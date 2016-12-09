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Сказки

Английская сказка. Волшебное путешествие 7

Очутившись на каком-то болоте, Кощей вдохнул полной грудью и улыбнулся.

- Пахнет-то как вкусно, Ваня! Точь-в-точь, как дома!

- Было бы чему радоваться, - проворчал Иван, сбрасывая с сапога тину, - Грязно, сыро и холодно. Предлагаю отправляться домой.

- Вот вы где! - из-за дерева выскочил маленький человечек с растрёпанными волосами и голубыми глазами, - Вы где пропадали, а? Вы же обещали мне помочь!

- Ты ещё кто такой? - удивился Кощей, - Ты нас с кем-то путаешь, я тебя впервые вижу.

- Пьянчуги безответственные, - вздохнул человечек, - Я - Брауни. Мы с вами познакомились недалеко от этого места.

- Брауни? - переспросил Иван, почесав затылок, - Совсем не помню. Ты гном?

- Вроде вашего домового, как мы уже выяснили, - ответил Брауни.

- А в чём мы тебе обещали помочь? - напомнил Кощей.

- Вы должны были сразиться с Накером.

Иван с Кощеем переглянулись и пожали плечами.

- Это такой Змей, - пояснил Брауни, - Вроде Дракона, только без крыльев. Я когда в прошлый раз его описал, вы его червяком-переростком назвали.

- А зачем нам понадобилось с ним сражаться? - уточнил Иван.

- Чтобы помочь мне. Видите ли, эта нечисть поселилась в колодце рядом с домом очень хорошей семьи, за которой я присматриваю. Сам я с ним справиться не смог, поэтому решил попросить помощи у эльфов и фей, но по пути встретил вас. Мы познакомились, разговорились и вы пообещали помочь.

- А долго мы тут были? - спросил Кощей.

- Около недели, - подумав, ответил Брауни, - Потом неожиданно исчезли, я думал вы в болоте утонули.

- Вообще ничего не помню, - расстроился Иван, - Ты уж не сердись на нас, ладно? А с этим Накером мы тебе поможем, раз пообещали.

- Тогда пойдём прямо сейчас, вдруг вы опять исчезнете.

Брауни зашагал по тропинке, Иван с Кощеем пошли следом.

- Ты хоть что-нибудь из этого помнишь? - шёпотом спросил Иван.

- Не-а, - прошептал в ответ Кощей, - Словно и не со мной это было.

Тем временем они вышли к реке, где увидели женщину с зелёной кожей, которая тащила к воде упирающегося мальчика.

- Ты что это делаешь, а? - заорал Иван, - Немедленно отпусти ребёнка!

Женщина от неожиданности вздрогнула, мальчишка высвободил руку и скрылся среди деревьев.

- Кощеюшка! - радостно закричала зелёная женщина, повернувшись, - Я так и знала, что ты вернёшься!

Кощей испуганно посмотрел на Ивана. Тот пожал плечами и отошёл на пару шагов в сторону.

- Пег Паулер, - насмешливо подсказал Брауни, - Речная Ведьма, из местных. Любовь всей твоей жизни, которую ты никогда не забудешь, и она всегда будет в твоём сердце.

- Это кто ещё такую глупость сказал? - удивился Кощей.

- Ты.

Ведьма бросилась Кощею на шею, пытаясь поцеловать.

- Я так соскучилась!

Неожиданно она отпрянула, хорошенько размахнулась и влепила Кощею пощёчину.

- Ты где был, скотина такая? - заорала она, - Бросить меня хотел? Негодяй! А как же все те слова, что ты мне говорил?

Кощей стоял молча, красный, как рак. Иван хохотал, зажав рот руками.

- Но ты, конечно же, решил исправиться и вернулся, чтобы выполнить обещание и забрать меня с собой в свой замок, правда? - проворковала Ведьма, - Ты ж мой хороший!

- Конечно, - выдавил из себя Кощей, - Всё именно так. Вот только помогу знакомому и сразу же за тобой вернусь. Ты пока тут подожди, никуда не уходи.

- И детей в реку не тащи, - нахмурился Иван, - Кощей такого не любит.

- Не буду, - пообещала Ведьма, - А ты надолго? Может мне с вами сходить?

- Нет, нет! - чуть не заорал Кощей, замахав руками, - Не женское это дело, с Чудищами сражаться. Ты сиди тут, я скоро за тобой приду.

Он помахал Ведьме рукой и бегом побежал по тропинке. Иван с Брауни еле поспевали за ним, не переставая хохотать.

- Никогда больше пить не буду, - пообещал Кощей, - Это ж как меня угораздило-то? Вы её зубы видели? Ещё и зелёная вся! Б-р-р!

- Любовь зла, - хихикнул Иван.

Кощей нахмурился и погрозил Ивану кулаком.

- Расскажешь кому - обижусь.

- Пришли, - взволнованно прошептал Брауни, - Вон тот колодец. В нём Накер и прячется.


Автор: Роман Седов.
Источник.

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Сегодня, 10:51 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Кощей Иван Джинн не такая сказка волшебное путешествие

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:09
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1963|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 608
А могли бы и кощеята по болоту скакать)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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