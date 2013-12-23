Похищение

Летяга Просмотров: 21 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 12:26 by

- Ха-ха-ха! - злорадно засмеялся Змей Горыныч, - Похитил я твою Василису и спрятал! Если хочешь её ещё увидеть, то…- Здо;рово! - обрадовался Иван-царевич, - Подержи её у себя подольше, а?- Чего? - удивился Горыныч, - Ты не понял, Иван. Я похитил твою жену и спрятал её в одной из пещер! Если ты хочешь её освободить, то тебе придётся…- Да понял я. Похитил и спрятал, с этим всё ясно.- Вот и хорошо! Значит слушай, что тебе нужно сделать, чтобы её освободить. Для начала…- У тебя крючки есть? - перебил Иван.- Какие крючки? - не понял Горыныч.- Обычные, рыболовные.- А. Есть, в пещере где-то должны быть. А зачем тебе крючки, Ваня? Василису же спасать нужно!- Подождёт, - Иван махнул рукой.Змей Горыныч протянул лапу и потрогал лоб Ивана-царевича.- Всё ясно, - протянул он, - Разум от горя затмило. Бредит.- Ничего не затмило, - Иван складывал вещи в мешок, - Я на рыбалку уже пару лет не ходил. Да и на охоту тоже. Когда такой шанс ещё представится?- Но ведь Василиса…- Да ничего с ней не сделается, - раздражённо бросил Иван, - Что ты её, съешь что ли? Посидит пару-тройку недель у тебя в пещере, а я отдохну и освобожу.Змей Горыныч сел на землю и тяжело вздохнул.- Ничего не понимаю, - пробормотал он, - Раньше, бывало, похитишь Василису, так ты уже через час подле пещеры был, на выручку шёл. А сейчас вон радуешься.- Потому что раньше я боялся и переживал, - не оборачиваясь ответил Иван, - А потом прознал, что Василиса тебя подговаривает, чтобы ты её похищал.Змей Горыныч покраснел.- Ничего не подговаривает, - соврал он, - Сам захотел и похитил.- Зачем?- Ну, - Горыныч замялся, - Потому что я Злодей.- Ты сроду людей не похищал, - засмеялся Иван, - А тут вдруг решил. Да не кого-то, а Василису. Ладно бы у меня золота немеряно было, да ты выкуп требовал. А то похищаешь, а потом приходишь и рассказываешь, что нужно делать, чтобы её найти.Горыныч покраснел ещё сильнее.- Она со слезами просто приходит, - признался он, - Мол, всё у нас с Ваней плохо, не хватает приключений в жизни, он, наверное, меня разлюбил и всё такое. Разжалобит, я и соглашаюсь.- Она умеет, - кивнул Иван, - Это она от безделья всё. Или подружки её бредней да слухов наговорят, вот она и начинает глупости думать.Он завязал мешок и повернулся к Змею.- Так что, - спросил он, - Подержишь её у себя? Хотя бы пару недель.- Я даже не знаю, - замялся Горыныч, - Она же вопросы задавать начнёт. Мол, почему Иван так долго не идёт? И начнутся истерики - разлюбил, бросил на произвол и всякое такое.- А ты скажи, что дал мне дюже сложное задание, - предложил Иван, - Чтобы проверить мою преданность и любовь. Мол, если пройду такое испытание, значит всё просто прекрасно.Горыныч задумчиво помахал хвостом.- Ну, можно попробовать, - решил он, - Но если что - меня не выдавать! Ещё не хватало, чтобы я пострадал.- Не боись, - Иван подмигнул, - Своих не выдаём. Пошли за крючками.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Горыныч Василиса Иван похищение рыбалка

Другие, подобные истории: