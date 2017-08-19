Форс-мажор

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:07 by

Кощей Бессмертный лёгкой походкой приблизился к Предсказателю и неожиданно ударил его в нос.- Что, не предвидел? - ласково поинтересовался он, - Какая досада!- За что? - возмутился Предсказатель, обхватив нос руками, - Что вы себе позволяете?- За это! - Кощей продемонстрировал фингал под левым глазом, - Ты мне что предсказал?- Что в ближайший месяц никто к вам не придёт.- А пришёл Иван-царевич! Вопросы всё про какую-то Елену задавал, а потом в глаз дал и вернуться пообещал, если я его обманул. Как это понимать?- Это как раз тот самый форс-мажор, о котором я предупреждал, - Предсказатель развёл руками, - Шансы один на миллион, вы везунчик.- Я тебе дам “везунчик”! - Кощей погрозил ему кулаком, - А ну, бросай свои кости и говори, ждать мне ещё таких гостей?Предсказатель послушно схватил чашу с костями, потряс её и бросил кости на песок.- Ни одного, - объявил он, - Даже мышь в ваш замок не проберётся, я бы увидел. Но, опять же, напомню о вероятности форс-мажора.Кощей удовлетворённо кивнул и ушёл. Но уже на следующий день вернулся обратно.- Один на миллион? - орал он, размахивая мечом, - Неси голову свою сюда, я её отрублю к чертям!- Но я не виноват, - Предсказатель прятался под столом, - Это всё непреодолимая сила! Нам не дано её понять! И что случилось-то?Кощей показал фингал под правым глазом.- Вот что случилось, - злобно сказал он, - И это всё твоя вина!- Я с вами полностью не согласен, - Предсказатель вылез из-под стола и отряхнулся, - Мои предсказания всегда славились своей точностью. То, что вы такой везун… что с вами опять приключился форс-мажор - это вина не моя. Непреодолимая сила - она такая.- Бросай кости, - велел Кощей, поигрывая мечом, - И форс-мажоры свои посмотри заодно.Предсказатель бросил кости в песок и задумчиво склонился над ними.- Никого не будет, - сказал он, - Ну вот вообще. Форс-мажор, разумеется, никто не отменял, но я не вижу, что он произойдёт. Однако это не значит…- Зарублю, - пообещал Кощей, направляясь к выходу, - Смотри мне.На следующий день он снова заявился к Предсказателю.- Да сколько можно! - Кощей рубил стол мечом, - Что ты мне теперь скажешь, а? Что я везунчик?- Я в растерянности, - заявил Предсказатель из шкафа, - В моей практике такого не бывало, честное слово! Что на этот раз произошло?- Он ещё спрашивает! - фыркнул Кощей, переводя дух, - Ладно бы что-то новое, а то ведь опять Иван-царевич заявился! Орал, что он из достоверного источника знает, что я имею отношение к похищению этой его Елены. А я знать таких не знаю, понимаешь? Тоже мне достоверный источник! Наслушаются идиотов.- Кости не врут, - буркнул Предсказатель.- Да ты-то здесь причём? - Кощей устало махнул рукой и тут же удивлённо повернулся к шкафу, - Это ты что ли его достоверный источник?- Я.- А зачем ты ему говоришь, будто я знаю, где его Елена?- Кости так говорят, - засопел Предсказатель, - Они врать не станут.- А почему ты тогда мне не говоришь, что ко мне Иван-царевич заявится? - возмутился Кощей.- Потому что кости такого не говорят.Кощей зарычал, вытащил Предсказателя из шкафа и потащил к выходу.- Что вы себе позволяете? - сопротивлялся Предсказатель, - Куда вы меня тащите?!- Со скалы тебя сейчас сбрасывать буду. Пока не научишься правильно предсказывать.- Но я же разобьюсь!- Ещё никто не разбился, - недобро усмехнулся Кощей, - Форс-мажоры, разумеется, возможны, но ты не переживай. Там шанс один на миллион.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей предсказатель шарлатан не такая сказка

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