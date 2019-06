"Дынеголовые" - жуткие персонажи городских легенд Огайо

"Он был ростом примерно с меня , то есть около 5 футов 7 дюймов (170 см). На нем были коричневые брюки, очень грязные и рваные и белая рубашка, покрытая темно-красными пятнами, возможно что это была кровь. Голова была светло-коричневатого цвета и ушных раковин не было, лишь небольшие отверстия по бокам. Череп казался раздутым, а глаза - крупными".

"Мы не знали, кто этот человек, но мой друг крикнул ему "Привет!" и дружелюбно махнул рукой. Странный человек ответил на это непонятным хрюканьем и пошел на нас быстрым шагом. Внезапно нас обуяла волна ужаса и мы как можно быстрее выскочили из здания и кинулись к нашей машине. Скорость снизили лишь когда были в нескольких милях от особняка."

"Это случилось ранней осенью около 10 часов вечера. Я услышал как моя собака на кого-то лает и выбежал из дома, чтобы посмотреть кто там. Я нашел собаку с раной из которой текла кровь, а потом посмотрел в сторону леса и увидел быстро удаляющуюся в том направлении фигуру человека с очень большой головой. На следующее утро я отправился туда, увидев его следы, но потерял их у ручья".

Среди персонажей городских легенд штата Огайо (США) есть существа под названием "дынеголовые" или "арбузоголовые" (Melonheads). Рассказы о встречах с ними начались с конца 1960-х и актуальны до сих пор. Описывают странных существ как людей с огромными, словно раздутыми головами.Встречаются дынеголовые в глухой сельской местности в Огайо, но иногда их видят и в других штатах. Встречают их в таких местах, где, судя по многочисленным фильмам ужасов, обитают особо жуткие персонажи – одичавшие вырожденцы, каннибалы, маньяки с бензопилами и т д. Нередко дынеголовых встречают возле небольших городков Киртленд и Чардон. Выглядят эти создания вполне по человечески, ничем не напоминая серых пришельцев или других известных монстров. Однако черепа у них непомерно раздуты – как у больных гидроцефалией. В некоторых источниках упоминаются необыкновенно острые треугольные, как у акул, зубы дынеголовых. Встречаются с Melonheads в основном лесные туристы или случайные одинокие путники. По одной из версий, дынеголовые – результат страшного медицинского эксперимента. Якобы когда-то в эти места приехал некий доктор Кроу, у которого оказался доступ к детям-сиротам. Доктор начал проводить на детях свои безумные эксперименты, в результате чего у детей выросли головы из-за искусственно вызванной гидроцефалии. Из-за этого заболевания дети начали сходить с ума один за другим и убегали в леса. По другой версии, жена доктора Кроу сочувствовала детям, и сама помогла им убежать и скрыться в лесах. Во время одного из таких побегов жена Кроу погибла в пожаре, так как ребята случайно опрокинули керосиновую лапу. Согласно этой версии, встречающиеся сейчас дынеголовые – это либо потомки несчастных детей, унаследовавшие огромные черепа и безумие, либо их призраки, обреченные на вечные скитания в местных лесах.Еще одна легенда о происхождении дынеголовых также связывает их с медициной, но на этот раз в деле замешан секретный правительственный эксперимент. Из-за медицинских опытов черепа людей увеличивались не из-за наличия в них воды, как при гидроцефалии, а из-за резкого увеличения объема головного мозга. Как и в первой гипотезе, пациенты однажды сбежали из лаборатории, так как очень хотели попасть в мир обычных людей. Но там их принимали за монстров, после чего дынеголовые вернулись в эти леса и бродят тут до сих пор. Правительство же якобы нарочно выпустило и распространило множество эксцентричных баек о встречах с дынеголовыми, чтобы превратить реальную историю измученных людей в очередную теорию заговора, приверженцев которых считают чудиками. Так или иначе, согласно легенде, где-то в лесах Огайо ходят дынеголовые, находя себе пропитание в виде местных животных. Говорят, что время от времени в этих лесах находят останки животных, причем следы нападения не указывают на привычных местных хищников. Дынеголовые – достаточно агрессивные существа. По ночам они охотятся не только на животных, но и на людей. Говорят, эти существа могут даже друг на друга напасть с голодухи.