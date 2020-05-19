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Истории из жизни

Странная квартира

Это было давненько, тогда я встречалась с молодым человеком. И поначалу никакой паранормальщины ни за ним, ни в квартире, где он жил, я не замечала. До знакомства с этой семьёй никакой чертовщины в жизни не было. Когда чаще начала приезжать, стала обращать внимание на, казалось бы, незначительные моменты. У него в комнате стоял компьютер и клавиатура, так по ней мог кто-то начать печатать средь бела дня, сидишь, делаешь что-нибудь, а клавиши начинают сами печатать, компьютер был выключен и вдруг включился.
Как-то было, стою готовлю еду, за спиной промчался сильный порыв ветра, холодного, когда все форточки были закрыты.
Как-то, оставшись на ночь, так было несколько раз, кто-то очень сильно раздирал шкаф когтями, как будто бы кошка, но кошки не было, это происходило именно с той стороны, где спала я. Шкрябанья, шаги и шумы.
Было так, что однажды у парня во время приёма ванны глаза переливались, как у кота ночью, когда какой-то источник света попадёт на глаза. Он ничего не заметил, а у меня волосы дыбом встали.
Это, пожалуй, было последнее предупреждение, чтобы я свалила из этой чёртовой квартиры и никогда там больше не появлялась. Человеку, который никогда с таким не сталкивался, сказать, что было жутко, ничего не сказать.


Новость отредактировал Летяга - 21-06-2025, 15:32
Причина: Стилистика автора сохранена
21-06-2025, 15:32 by V3childПросмотров: 995Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Парень клавиатура царапанье глаза авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ель
21 июня 2025 16:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 218
Все к лучшему......Помогали расстаться Вам, своеобразными намеками.... Иногда ЭТО можно понять тогда, когда появятся дети и уже "расставание" может быть оооооочень неприятным... в том числе, даже в особенности для детей......
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: V3child
21 июня 2025 18:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Ель
Все к лучшему......Помогали расстаться Вам, своеобразными намеками.... Иногда ЭТО можно понять тогда, когда появятся дети и уже "расставание" может быть оооооочень неприятным... в том числе, даже в особенности для детей......

Да, слава богу, что мы расстались.
Буквально через некоторое время, я встретила мужчину который в итоге стал моим мужем, и сейчас у нас трое детей.
А с тем дороги разошлись раз и навсегда. Было жутко. И ничего хорошего он в жизнь мою не принёс.
Зарегистрирован: 21.06.2025
#3 написал: Eifersucht
21 июня 2025 21:16
-2
Группа: Посетители
Репутация: (98|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 528
Когда милая женщина уходит до заключения брака, а потом на стороне находит другого, более подходящего ей, мужчину, да ещё рожает от него троих детей, то это повезло брошенному парню. Но это с точки зрения энергетики. По жизни, естественно, что происходит во благо семьи - то пускай так и будет во славу будущих поколений. Может кто-то в этих поколениях и додумается, что всё равно войны будут, преступления будут, несправедливость будет - потому дряхлость тоже будет... .
Мне понравилась история. Плюсанул за неё.
Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы засняли на видео, что печатал, будем говорить, призрак. Ведь просится в очевидную догадку, чтобы взять телефон и заснять печатающую клавиатуру, потом проанализировать видео, возможно, что будет явственно различаться по сработанным клавишам буквы, слова, предложения, текст... .
Интересный экземпляр был вместе с вами в ванне.
Есть мнение, что помимо нашего мира, мы существуем ещё в семи параллельных мирах одновременно.
И можно всего лишь отдалённо догадываться, в каких галактиках ещё существует ваш "вчерашний" экземпляр.
Раз трое детей у вас, значит эта история случилась относительно давно. Не подскажите, что с тем парнем сейчас?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Reiana Flaim
23 июня 2025 12:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 3 002
Не с проста вас что-то гнало с той квартиры и от того парня. А учитывая, что у парня свернули глаза, видимо вас уберегли от чего-то не хорошего.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#5 написал: alice_downtheriver
23 июня 2025 15:18
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: Eifersucht
Когда милая женщина уходит до заключения брака, а потом на стороне находит другого, более подходящего ей, мужчину, да ещё рожает от него троих детей, то это повезло брошенному парню. Но это с точки зрения энергетики. По жизни, естественно, что происходит во благо семьи - то пускай так и будет во славу будущих поколений. Может кто-то в этих поколениях и додумается, что всё равно войны будут, преступления будут, несправедливость будет - потому дряхлость тоже будет...


