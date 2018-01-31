Идея- Вот зачем оно тебе надо? - Кощей заботливо перевязывал лапу Змею Горынычу, - Не обращай внимания и всё.
- Как тут не обращать внимания, - всхлипнул Горыныч, - Когда они такие вещи обидные говорят?
Кощей затянул бинт потуже и завязал его бантиком.
- Готово, - он потянулся и присел на пень, - В сотый раз тебе повторяю: огнём их всех. Двух разов хватит, чтобы к тебе эти подвиголюбы ходить перестали.
- Не могу я их огнём, - Горыныч осмотрел повязку, - Жалко же.
- А им тебя совсем не жалко, - Кощей покачал головой, - А если я однажды не успею? Что тогда?
Змей Горыныч нахмурился и пожал плечами. Кощей тяжело вздохнул и вынул трубку.
- А я ведь бросить хотел, - с укором сказал он, - Ты Дружиннику писал?
- Писал.
- Что написал?
- Жалобную бумагу, - Горыныч вынес из пещеры метлу, - Описал там всё, как есть. Что, мол, приходят всякие, жизни угрожают, мешают спокойному существованию.
- А он что? - Кощей раскурил трубку, - Ответил?
Горыныч сметал с полянки итог сражения.
- Ответил, - проворчал он, - Написал, что это их право, подвиги вершить. А каким образом они это сделают, не имеет значения. Я тогда рассердился очень и написал, мол, я же могу их всех огнём спалить, моё право… А с лошадьми что делать?
- Сбрую сними, да отпусти, - ответил Кощей, - А что тебе на это Дружинник ответил?
- Что это будет превышение пределов необходимой самообороны. Представляешь? Значит Богатырям и Героям можно делать со мной всё, что им в голову придёт. А я что?
- А ты Злодей, - напомнил Кощей, - Ты вообще не должен спрашивать, что тебе делать. Захотел - сжёг, захотел - сожрал.
- Так нельзя, - Горыныч вынес из пещеры огромный мешок, - Это неправильно.
- А тебя ранить, значит, правильно?
- Конечно нет! Подержи-ка.
Змей Горыныч взял совок, смёл на него итоги сражения и высыпал в мешок.
- Может ты ко мне переедешь? - предложил он, - Места у меня, конечно, немного, но тебе ведь много и не надо. Золота у меня куча - устанешь чахнуть!
- В качестве охранника, что ли? - усмехнулся Кощей и неожиданно подпрыгнул, - Точно! Вот оно!
- Что?
- Охранник тебе нужен. Этот, как его… Слово ещё такое сложное… Да как же? Ну как драбант или ичоглан.
- Телохранитель, что ли? - засмеялся Горыныч.
- Ну! - Кощей радостно закивал, - Он самый. Золота у тебя много, сам говорил. Вот и найми кого-нибудь, желательно из бывших Богатырей.
- Почему из бывших?
- Потому что их ты уже не привлекаешь в качестве подвига. Спать спокойно будешь.
Змей Горыныч задумчиво помахал хвостом.
- А если не согласится никто? - спросил он, - Я же Злодей, как-никак. Не пристало Богатырям на нас работать.
- Зависит от предложенной цены, - хитро улыбнулся Кощей, - Что они, не люди, что ли? Им деньги тоже нужны.
- Надо попробовать, - согласился Горыныч, - Идея ведь отличная, на самом деле.
- Ещё бы! Я же придумал. Я на неделе среди знакомых поспрашиваю, не нужна ли кому работа. Кто решится - отправлю к тебе, уже сам договоришься. Идёт?
- Идёт, - кивнул Змей Горыныч и протянул лапу, - Спасибо тебе огромное.
- Пожалуйста, - Кощей пожал ему лапу и лихо запрыгнул на коня, - На перевязку завтра утром прилетай, не забудь.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:15 by ЛетягаПросмотров: 8Комментарии: 0
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