Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Форс-мажор

Кощей Бессмертный лёгкой походкой приблизился к Предсказателю и неожиданно ударил его в нос.

- Что, не предвидел? - ласково поинтересовался он, - Какая досада!

- За что? - возмутился Предсказатель, обхватив нос руками, - Что вы себе позволяете?

- За это! - Кощей продемонстрировал фингал под левым глазом, - Ты мне что предсказал?

- Что в ближайший месяц никто к вам не придёт.

- А пришёл Иван-царевич! Вопросы всё про какую-то Елену задавал, а потом в глаз дал и вернуться пообещал, если я его обманул. Как это понимать?

- Это как раз тот самый форс-мажор, о котором я предупреждал, - Предсказатель развёл руками, - Шансы один на миллион, вы везунчик.

- Я тебе дам “везунчик”! - Кощей погрозил ему кулаком, - А ну, бросай свои кости и говори, ждать мне ещё таких гостей?

Предсказатель послушно схватил чашу с костями, потряс её и бросил кости на песок.

- Ни одного, - объявил он, - Даже мышь в ваш замок не проберётся, я бы увидел. Но, опять же, напомню о вероятности форс-мажора.

Кощей удовлетворённо кивнул и ушёл. Но уже на следующий день вернулся обратно.

- Один на миллион? - орал он, размахивая мечом, - Неси голову свою сюда, я её отрублю к чертям!

- Но я не виноват, - Предсказатель прятался под столом, - Это всё непреодолимая сила! Нам не дано её понять! И что случилось-то?

Кощей показал фингал под правым глазом.

- Вот что случилось, - злобно сказал он, - И это всё твоя вина!

- Я с вами полностью не согласен, - Предсказатель вылез из-под стола и отряхнулся, - Мои предсказания всегда славились своей точностью. То, что вы такой везун… что с вами опять приключился форс-мажор - это вина не моя. Непреодолимая сила - она такая.

- Бросай кости, - велел Кощей, поигрывая мечом, - И форс-мажоры свои посмотри заодно.

Предсказатель бросил кости в песок и задумчиво склонился над ними.

- Никого не будет, - сказал он, - Ну вот вообще. Форс-мажор, разумеется, никто не отменял, но я не вижу, что он произойдёт. Однако это не значит…

- Зарублю, - пообещал Кощей, направляясь к выходу, - Смотри мне.

На следующий день он снова заявился к Предсказателю.

- Да сколько можно! - Кощей рубил стол мечом, - Что ты мне теперь скажешь, а? Что я везунчик?

- Я в растерянности, - заявил Предсказатель из шкафа, - В моей практике такого не бывало, честное слово! Что на этот раз произошло?

- Он ещё спрашивает! - фыркнул Кощей, переводя дух, - Ладно бы что-то новое, а то ведь опять Иван-царевич заявился! Орал, что он из достоверного источника знает, что я имею отношение к похищению этой его Елены. А я знать таких не знаю, понимаешь? Тоже мне достоверный источник! Наслушаются идиотов.

- Кости не врут, - буркнул Предсказатель.

- Да ты-то здесь причём? - Кощей устало махнул рукой и тут же удивлённо повернулся к шкафу, - Это ты что ли его достоверный источник?

- Я.

- А зачем ты ему говоришь, будто я знаю, где его Елена?

- Кости так говорят, - засопел Предсказатель, - Они врать не станут.

- А почему ты тогда мне не говоришь, что ко мне Иван-царевич заявится? - возмутился Кощей.

- Потому что кости такого не говорят.

Кощей зарычал, вытащил Предсказателя из шкафа и потащил к выходу.

- Что вы себе позволяете? - сопротивлялся Предсказатель, - Куда вы меня тащите?!

- Со скалы тебя сейчас сбрасывать буду. Пока не научишься правильно предсказывать.

- Но я же разобьюсь!

- Ещё никто не разбился, - недобро усмехнулся Кощей, - Форс-мажоры, разумеется, возможны, но ты не переживай. Там шанс один на миллион.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 06:07 by ЛетягаПросмотров: 20Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Кощей предсказатель шарлатан не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:23
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1753|0)
Публикаций: 772
Комментариев: 7 031
smeh ....один шанс на миллион. Источник достоверный... smeh +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.