Интересно наблюдать, как вас, Эйферсухт, с годами всё больше накрывает неумение нормально общаться.
"Нашла на стороне" - так говорят, когда человек, будучи в отношениях, находит себе ещё кого-то. Откуда вывод такой об авторе, почему вам не стыдно такое писать? Может быть в энергетике вы и понимаете, но в адекватно-человеческом - вообще нет. Надеюсь, один из семи ваших образцов в других мирах умеет думать, прежде чем писать или говорить. Фу.

Истории плюс.
Зарегистрирован: 26.10.2024
#6 написал: V3child
Вчера, 04:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Eifersucht
Когда милая женщина уходит до заключения брака, а потом на стороне находит другого, более подходящего ей, мужчину, да ещё рожает от него троих детей, то это повезло брошенному парню. Но это с точки зрения энергетики. По жизни, естественно, что происходит во благо семьи - то пускай так и будет во славу будущих поколений. Может кто-то в этих поколениях и додумается, что всё равно войны будут, преступления будут, несправедливость будет - потому дряхлость тоже будет... .
Мне понравилась история. Плюсанул за неё.
Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы засняли на видео, что печатал, будем говорить, призрак. Ведь просится в очевидную догадку, чтобы взять телефон и заснять печатающую клавиатуру, потом проанализировать видео, возможно, что будет явственно различаться по сработанным клавишам буквы, слова, предложения, текст... .
Интересный экземпляр был вместе с вами в ванне.
Есть мнение, что помимо нашего мира, мы существуем ещё в семи параллельных мирах одновременно.
И можно всего лишь отдалённо догадываться, в каких галактиках ещё существует ваш "вчерашний" экземпляр.
Раз трое детей у вас, значит эта история случилась относительно давно. Не подскажите, что с тем парнем сейчас?

За плюс огромное спасибо. Знаю только то, что служит на СВО. Остальным я не интересовалась. У меня своя жизнь полная забот, проблем и обязанностей. С этим человеком отношения давно разорваны.
То, что Вы сделали выводы обо мне, как то неуместно получилось. Вы же не знаете, что помимо чертовщины у них дома, вытворял сам парень, что пил по черному, и вся жизнь состояла из компьютерных игр, которым, как оказалось уделялась уйма времени, день и ночь. Сюда я не буду излагать всё, что было. Оно ни к чему. Ни о каком там браке и речи быть не могло. А унижений и боли было достаточно.
Зарегистрирован: 21.06.2025
#7 написал: V3child
Вчера, 04:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: alice_downtheriver
Цитата: Eifersucht
Когда милая женщина уходит до заключения брака, а потом на стороне находит другого, более подходящего ей, мужчину, да ещё рожает от него троих детей, то это повезло брошенному парню. Но это с точки зрения энергетики. По жизни, естественно, что происходит во благо семьи - то пускай так и будет во славу будущих поколений. Может кто-то в этих поколениях и додумается, что всё равно войны будут, преступления будут, несправедливость будет - потому дряхлость тоже будет...


Интересно наблюдать, как вас, Эйферсухт, с годами всё больше накрывает неумение нормально общаться.
"Нашла на стороне" - так говорят, когда человек, будучи в отношениях, находит себе ещё кого-то. Откуда вывод такой об авторе, почему вам не стыдно такое писать? Может быть в энергетике вы и понимаете, но в адекватно-человеческом - вообще нет. Надеюсь, один из семи ваших образцов в других мирах умеет думать, прежде чем писать или говорить. Фу.

