Шантаж- Папа! - радостно закричала Василиса с порога замка, - Я выхожу замуж!
- Ну наконец то! - обрадовался Кощей, - Я уж думал не дождусь.
Они обнялись, и он усадил дочь на свой трон.
- Ну рассказывай, - Кощей потирал руки, - Кто этот счастливец? Я уже начал бояться, что ты за Ивана своего выйдёшь, чтоб он треснул!
Улыбка пропала с лица Василисы.
- Как бы помягче, - сказала она, - Я, как бы, за него и выхожу замуж, папа. За Ивана-то.
Кощей смотрел на дочь, ожидая, что она его разыгрывает. Василиса молчала. Кощей погрустнел.
- Ну ты чего? - Василиса попыталась подбодрить старика, - Иван замечательный человек! И муж из него будет хороший!
- Замечательные люди не избивают отцов своих возлюбленных, - ехидно заметил Кощей.
- Это потому, - пояснила Василиса, - Что обычно отцы не похищают своих дочерей, не запирают в темницах с Драконами на страже. В жаб не превращают.
- В лягушку, - тихо поправил Кощей.
- Да без разницы.
Василиса встала с трона, Который тут же занял Кощей и сделал страдальческое лицо.
- Как будто нож в спину ты мне воткнула, дочка, - пожаловался он, - Не ожидал я от тебя такого.
- Решение окончательное, - ответила Василиса, - Так что давай перейдём к обсуждению свадебной церемонии.
- А чего я-то? - Кощей развёл руками, - Решила всё с Иваном - с ним и обсуждай.
Василиса покраснела.
- А-а-а! - радостно воскликнул Кощей, - А что ж твой будущий муженёк? Замуж зовёт, а свадьбу сыграть не на что?
- Не заработал ещё, - огрызнулась Василиса, - Иван, между прочим, своё дело развивает, в купцы метит. Молодым, знаешь ли, без поддержки сложно.
- Несчастный, - Кощей сочувственно покивал головой, - Значит, скажу так. Выходи замуж за любого из тех, на кого укажу я - половина моего золота будет твоя. В подарок на свадьбу.
На миг у Василисы загорелись глаза, но она отрицательно замотала головой.
- Нет, - твёрдо сказала она, - Люблю я Ивана, и за него замуж пойду.
- Ну вот и иди. Я в этом безобразии участвовать не стану. Ещё не хватало, чтобы я своими руками родной дочери приговор подписал.
- Хорошо, - неожиданно громко ответила Василиса, - Не хочешь помочь единственной дочери - да и пожалуйста. Сами справимся.
- Вы уж постарайтесь, - добродушно попросил Кощей.
Василиса направилась к выходу и остановилась у дверей.
- Нарожаю внуков и ни одного не покажу, - она показала отцу язык, - И вообще, отведу в церковь и крещу.
Кощей охнул и схватился за сердце.
- И если я ненароком кому скажу, где смерть твоя - не обессудь!
- Сколько? - тихо спросил Кощей.
- Тридцать мешков золота, - деловито ответила Василиса, - И церемония будет в твоём замке.
- А не многовато ли? - возмутился Кощей.
- У тебя дочерей много, я не поняла? - накинулась Василиса, - И замуж они каждый день выходят?
Кощей вздохнул.
- Всё дам, Василисушка. Совет вам да любовь.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:23 by ЛетягаПросмотров: 8Комментарии: 0
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