Самый первый случай встречи с дынеголовым датируется 1964 годом. Группа подростков ехала куда-то на автомобиле и увидела на обочине человека с огромной головой, который смотрел на них. Когда подростки подошли к нему, существо кинулось в кусты. Подростки последовали за ним в лес и вышли на поляну со старым домом. На крыльце сидели престарелые мужчина и женщина и вокруг них ходило несколько дынеголовых. Выглядело все так сюрреалистично, что подростки спросили старика – что тут происходит. Старик рассказал, что необычные существа – их дети, которые родились такими из-за воздействия радиации. Когда-то он работал ядерщиком по правительственной программе. Старик сказал, что правительство заплатило им за молчание и отъезд в глухое место, где их детей никто не увидит. Старик попросил подростков ничего не рассказывать о них, те не удержались и рассказали об увиденном своим друзьям. И когда они всей компанией снова решили поехать к тому дому, на пустынной грунтовой дороге их внезапно остановил крупный патруль полиции, который странно и неожиданно было встретить в этом месте. Молодые люди рассказали куда они едут, но полиция стала уверять их, что все это выдумки и городские легенды. Однако ребята не захотели уезжать, тогда их арестовали и привезли в полицейский участок. Отпустили их лишь когда за подростками приехали родители, при этом никакого обвинения не предъявили. Неизвестно, пытались ли они потом снова поехать к тому дому или их настолько сильно запугали, что они позабыли туда дорогу. Еще одна история о встрече с дынеголовыми описана в книге "Странности США: Ваш путеводитель по местным тайнам и легендам Америки ("Weird US: Your Travel Guide to America's Local Legends and Best Kept Secrets"), вышедшей в 2001 году. Очевидец по имени Тони утверждал, что ехал в окрестностях города Шардон (Огайо) и одно из этих существ пыталось бежать за его автомобилем. Он описал его как человека обычного роста с тонкими руками и ногами, но огромной головой. Существо недолго бежало за автомобилем, а потом скрылось в лесу.Ещё об одной встрече с дынеголовым рассказывала женщина по имени Келли. История произошла во время визита Келли в нежилой особняк Felt Mansion в округе Аллеган штат Мичиган.Келли исследовала заброшенную усадьбу вместе со своими друзьями, когда вдруг группа столкнулась в здании еще с кем-то, чья голова выглядела непомерно большой.Другой случай произошел в 2009 году и был опубликован на сайте Creepy Cleveland. Очевидец по имени Джей Би все детство жил в местности возле дороги Wisner Road (Огайо), проходящей через лес. Именно тут он однажды увидел дынеголового, который напал на его собаку.Дорога Wisner Road является тем местом, где дынеголовых видели неоднократно. Вероятно они живут где-то неподалеку. Еще одной такой дорогой является Velvet Street, которая проходит через городки Трамбал и Монро в штате Коннектикут. Встреча с дынеголовым на этой дороге была описана в книге Джозефа Цитро "Странная Новая Англия ("Weird New England"). Случай этот произошел в 1980-х с группой девушек Меган, Сью, Ким, Деб, Джен и Карен. Девушки вместе отдыхали в пятницу вечером и решили ради веселья поехать на эту дорогу и поискать приключений. На самом деле они и не думали, что реально встретят дынеголового, и потом сильно пожалели об этой поездке. Девушки заехали подальше в лес, потом медленно поехали по дороге, хихикая и рассказывая друг другу все страшные байки, которые они знали. Внезапно свет фар их автомобиля выхватил у обочины возле дерева невысокого человека в оборванной одежде и с огромной головой. А глаза его при этом светились оранжевым светом. Когда напуганные девушки на бешеной скорости проехали мимо этого существа, желая как можно быстрее убраться оттуда, существо громко маниакально захихикало.Автор неизвестен.

