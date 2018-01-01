Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Шантаж

- Папа! - радостно закричала Василиса с порога замка, - Я выхожу замуж!

- Ну наконец то! - обрадовался Кощей, - Я уж думал не дождусь.

Они обнялись, и он усадил дочь на свой трон.

- Ну рассказывай, - Кощей потирал руки, - Кто этот счастливец? Я уже начал бояться, что ты за Ивана своего выйдёшь, чтоб он треснул!

Улыбка пропала с лица Василисы.

- Как бы помягче, - сказала она, - Я, как бы, за него и выхожу замуж, папа. За Ивана-то.

Кощей смотрел на дочь, ожидая, что она его разыгрывает. Василиса молчала. Кощей погрустнел.

- Ну ты чего? - Василиса попыталась подбодрить старика, - Иван замечательный человек! И муж из него будет хороший!

- Замечательные люди не избивают отцов своих возлюбленных, - ехидно заметил Кощей.

- Это потому, - пояснила Василиса, - Что обычно отцы не похищают своих дочерей, не запирают в темницах с Драконами на страже. В жаб не превращают.

- В лягушку, - тихо поправил Кощей.

- Да без разницы.

Василиса встала с трона, Который тут же занял Кощей и сделал страдальческое лицо.

- Как будто нож в спину ты мне воткнула, дочка, - пожаловался он, - Не ожидал я от тебя такого.

- Решение окончательное, - ответила Василиса, - Так что давай перейдём к обсуждению свадебной церемонии.

- А чего я-то? - Кощей развёл руками, - Решила всё с Иваном - с ним и обсуждай.

Василиса покраснела.

- А-а-а! - радостно воскликнул Кощей, - А что ж твой будущий муженёк? Замуж зовёт, а свадьбу сыграть не на что?

- Не заработал ещё, - огрызнулась Василиса, - Иван, между прочим, своё дело развивает, в купцы метит. Молодым, знаешь ли, без поддержки сложно.

- Несчастный, - Кощей сочувственно покивал головой, - Значит, скажу так. Выходи замуж за любого из тех, на кого укажу я - половина моего золота будет твоя. В подарок на свадьбу.

На миг у Василисы загорелись глаза, но она отрицательно замотала головой.

- Нет, - твёрдо сказала она, - Люблю я Ивана, и за него замуж пойду.

- Ну вот и иди. Я в этом безобразии участвовать не стану. Ещё не хватало, чтобы я своими руками родной дочери приговор подписал.

- Хорошо, - неожиданно громко ответила Василиса, - Не хочешь помочь единственной дочери - да и пожалуйста. Сами справимся.

- Вы уж постарайтесь, - добродушно попросил Кощей.

Василиса направилась к выходу и остановилась у дверей.

- Нарожаю внуков и ни одного не покажу, - она показала отцу язык, - И вообще, отведу в церковь и крещу.

Кощей охнул и схватился за сердце.

- И если я ненароком кому скажу, где смерть твоя - не обессудь!

- Сколько? - тихо спросил Кощей.

- Тридцать мешков золота, - деловито ответила Василиса, - И церемония будет в твоём замке.

- А не многовато ли? - возмутился Кощей.

- У тебя дочерей много, я не поняла? - накинулась Василиса, - И замуж они каждый день выходят?

Кощей вздохнул.

- Всё дам, Василисушка. Совет вам да любовь.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 12:23 by ЛетягаПросмотров: 8Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Кощей Василиса замуж свадьба не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.