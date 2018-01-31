Идея

Летяга Просмотров: 8 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:15 by

- Вот зачем оно тебе надо? - Кощей заботливо перевязывал лапу Змею Горынычу, - Не обращай внимания и всё.- Как тут не обращать внимания, - всхлипнул Горыныч, - Когда они такие вещи обидные говорят?Кощей затянул бинт потуже и завязал его бантиком.- Готово, - он потянулся и присел на пень, - В сотый раз тебе повторяю: огнём их всех. Двух разов хватит, чтобы к тебе эти подвиголюбы ходить перестали.- Не могу я их огнём, - Горыныч осмотрел повязку, - Жалко же.- А им тебя совсем не жалко, - Кощей покачал головой, - А если я однажды не успею? Что тогда?Змей Горыныч нахмурился и пожал плечами. Кощей тяжело вздохнул и вынул трубку.- А я ведь бросить хотел, - с укором сказал он, - Ты Дружиннику писал?- Писал.- Что написал?- Жалобную бумагу, - Горыныч вынес из пещеры метлу, - Описал там всё, как есть. Что, мол, приходят всякие, жизни угрожают, мешают спокойному существованию.- А он что? - Кощей раскурил трубку, - Ответил?Горыныч сметал с полянки итог сражения.- Ответил, - проворчал он, - Написал, что это их право, подвиги вершить. А каким образом они это сделают, не имеет значения. Я тогда рассердился очень и написал, мол, я же могу их всех огнём спалить, моё право… А с лошадьми что делать?- Сбрую сними, да отпусти, - ответил Кощей, - А что тебе на это Дружинник ответил?- Что это будет превышение пределов необходимой самообороны. Представляешь? Значит Богатырям и Героям можно делать со мной всё, что им в голову придёт. А я что?- А ты Злодей, - напомнил Кощей, - Ты вообще не должен спрашивать, что тебе делать. Захотел - сжёг, захотел - сожрал.- Так нельзя, - Горыныч вынес из пещеры огромный мешок, - Это неправильно.- А тебя ранить, значит, правильно?- Конечно нет! Подержи-ка.Змей Горыныч взял совок, смёл на него итоги сражения и высыпал в мешок.- Может ты ко мне переедешь? - предложил он, - Места у меня, конечно, немного, но тебе ведь много и не надо. Золота у меня куча - устанешь чахнуть!- В качестве охранника, что ли? - усмехнулся Кощей и неожиданно подпрыгнул, - Точно! Вот оно!- Что?- Охранник тебе нужен. Этот, как его… Слово ещё такое сложное… Да как же? Ну как драбант или ичоглан.- Телохранитель, что ли? - засмеялся Горыныч.- Ну! - Кощей радостно закивал, - Он самый. Золота у тебя много, сам говорил. Вот и найми кого-нибудь, желательно из бывших Богатырей.- Почему из бывших?- Потому что их ты уже не привлекаешь в качестве подвига. Спать спокойно будешь.Змей Горыныч задумчиво помахал хвостом.- А если не согласится никто? - спросил он, - Я же Злодей, как-никак. Не пристало Богатырям на нас работать.- Зависит от предложенной цены, - хитро улыбнулся Кощей, - Что они, не люди, что ли? Им деньги тоже нужны.- Надо попробовать, - согласился Горыныч, - Идея ведь отличная, на самом деле.- Ещё бы! Я же придумал. Я на неделе среди знакомых поспрашиваю, не нужна ли кому работа. Кто решится - отправлю к тебе, уже сам договоришься. Идёт?- Идёт, - кивнул Змей Горыныч и протянул лапу, - Спасибо тебе огромное.- Пожалуйста, - Кощей пожал ему лапу и лихо запрыгнул на коня, - На перевязку завтра утром прилетай, не забудь.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Горыныч богатыри телохранитель сказка

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