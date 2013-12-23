Похищение- Ха-ха-ха! - злорадно засмеялся Змей Горыныч, - Похитил я твою Василису и спрятал! Если хочешь её ещё увидеть, то…
- Здо;рово! - обрадовался Иван-царевич, - Подержи её у себя подольше, а?
- Чего? - удивился Горыныч, - Ты не понял, Иван. Я похитил твою жену и спрятал её в одной из пещер! Если ты хочешь её освободить, то тебе придётся…
- Да понял я. Похитил и спрятал, с этим всё ясно.
- Вот и хорошо! Значит слушай, что тебе нужно сделать, чтобы её освободить. Для начала…
- У тебя крючки есть? - перебил Иван.
- Какие крючки? - не понял Горыныч.
- Обычные, рыболовные.
- А. Есть, в пещере где-то должны быть. А зачем тебе крючки, Ваня? Василису же спасать нужно!
- Подождёт, - Иван махнул рукой.
Змей Горыныч протянул лапу и потрогал лоб Ивана-царевича.
- Всё ясно, - протянул он, - Разум от горя затмило. Бредит.
- Ничего не затмило, - Иван складывал вещи в мешок, - Я на рыбалку уже пару лет не ходил. Да и на охоту тоже. Когда такой шанс ещё представится?
- Но ведь Василиса…
- Да ничего с ней не сделается, - раздражённо бросил Иван, - Что ты её, съешь что ли? Посидит пару-тройку недель у тебя в пещере, а я отдохну и освобожу.
Змей Горыныч сел на землю и тяжело вздохнул.
- Ничего не понимаю, - пробормотал он, - Раньше, бывало, похитишь Василису, так ты уже через час подле пещеры был, на выручку шёл. А сейчас вон радуешься.
- Потому что раньше я боялся и переживал, - не оборачиваясь ответил Иван, - А потом прознал, что Василиса тебя подговаривает, чтобы ты её похищал.
Змей Горыныч покраснел.
- Ничего не подговаривает, - соврал он, - Сам захотел и похитил.
- Зачем?
- Ну, - Горыныч замялся, - Потому что я Злодей.
- Ты сроду людей не похищал, - засмеялся Иван, - А тут вдруг решил. Да не кого-то, а Василису. Ладно бы у меня золота немеряно было, да ты выкуп требовал. А то похищаешь, а потом приходишь и рассказываешь, что нужно делать, чтобы её найти.
Горыныч покраснел ещё сильнее.
- Она со слезами просто приходит, - признался он, - Мол, всё у нас с Ваней плохо, не хватает приключений в жизни, он, наверное, меня разлюбил и всё такое. Разжалобит, я и соглашаюсь.
- Она умеет, - кивнул Иван, - Это она от безделья всё. Или подружки её бредней да слухов наговорят, вот она и начинает глупости думать.
Он завязал мешок и повернулся к Змею.
- Так что, - спросил он, - Подержишь её у себя? Хотя бы пару недель.
- Я даже не знаю, - замялся Горыныч, - Она же вопросы задавать начнёт. Мол, почему Иван так долго не идёт? И начнутся истерики - разлюбил, бросил на произвол и всякое такое.
- А ты скажи, что дал мне дюже сложное задание, - предложил Иван, - Чтобы проверить мою преданность и любовь. Мол, если пройду такое испытание, значит всё просто прекрасно.
Горыныч задумчиво помахал хвостом.
- Ну, можно попробовать, - решил он, - Но если что - меня не выдавать! Ещё не хватало, чтобы я пострадал.
- Не боись, - Иван подмигнул, - Своих не выдаём. Пошли за крючками.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:26 by ЛетягаПросмотров: 21Комментарии: 2
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