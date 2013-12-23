Тоска

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 20:29 by

- Раньше было лучше, - уверенно заявил Кощей, разливая мухоморовку по стопкам.- Чем это? - Идолище Поганое высыпал содержимое горшочка в рот, подумал и закинул его следом.- Наверное тем, что Богатырей да Героев было меньше, - предположил Тугарин Змей, - Верно?Кощей выпил мухоморовку, крякнул от удовольствия и закусил квашеной болотной тиной.- Не совсем, - прочавкал он, - Дело не в количестве, а в качестве. Вот пару веков назад сколько Богатырей было?- Человек десять, - ответил Идолище, - Плюс минус. Да я и не со всеми встречался.- А тех, с кем встречался, боялся? - подмигнул Кощей.Идолище влил в себя содержимое стопки, вздохнул и закусил поросёнком.- Боялся, - признался он, вытирая губы, - Да и до сих пор боюсь, что уж там. Как Илью вспомню, так в дрожь бросает.- Вот об этом я и говорю, - кивнул Кощей, - Их было мало, но они были настоящими Богатырями. Сильные, бесстрашные. В бой с ними вступать было одно удовольствие. А сейчас что?- Что? - икнул Тугарин Змей.- А сейчас их каждый год по сотне появляется, - с отвращением ответил Кощей, - Их, видите ли, в университете богатырскому ремеслу обучают. Силы нет, ума нет, подвигов, само собой, тоже нет. А головы так высоко задирают, словно Горыныча оседлали. Тьфу, срамота!Кощей наполнил стопку, выпил и тяжело вздохнул.- Пользы от них никакой, - заговорил он, - Поля непаханые стоят, в армии недобор. Да и остальных областях, что уж там. Зато куда ни плюнь - Богатырь. Тьфу!- Так это же хорошо, - Идолище грустно оглядел пустеющий стол, - Нам же на руку, верно? Можем злодеяния свои творить и не переживать, что нам кто-то помешает. Верно я говорю?- Нет, - Тугарин покачал головой и подвинул себе тарелку с русалочьими хвостами, - Не верно. Понял я, о чём он. Нет того сладкого чувства победы над Добром, нет азарта, бессонных ночей за планами, учитывая Богатырей на пути. Захотел злодеяние сотворить и творишь.- Именно! - Кощей дружески похлопал Тугарина по плечу, - Мне даже простой люд жалко теперь. Решит Горыныч деревню какую сжечь, кто ему помешает?- Может они толпой соберутся, богатырята эти, - предположил Идолище, - Вместе и одолеют.- Они только хвастаться умеют. Да на эти, как их… А! На курсы ходить. Курсы повышения профессиональных качеств. Я тут недавно встретил одного такого. Бумажку мне в нос тычет, бормочет что-то. Мол, у него какой-то диплом красный, курсов десять штук, как я, видите ли, смею у такого великого на пути вставать. Я его мечом по мягкому месту плашмя шлёпнул легонько. Визгу было!..Кощей наполнил стопку, выпил и зачавкал солёными поганками.- Дела, - протянул Тугарин Змей, - Действительно, раньше было лучше. Вот уж не думал, что я по старым Богатырям скучать буду. Новых, видимо, не предвидится.- А мы можем с этим что-то сделать? - поинтересовался Идолище, - Может там университет их сломать?- Новый построят, - отмахнулся Кощей, - Да и что толку? Настоящих Богатырей от этого не появится.Он вынул из-под стола новую бутыль, открыл её и разлил мухоморовку по стопкам.- За что пьём? - спросил Тугарин.- За нас, горемычных, - предложил Идолище.- За Богатырей, - твёрдо сказал Кощей, - За прошлых, настоящих и будущих, если они будут.Все кивнули, чокнулись между собой и выпили, искренне надеясь, что всё-таки будут.Автор: Роман Седов.

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