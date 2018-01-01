Шантаж

Летяга Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:23 by

- Папа! - радостно закричала Василиса с порога замка, - Я выхожу замуж!- Ну наконец то! - обрадовался Кощей, - Я уж думал не дождусь.Они обнялись, и он усадил дочь на свой трон.- Ну рассказывай, - Кощей потирал руки, - Кто этот счастливец? Я уже начал бояться, что ты за Ивана своего выйдёшь, чтоб он треснул!Улыбка пропала с лица Василисы.- Как бы помягче, - сказала она, - Я, как бы, за него и выхожу замуж, папа. За Ивана-то.Кощей смотрел на дочь, ожидая, что она его разыгрывает. Василиса молчала. Кощей погрустнел.- Ну ты чего? - Василиса попыталась подбодрить старика, - Иван замечательный человек! И муж из него будет хороший!- Замечательные люди не избивают отцов своих возлюбленных, - ехидно заметил Кощей.- Это потому, - пояснила Василиса, - Что обычно отцы не похищают своих дочерей, не запирают в темницах с Драконами на страже. В жаб не превращают.- В лягушку, - тихо поправил Кощей.- Да без разницы.Василиса встала с трона, Который тут же занял Кощей и сделал страдальческое лицо.- Как будто нож в спину ты мне воткнула, дочка, - пожаловался он, - Не ожидал я от тебя такого.- Решение окончательное, - ответила Василиса, - Так что давай перейдём к обсуждению свадебной церемонии.- А чего я-то? - Кощей развёл руками, - Решила всё с Иваном - с ним и обсуждай.Василиса покраснела.- А-а-а! - радостно воскликнул Кощей, - А что ж твой будущий муженёк? Замуж зовёт, а свадьбу сыграть не на что?- Не заработал ещё, - огрызнулась Василиса, - Иван, между прочим, своё дело развивает, в купцы метит. Молодым, знаешь ли, без поддержки сложно.- Несчастный, - Кощей сочувственно покивал головой, - Значит, скажу так. Выходи замуж за любого из тех, на кого укажу я - половина моего золота будет твоя. В подарок на свадьбу.На миг у Василисы загорелись глаза, но она отрицательно замотала головой.- Нет, - твёрдо сказала она, - Люблю я Ивана, и за него замуж пойду.- Ну вот и иди. Я в этом безобразии участвовать не стану. Ещё не хватало, чтобы я своими руками родной дочери приговор подписал.- Хорошо, - неожиданно громко ответила Василиса, - Не хочешь помочь единственной дочери - да и пожалуйста. Сами справимся.- Вы уж постарайтесь, - добродушно попросил Кощей.Василиса направилась к выходу и остановилась у дверей.- Нарожаю внуков и ни одного не покажу, - она показала отцу язык, - И вообще, отведу в церковь и крещу.Кощей охнул и схватился за сердце.- И если я ненароком кому скажу, где смерть твоя - не обессудь!- Сколько? - тихо спросил Кощей.- Тридцать мешков золота, - деловито ответила Василиса, - И церемония будет в твоём замке.- А не многовато ли? - возмутился Кощей.- У тебя дочерей много, я не поняла? - накинулась Василиса, - И замуж они каждый день выходят?Кощей вздохнул.- Всё дам, Василисушка. Совет вам да любовь.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Василиса замуж свадьба не такая сказка

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