Случай на кладбище

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:30

Причина: Стилистика автора сохранена

Veneel Просмотров: 480 Комментарии: 4 +10 Вчера, 11:30 by

Данная история произошла со мной осенью 2023 года и оставила очень много вопросов. Начну немного издалека, так будет понятнее. Моя бабушка родилась в деревне Бельково и прожила там 50 лет, деревня потихоньку умирала, закрылась школа, магазин, да и населения оставалось всё меньше, поэтому было принято решение всей семьей уехать в город, где выросла моя мама и родилась я (вскоре деревни совсем не стало).Расстояние от города до деревни около 130 км, хотя бы раз в год мы обязательно ездили на кладбище к бабушкиным предкам и наводили там порядок. Кладбище очень старое, обросшее кустами и елями, добраться до могил на машине невозможно, поэтому, оставив машину на дороге, мы около 2 километров шли через поле, плавно переходящее в рощу. Приведя могилы в порядок, со спокойной душой ехали домой. Так было всегда, пока в один момент бабушка не слегла с инсультом. Мы с мамой ухаживали за бабушкой (к слову, она осталась лежачая, кто знает, тот поймет, каково ухаживать двум женщинам за лежачим человеком, совмещая всё это с работой), поездка на кладбище отменилась аж на 3 года.В один октябрьский день бабушка заявила нам о том, что нужно ехать навести на кладбище порядок, скоро зима, а могилки не убраны, все заросли уже. Мы с мамой приняли решение, что я поеду на кладбище, а она останется с бабушкой дома.До деревни я доехала быстро, до кладбища добралась без проблем, положила на могилки гостинцы и приступила к уборке, работы было много: листья, обломанные ветки, молодые кусты, которые нужно было вырезать. В общем, в одиночку моя уборка затянулась, и когда я всё закончила, солнце уже начинало садиться, заморосил дождь и поднялся ветер. Собрав свой инвентарь, я направилась к выходу, и вот тут меня накрыла необъяснимая тревога, такое ощущение, что за мной кто-то наблюдает, остановилась, огляделась по сторонам — никого. Решила, что я просто себе накручиваю, осень, вечер, старое кладбище, лес, обстановка прямо создана для того, чтобы в голову лезли всякие жуткие мысли... Развернулась и пошла к выходу, ощущение тревожности постепенно перерастало в какую-то панику, за спиной послышались шаги и хруст веток, оглянулась — никого. Быстрым шагом, почти бегом устремилась через рощу к машине, вот она, моя родненькая, стоит у дороги, страх и паника нарастали всё больше, скорее сесть в машину и по газам до дома, ага, так хотелось мне, но, собравшись открыть машину, поняла, что барсетка с ключами и телефоном остались на кладбище на лавочке, паника смешалась с истерикой, но ничего не поделать, солнце скоро сядет, время терять нельзя, придется возвращаться. Бегом через поле, через рощу я добежала до кладбища, сломя голову я неслась к заветной лавке, схватила барсетку и хотела уже нестись обратно, как вдруг метрах в 20 среди елей я увидела темную фигуру, не ниже метров 3, она, как мне показалось, стояла ко мне спиной и не шевелилась. Не помня себя от ужаса, я как можно тише двинулась в сторону выхода, не сводя глаз с фигуры, она оставалась по-прежнему недвижима. Отвлек меня хруст ветки сбоку, и когда я перевела взгляд на то место, где был силуэт, там было пусто, никакого силуэта... Бегом добравшись до машины, села, успокоилась, двинулась домой, а в боковом зеркале среди деревьев снова увидела знакомый темный силуэт...

Ключевые слова: Деревня кладбище страх возвращение силуэт авторская история

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