Вымогатель

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:17 by

- Ну спасибо! - Иван-царевич поклонился, - Выручил, век не забуду!- Таки не нужно столько благодарностей, - скромно отмахнулся Серый Волк, - С тебя тысяча золотых и расстанемся друзьями.У Царевича закружилась голова.- Тысяча? - удивился он, - Ты не говорил, что твоя помощь платная.- Ты не задавал вопросов, Ваня, - парировал Серый Волк.Иван-царевич не нашёл, что на это сказать.- Ежели б ты, скажем, сто золотых попросил, я бы без разговоров дал, - продолжил возмущаться Иван, - А это ж такие деньжищи. За что столько?Серый Волк вздохнул и закатил глаза.- Таки неужто это много? Ты успел забыть, сколько миль проехал на мне верхом? Забыл? От нашего царства до царя Афона, от него до царя Кусмана, потом до царя Долмата. И столько же в обратную сторону.- В обратный путь ты налегке бежал, - напомнил Иван-царевич.- Но бежал же, - Волк почесал бок, - Не для собственного развлечения, а тебе в помощь.- Всё равно много получается, - Иван внезапно хлопнул себя по лбу, - И вообще, если бы ты моего коня не съел, то и возить меня бы пришлось бы.- Верно, - кивнул Серый Волк, - Съел. А как иначе? Время нынче такое, сам понимаешь. Если бы я его не съел, то как бы я имел предложить свою посильную помощь?- Специально что ли? - охнул Иван, - Чтобы денег с меня содрать?Волк поморщился.- Ты делаешь мне больно своими словами, - сказал он, - Я называю это содействием самому себе. И потом - за коня я скинул аж пятьсот золотых скрепя сердце! Исключительно из-за большого уважения к твоей родословной! Он в живые годы столько не стоил. Видишь, какая экономия?- Лопну сейчас от радости, - сурово ответил Иван.- Таки заплати и лопайся на здоровье, - любезно сказал Серый Волк, - Что там ещё? А. Превращения, опять же. Это ведь не так просто, хочу тебе сказать. Плюс травма.- Какая ещё травма? - удивился Иван-царевич.- Психологическая, - по слогам выговорил Волк, - Я когда в Елену Прекрасную превратился, царь Кусман свадьбу устроил, и меня на себе женил. И как прикажешь жить с таким воспоминанием?- Пятьсот, - оборвал его Иван, - За твои страдания.- Таки шо мы торгуемся как на базаре? - удивился Серый Волк, - Этой суммой даже страдания не покрыть, не говоря уже о помощи. Я ведь и так скидку сделал.- Ни монетой больше, - ответил Иван-царевич.Волк вздохнул и выдавил скупую слезу.- А как же твои братья, Ваня? - с грустью спросил он, - Они же тебя это...того… А я ведь тебя спас. Ворона за живой да мёртвой водой отправил. А с братьями что сотворил… А мне ведь с этим грехом жить.- Шестьсот, - сквозь зубы проговорил Иван-царевич.- Никакого уважения, - Волк прижал уши, - Это же как нужно не ценить тех, кто рядом с тобой в трудное время?- А как можно вымогать деньги, а? - Иван сплюнул, - А ещё другом назывался. Бери шестьсот монет и чтоб духу твоего здесь не было!- Что ты такое говоришь, Ваня? - наигранно удивился Серый Волк, - Таки о каком вымогательстве идёт речь? Если ты считаешь, что я не заслужил этих денег - давай спросим твоего папу - чтоб он был здоров! И если он скажет, что я не прав, я тут же развернусь и убегу в лес, не будь я Серым Волком!- Не надо папу ни о чём спрашивать, - Иван нахмурился и полез за кошелём с монетами, - Незачем ему знать, что ты мне помогал. Вообще никому не надо знать об этом.Волк почесал лапой за ухом и понимающе закивал.- Зачем тревожить пожилого человека, да. Но я имею тебе сказать, Ваня, что память моя уже не так хороша, как в молодые годы.- Ты это к чему? - Иван удивлённо поднял бровь.- Могу забыть, что нельзя говорить, - пояснил Серый Волк.Иван вздохнул и бросил кошель на землю.- Забирай, - злобно сказал он, - Ободрал как липку, вымогатель.- Шоб ты так жил, Ваня, как прибедняешься, - с укоризной ответил Волк.Он аккуратно поднял кошель с золотом и скрылся в лесу.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Царевич волк деньги шантаж не такая сказка

Другие, подобные истории: