг вы опять исчезнете.Брауни зашагал по тропинке, Иван с Кощеем пошли следом.- Ты хоть что-нибудь из этого помнишь? - шёпотом спросил Иван.- Не-а, - прошептал в ответ Кощей, - Словно и не со мной это было.Тем временем они вышли к реке, где увидели женщину с зелёной кожей, которая тащила к воде упирающегося мальчика.- Ты что это делаешь, а? - заорал Иван, - Немедленно отпусти ребёнка!Женщина от неожиданности вздрогнула, мальчишка высвободил руку и скрылся среди деревьев.- Кощеюшка! - радостно закричала зелёная женщина, повернувшись, - Я так и знала, что ты вернёшься!Кощей испуганно посмотрел на Ивана. Тот пожал плечами и отошёл на пару шагов в сторону.- Пег Паулер, - насмешливо подсказал Брауни, - Речная Ведьма, из местных. Любовь всей твоей жизни, которую ты никогда не забудешь, и она всегда будет в твоём сердце.- Это кто ещё такую глупость сказал? - удивился Кощей.- Ты.Ведьма бросилась Кощею на шею, пытаясь поцеловать.- Я так соскучилась!Неожиданно она отпрянула, хорошенько размахнулась и влепила Кощею пощёчину.- Ты где был, скотина такая? - заорала она, - Бросить меня хотел? Негодяй! А как же все те слова, что ты мне говорил?Кощей стоял молча, красный, как рак. Иван хохотал, зажав рот руками.- Но ты, конечно же, решил исправиться и вернулся, чтобы выполнить обещание и забрать меня с собой в свой замок, правда? - проворковала Ведьма, - Ты ж мой хороший!- Конечно, - выдавил из себя Кощей, - Всё именно так. Вот только помогу знакомому и сразу же за тобой вернусь. Ты пока тут подожди, никуда не уходи.- И детей в реку не тащи, - нахмурился Иван, - Кощей такого не любит.- Не буду, - пообещала Ведьма, - А ты надолго? Может мне с вами сходить?- Нет, нет! - чуть не заорал Кощей, замахав руками, - Не женское это дело, с Чудищами сражаться. Ты сиди тут, я скоро за тобой приду.Он помахал Ведьме рукой и бегом побежал по тропинке. Иван с Брауни еле поспевали за ним, не переставая хохотать.- Никогда больше пить не буду, - пообещал Кощей, - Это ж как меня угораздило-то? Вы её зубы видели? Ещё и зелёная вся! Б-р-р!- Любовь зла, - хихикнул Иван.Кощей нахмурился и погрозил Ивану кулаком.- Расскажешь кому - обижусь.- Пришли, - взволнованно прошептал Брауни, - Вон тот колодец. В нём Накер и прячется.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Иван Джинн не такая сказка волшебное путешествие

Другие, подобные истории: