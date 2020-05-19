Странная квартира

Новость отредактировал Летяга - 21-06-2025, 15:32

Причина: Стилистика автора сохранена

V3child Просмотров: 995 Комментарии: 10 +8 21-06-2025, 15:32 by

Это было давненько, тогда я встречалась с молодым человеком. И поначалу никакой паранормальщины ни за ним, ни в квартире, где он жил, я не замечала. До знакомства с этой семьёй никакой чертовщины в жизни не было. Когда чаще начала приезжать, стала обращать внимание на, казалось бы, незначительные моменты. У него в комнате стоял компьютер и клавиатура, так по ней мог кто-то начать печатать средь бела дня, сидишь, делаешь что-нибудь, а клавиши начинают сами печатать, компьютер был выключен и вдруг включился.Как-то было, стою готовлю еду, за спиной промчался сильный порыв ветра, холодного, когда все форточки были закрыты.Как-то, оставшись на ночь, так было несколько раз, кто-то очень сильно раздирал шкаф когтями, как будто бы кошка, но кошки не было, это происходило именно с той стороны, где спала я. Шкрябанья, шаги и шумы.Было так, что однажды у парня во время приёма ванны глаза переливались, как у кота ночью, когда какой-то источник света попадёт на глаза. Он ничего не заметил, а у меня волосы дыбом встали.Это, пожалуй, было последнее предупреждение, чтобы я свалила из этой чёртовой квартиры и никогда там больше не появлялась. Человеку, который никогда с таким не сталкивался, сказать, что было жутко, ничего не сказать.

Ключевые слова: Парень клавиатура царапанье глаза авторская история

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