Китайская сказка

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:58 by

- Здесь хорошо, - Кощей Бессмертный огляделся по сторонам, - Прохладно, не то, что там.- Задержимся? - предложил Иван, - Мне Василиса всё равно уже скалку сломает о голову.Кощей кивнул, разглядывая Стену.- Желания будут? - напомнил о себе Джинн.- А что мы уже загадывали? - спросил Иван.- Ничего.- Ну и не будем пока. Иди отдыхай.Джинн кивнул и обратился в белый дым, который втянулся в лампу.- Надо у нас такую же построить, - предложил Кощей, не отрывая глаз от Стены, - Скажем, на границе Чёрного Леса. Куда пойдём?- Да вдоль неё и пойдём, - Иван потянулся, - Может на деревню какую набредём, есть хочется.- Главное самим ужином не стать, - проворчал Кощей.Они шли пару часов, когда Иван остановился и указал перед собой пальцем.- Что там? - Кощей пригляделся, - Мужик какой-то с луком. Охотник, скорей всего. Копыт нет?- Да тут такие не водятся. Пошли.Подойдя поближе, Кощей приветственно помахал рукой.- Здрав будь, охотник! - крикнул он, - Мы прибыли сюда из далёкого Тридевятого Царства, чтобы, так сказать, на жизнь вашу посмотреть…- Поесть, - напомнил Иван.- И поесть, - повторил Кощей, - Я - Кощей Бессмертный, а это Ванька-герой.- Чжан-сянь, - представился мужик, не отрывая взгляда от небес, - Один момент.Из-за облака рядом с солнцем появилась огромная чёрная собака. Открыв свою огромную пасть, она попыталась проглотить солнце, но Чжан-сянь выстрелил в неё из лука. Собака взвыла и скрылась за облаками.- Это кто? - заинтересовался Кощей.- Тяньгоу, - небрежно ответил Чжан-сянь, - Долго рассказывать. Так вы, значит, путешественники?- Можно и так сказать, - кивнул Иван, - Где ближайшая деревня, а? Жрать хочу, сил моих нет.- Я провожу.Чжан-сянь вывел их на тропу и зашагал быстрым шагом. Иван с Кощеем не отставали.- А ты тут вроде Богатыря? - спросил Иван, - Ну, это такой…- Да знаю я, кто это, - улыбнулся Чжан-сянь.- Откуда? - удивился Кощей, - Бывал, что ли, в наших местах?- Бывал. Я лет сто назад Писю́ туда отвозил…Слова Чжан-сяня заглушил громкий хохот.- Как я мог забыть, - он закатил глаза, - Это… как там по-вашему? А, зверь такой диковинный. Богатство к себе притягивает, между прочим. Очень полезный. Не прижился у вас, обратно вернулся.- Очень жаль, - Кощей вытер выступившие слёзы, - Имя у него, конечно...- На ваш слух - да, - улыбнулся Чжан-сянь, - Поэтому про одноногого быка и лисицу-оборотня я вам, пожалуй, рассказывать не буду. Да и деревня уже за этим холмом.Он указал на тропу, которая выведет прямиком к деревне и протянул руку.- Тут мы и распрощаемся. У меня дел ещё много, да и собака эта страшная не дремлет. Заходите, как будете рядом. Меня всегда в этих местах можно найти.- И ты к нам заходи, - Иван пожал руку, - Тридевятое Царство. Нас там все знают.Пожав руку Кощею, Чжан-сянь поклонился и скрылся среди деревьев.- Писю́, - повторил Кощей и засмеялся, - Ну надо же! А мужик интересный. Видать из местных долгожителей.- Не совсем мужик, - отозвался Иван, не оборачиваясь, - Я его имя вспомнил, тоже ведь в книге читал. Божество.- Ух ты! - Кощей повернулся к деревьям, - Как расскажу своим, обзавидуются. Они-то о таком не слыхали даже.Когда они наконец добрались до деревни и наелись, Кощей вынул лампу и потёр её. Джинн появился, зевая и потягиваясь.- Чего? - хмуро спросил он, - Желаете.- Домой? - Кощей повернулся к Ивану, - Или ещё куда?- Ещё куда, - ответил Иван, - Неси нас туда, где мы перед этим были.Джинн кивнул и щёлкнул пальцами. Троица оказалась в цветущей долине.- Почти как дома, - протянул Кощей, шумно вдыхая воздух.- Почти, да не совсем, - с улыбкой ответил Иван, всматриваясь вдаль, - У нас голые мужики за медными птицами с луком не охотятся. А так да, очень похоже.Автор: Роман Седов.

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