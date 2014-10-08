Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Случай на кладбище

Данная история произошла со мной осенью 2023 года и оставила очень много вопросов. Начну немного издалека, так будет понятнее. Моя бабушка родилась в деревне Бельково и прожила там 50 лет, деревня потихоньку умирала, закрылась школа, магазин, да и населения оставалось всё меньше, поэтому было принято решение всей семьей уехать в город, где выросла моя мама и родилась я (вскоре деревни совсем не стало).

Расстояние от города до деревни около 130 км, хотя бы раз в год мы обязательно ездили на кладбище к бабушкиным предкам и наводили там порядок. Кладбище очень старое, обросшее кустами и елями, добраться до могил на машине невозможно, поэтому, оставив машину на дороге, мы около 2 километров шли через поле, плавно переходящее в рощу. Приведя могилы в порядок, со спокойной душой ехали домой. Так было всегда, пока в один момент бабушка не слегла с инсультом. Мы с мамой ухаживали за бабушкой (к слову, она осталась лежачая, кто знает, тот поймет, каково ухаживать двум женщинам за лежачим человеком, совмещая всё это с работой), поездка на кладбище отменилась аж на 3 года.

В один октябрьский день бабушка заявила нам о том, что нужно ехать навести на кладбище порядок, скоро зима, а могилки не убраны, все заросли уже. Мы с мамой приняли решение, что я поеду на кладбище, а она останется с бабушкой дома.

До деревни я доехала быстро, до кладбища добралась без проблем, положила на могилки гостинцы и приступила к уборке, работы было много: листья, обломанные ветки, молодые кусты, которые нужно было вырезать. В общем, в одиночку моя уборка затянулась, и когда я всё закончила, солнце уже начинало садиться, заморосил дождь и поднялся ветер. Собрав свой инвентарь, я направилась к выходу, и вот тут меня накрыла необъяснимая тревога, такое ощущение, что за мной кто-то наблюдает, остановилась, огляделась по сторонам — никого. Решила, что я просто себе накручиваю, осень, вечер, старое кладбище, лес, обстановка прямо создана для того, чтобы в голову лезли всякие жуткие мысли... Развернулась и пошла к выходу, ощущение тревожности постепенно перерастало в какую-то панику, за спиной послышались шаги и хруст веток, оглянулась — никого. Быстрым шагом, почти бегом устремилась через рощу к машине, вот она, моя родненькая, стоит у дороги, страх и паника нарастали всё больше, скорее сесть в машину и по газам до дома, ага, так хотелось мне, но, собравшись открыть машину, поняла, что барсетка с ключами и телефоном остались на кладбище на лавочке, паника смешалась с истерикой, но ничего не поделать, солнце скоро сядет, время терять нельзя, придется возвращаться. Бегом через поле, через рощу я добежала до кладбища, сломя голову я неслась к заветной лавке, схватила барсетку и хотела уже нестись обратно, как вдруг метрах в 20 среди елей я увидела темную фигуру, не ниже метров 3, она, как мне показалось, стояла ко мне спиной и не шевелилась. Не помня себя от ужаса, я как можно тише двинулась в сторону выхода, не сводя глаз с фигуры, она оставалась по-прежнему недвижима. Отвлек меня хруст ветки сбоку, и когда я перевела взгляд на то место, где был силуэт, там было пусто, никакого силуэта... Бегом добравшись до машины, села, успокоилась, двинулась домой, а в боковом зеркале среди деревьев снова увидела знакомый темный силуэт...


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 11:30 by VeneelПросмотров: 480Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Деревня кладбище страх возвращение силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 617
Какой-нибудь кладбищенский "житель" или "нежитель".
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Black Bagira
Вчера, 22:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 743
Даже читать страшно,не то, чтобы там быть...прониклась историей и все представила...Нужно было кого нибудь взять с собой из города, хотя бы подругу, коллегу позвать. Ужас какой то ... Заброшенное кладбище у чёрта на куличках, вечереет, бррр...

Нужно было "Отче наш" читать хотя бы...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: Talisha
Сегодня, 06:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 532
Человекообразная фигура?
Я как-то на кладбище видела нечто в образе огромной белой собаки.
Представляю ваш страх. Я тоже сторонник того, чтобы ездить не в одиночку. Но залог нормального посещения кладбища - поприветствовать его Хозяина/Хозяйку и заручиться их защитой.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Black Bagira
Сегодня, 08:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 743
Цитата: Talisha
поприветствовать его Хозяина/Хозяйку и заручиться их защитой.


Алина, а как узнать, кто хозяин (хозяйка) кладбища? Кто похоронен первый? Но этого можно и не знать...Или просто обратиться? И какие слова нужно произнести? Я, когда бываю на кладбище, просто здороваюсь со всеми при входе и желаю царствия небесного всем.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.