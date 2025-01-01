Докопалось

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:20

Причина: Стилистика автора сохранена

TaigaYokai Просмотров: 113 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:20 by

Было привычное буднее серое утро. Шла на работу. У меня всегда один и тот же маршрут, если я иду пешком. По моему маршруту есть облагороженная тротуарной плиткой дорожка вдоль ну очень длинного дома-корабля, сам дом стоит диагонально относительно квартального квадрата. Когда я заступила на начало дорожки, рядом со своей правой ногой я увидела чей-то приземлившийся светлый кроссовок также почему-то правой ноги, т. е. ногу кого-то в кроссовке, мельком. Слышала и характерный шарк от приземления. Я опешила и резко отшатнулась влево, смотря при этом на место, куда должен был приземлиться человек, да еще так странно, получается, он на меня должен был прыгнуть со спины как-то что ли? Никого не было. Быстро пометив случай как «показалось», «еще же утро, кофе не пито», пошла дальше. Но ощущение, что за спиной все же кто-то идет, ненавязчиво беспокоило. Одно я знала, физически я там, скорее всего, никого не увижу. Решила не оборачиваться, взяв тактику игнорирования: ведь пока я не впечатляюсь, «это» меня не трогает. *Хотя то, что увязалось что-то такое, не очень хорошо.Обретая сенситивность, надо наращивать способность игнорировать, как говорит мой напарник: «Не смотреть — самый правильный выбор, ну, или размотает...» На тот момент наполниться безразличием или хотя бы раздражением не получалось. Оборачиваться можно только в таком настроении, уж если выходить на «связь». И о! Какая удача! Навстречу мне шел какой-то мужчина, обычный работяга, не слишком спешил, что мне было на руку. Стала наблюдать за ним, используя его как своего рода зеркало заднего вида. Очень удобно. Просто наблюдаешь, как реагирует человек на то или иное, если его глаза смотрят туда, куда не посмотреть толком самой. Если кто-то материальный за спиной, я это замечу быстрее и считаю лучше, чем если обернусь. Я уже расслабилась, признаков заинтересованности происходящим не было, мужчина шёл мне навстречу всё так же буднично. Но где-то за пять метров до меня он резко остановился, вытаращился, смачно выматерился, непечатно послав по известному адресу некое «» и шустро пошел обходить по дуге справа от меня, сойдя с тротуара на сырой, утопающий в воде газон. Обходя меня по «воде», новоявленный «апостол Андрей» продолжал проплываться матами, неотрывно таращась в мою сторону. Видимо, пытаясь визуально контролировать видимое им. Как когда страшно смотреть, но еще страшнее упустить из виду. А там, судя по реакции, что-то было, вероятно, выше меня и вряд ли симпатичное. Что ж, тут уже и я взаправду изумилась. Стоило мужчине поравняться со мной на одной линии, как он просто побежал, так же по газону, и я таки обернулась. Наблюдая быстро удаляющуюся спину, заметила, что ни за мной, ни где-либо никого и ничего не было. Присутствие резко пропало. Возможно, «оно» переключилось, как подобает, на того, кто посытнее, или просто было удовлетворено тем, что успешно докопалось, вынудив меня обернуться.1. Эмоциональное внимание для любой хтони /сущи/ (неважно какой) — своего рода онлайн мост связи. Не для перехода (хотя в редких случаях чрезмерная накачка эмоциями страха может помочь сущи вылезти из любого «слоя» уже в неэфимерном виде в «сюда», оттого-то заинтересованные нёхи (агрессивные, хищные) активно провоцируют открытие кирпичного завода ^_^).С "их" стороны это как позвонить за счет «собеседника» на минимальном уровне, следующий уровень вроде как «видеосвязь», когда человек наконец видит «что-то», и так далее, вплоть до серьезных последствий. Для сенсетива все типы «связи» доступны всегда, как «единая горячая линия онлайн» на минималках (возможно, кто-то погружен в этом по макушку — не знаю), потому и важно «не отвечать на звонок» вовсе или «класть трубку» вовремя.

Ключевые слова: Сущность контакт свидетель сенситив авторская история

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