Истории плюс.

Спасибо за плюс:)
Не буду обижаться на комментарий вышеупомянутого автора.
Иногда люди не зная фактов, сделают выводы. Всей той грязи, боли и унижений, что были пережиты, всё уже прошло, зажило. Остались только шрамы, к сожалению физические. Но что то гнало оттуда, и я рада, что я это поняла, тогда ещё будучи подростком.
Зарегистрирован: 21.06.2025
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 21:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (98|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 528
Цитата: alice_downtheriver
Интересно наблюдать, как вас, Эйферсухт, с годами всё больше накрывает неумение нормально общаться.

Какова ваша норма в общении?
Цитата: alice_downtheriver
"Нашла на стороне" - так говорят, когда человек, будучи в отношениях, находит себе ещё кого-то.

А как вы будете говорить в этом случае?
Цитата: alice_downtheriver
Откуда вывод такой об авторе, почему вам не стыдно такое писать?

Автора я не знаю, о выводах, которые вы там себе намудрили я не писал, это вы сами сделали поспешный вывод на основании своего мировосприятия.
Цитата: alice_downtheriver
Может быть в энергетике вы и понимаете, но в адекватно-человеческом - вообще нет.

А адекватно-человеческое - это как? А бывает неадекватно-человеческое или адекватно-нечеловеческое?
Цитата: alice_downtheriver
Надеюсь, один из семи ваших образцов в других мирах умеет думать, прежде чем писать или говорить.

Я не могу утверждать, могу ли я думать там. С реакцией на одного меня из другого мира я знаком. Там я имею довольно весомое слово и добрый нрав, а также уважение в семье и умную жену. Но я там какой-то болезненный.
Цитата: alice_downtheriver
Фу.

Фи.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: alice_downtheriver
Вчера, 22:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: Eifersucht
Цитата: alice_downtheriver
Интересно наблюдать, как вас, Эйферсухт, с годами всё больше накрывает неумение нормально общаться.

Какова ваша норма в общении?
Цитата: alice_downtheriver
"Нашла на стороне" - так говорят, когда человек, будучи в отношениях, находит себе ещё кого-то.

А как вы будете говорить в этом случае?
Цитата: alice_downtheriver
Откуда вывод такой об авторе, почему вам не стыдно такое писать?

Автора я не знаю, о выводах, которые вы там себе намудрили я не писал, это вы сами сделали поспешный вывод на основании своего мировосприятия.
Цитата: alice_downtheriver
Может быть в энергетике вы и понимаете, но в адекватно-человеческом - вообще нет.

А адекватно-человеческое - это как? А бывает неадекватно-человеческое или адекватно-нечеловеческое?
Цитата: alice_downtheriver
Надеюсь, один из семи ваших образцов в других мирах умеет думать, прежде чем писать или говорить.

Я не могу утверждать, могу ли я думать там. С реакцией на одного меня из другого мира я знаком. Там я имею довольно весомое слово и добрый нрав, а также уважение в семье и умную жену. Но я там какой-то болезненный.
Цитата: alice_downtheriver
Фу.

Фи.


Нормально в общении - вежливость к человеку, поделившемуся тем, что его напугало + приоткрывшему завесу в свою душу, травму, страх. Это не для меня нормально, это для людей.

Далее: человек же явно написал - рассталась, а потом появился тот, с кем можно и дальше по жизни. Если вам слов не хватает, позаимствуйте у автора, цитирую: "мужчина, ставший мужем"

Дальше опять у вас словоблудие в попытке быть возвышенным интеллектуалом, познавшим многое, энергетическое, инакомировое. Уже совсем скучно отвечать.
Зарегистрирован: 26.10.2024
#10 написал: alice_downtheriver
Сегодня, 07:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Автор, мне стало интересно, связано ли это с квартирой (что-то там старалось вас отпугнуть от него) или с тем человеком. Вне квартиры, но вместе с ним какая-то жуть случалась?
Зарегистрирован: 26.10.2024
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