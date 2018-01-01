Китайская сказка- Здесь хорошо, - Кощей Бессмертный огляделся по сторонам, - Прохладно, не то, что там.
- Задержимся? - предложил Иван, - Мне Василиса всё равно уже скалку сломает о голову.
Кощей кивнул, разглядывая Стену.
- Желания будут? - напомнил о себе Джинн.
- А что мы уже загадывали? - спросил Иван.
- Ничего.
- Ну и не будем пока. Иди отдыхай.
Джинн кивнул и обратился в белый дым, который втянулся в лампу.
- Надо у нас такую же построить, - предложил Кощей, не отрывая глаз от Стены, - Скажем, на границе Чёрного Леса. Куда пойдём?
- Да вдоль неё и пойдём, - Иван потянулся, - Может на деревню какую набредём, есть хочется.
- Главное самим ужином не стать, - проворчал Кощей.
Они шли пару часов, когда Иван остановился и указал перед собой пальцем.
- Что там? - Кощей пригляделся, - Мужик какой-то с луком. Охотник, скорей всего. Копыт нет?
- Да тут такие не водятся. Пошли.
Подойдя поближе, Кощей приветственно помахал рукой.
- Здрав будь, охотник! - крикнул он, - Мы прибыли сюда из далёкого Тридевятого Царства, чтобы, так сказать, на жизнь вашу посмотреть…
- Поесть, - напомнил Иван.
- И поесть, - повторил Кощей, - Я - Кощей Бессмертный, а это Ванька-герой.
- Чжан-сянь, - представился мужик, не отрывая взгляда от небес, - Один момент.
Из-за облака рядом с солнцем появилась огромная чёрная собака. Открыв свою огромную пасть, она попыталась проглотить солнце, но Чжан-сянь выстрелил в неё из лука. Собака взвыла и скрылась за облаками.
- Это кто? - заинтересовался Кощей.
- Тяньгоу, - небрежно ответил Чжан-сянь, - Долго рассказывать. Так вы, значит, путешественники?
- Можно и так сказать, - кивнул Иван, - Где ближайшая деревня, а? Жрать хочу, сил моих нет.
- Я провожу.
Чжан-сянь вывел их на тропу и зашагал быстрым шагом. Иван с Кощеем не отставали.
- А ты тут вроде Богатыря? - спросил Иван, - Ну, это такой…
- Да знаю я, кто это, - улыбнулся Чжан-сянь.
- Откуда? - удивился Кощей, - Бывал, что ли, в наших местах?
- Бывал. Я лет сто назад Писю́ туда отвозил…
Слова Чжан-сяня заглушил громкий хохот.
- Как я мог забыть, - он закатил глаза, - Это… как там по-вашему? А, зверь такой диковинный. Богатство к себе притягивает, между прочим. Очень полезный. Не прижился у вас, обратно вернулся.
- Очень жаль, - Кощей вытер выступившие слёзы, - Имя у него, конечно...
- На ваш слух - да, - улыбнулся Чжан-сянь, - Поэтому про одноногого быка и лисицу-оборотня я вам, пожалуй, рассказывать не буду. Да и деревня уже за этим холмом.
Он указал на тропу, которая выведет прямиком к деревне и протянул руку.
- Тут мы и распрощаемся. У меня дел ещё много, да и собака эта страшная не дремлет. Заходите, как будете рядом. Меня всегда в этих местах можно найти.
- И ты к нам заходи, - Иван пожал руку, - Тридевятое Царство. Нас там все знают.
Пожав руку Кощею, Чжан-сянь поклонился и скрылся среди деревьев.
- Писю́, - повторил Кощей и засмеялся, - Ну надо же! А мужик интересный. Видать из местных долгожителей.
- Не совсем мужик, - отозвался Иван, не оборачиваясь, - Я его имя вспомнил, тоже ведь в книге читал. Божество.
- Ух ты! - Кощей повернулся к деревьям, - Как расскажу своим, обзавидуются. Они-то о таком не слыхали даже.
Когда они наконец добрались до деревни и наелись, Кощей вынул лампу и потёр её. Джинн появился, зевая и потягиваясь.
- Чего? - хмуро спросил он, - Желаете.
- Домой? - Кощей повернулся к Ивану, - Или ещё куда?
- Ещё куда, - ответил Иван, - Неси нас туда, где мы перед этим были.
Джинн кивнул и щёлкнул пальцами. Троица оказалась в цветущей долине.
- Почти как дома, - протянул Кощей, шумно вдыхая воздух.
- Почти, да не совсем, - с улыбкой ответил Иван, всматриваясь вдаль, - У нас голые мужики за медными птицами с луком не охотятся. А так да, очень похоже.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 07:58 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 0
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