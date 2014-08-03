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Страшно интересно

Подборка мифологических монстров японского фольклора

В Японии довольно богатый фольклор и мифологические персонажи занимают в нём огромную нишу. На протяжении веков рассказы о страшных чудищах и сверхъестественных существах передавались из поколения в поколение. Сейчас эти истории стали основой для аниме и видеоигр.

Нёи-дзидзай
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Нёи-дзидзай — старый жезл священника, посвятивший всю свою загробную жизнь чесанию спин людей в тех местах, куда им не дотянуться.


Футакучи-онна
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Футакучи-онна – женщина-чудовище, у которой два рта. Один на лице, а второй спрятан на затылке под волосами. Череп женщины может распадаться на части, обнажая губы, зубы и язык. А рот на затылке постоянно требует пищи и заставляет много есть.


Семёрка Мисаки
Подборка мифологических монстров японского фольклора

«Семёрка Мисаки» — группа из семи призраков, которые, как говорят, навлекают смерть на тех, кто встретился на их пути. Они погибли при страшных обстоятельствах и стали призраками. А теперь заманивают прохожих на тот свет.


Бетобето-Сан
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Бетобето-сан – это дух, который преследует путешественников в ночное время. Своими деревянными сандалиями он издаёт звук «бето-бето», за который и получил такое имя.


Мокумокурен
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Мокумокурены — это японские духи, которые обитают в старых рваных бумажных межкомнатных перегородках и выглядят как множество глаз.


Бакэ-кудзира
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Бакэ-кудзира — огромный призрачный скелет кита, который по рассказам часто появляется у японского побережья близь префектуры Симане в сопровождении множества зловещих видов птиц и рыб. Считается воплощением ненависти животных к охотникам.


Ками-Кири
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Ками-кири — это мистические демоны похожие на членистоногих с острыми как бритва руками и клювом в форме ножниц. Они способны тихо пробираться в открытые окна и отрубать волосы своим жертвам.


Гашадокуро
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Гашадокуро — это огромный монстр из японской городской легенды, который состоит из костей людей умерших от голода. Эти кости собираются в гигантское создание, которое одержимо гневом и жаждет человеческой крови.


Кэукэгэн
Подборка мифологических монстров японского фольклора

Несмотря на его миловидность, кэукэгэн вовсе не добродушное домашнее животное, а мелкий дух невезения, болезней и голода. Он живёт в прохладных, влажных и тёмных местах, где идеальные условия для разведения болезней.



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Сегодня, 10:15 by HelldogПросмотров: 12Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Япония фольклор монстры призраки

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 10:17
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 576
Комментариев: 7 508
Самый первый - самый классный! Отличная подборка!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:44
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1802|0)
Публикаций: 798
Комментариев: 7 217
Страшненькие арты, необычные. Интересный японский фольклор. Плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
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