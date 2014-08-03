Подборка мифологических монстров японского фольклора

Helldog Просмотров: 12 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:15 by

В Японии довольно богатый фольклор и мифологические персонажи занимают в нём огромную нишу. На протяжении веков рассказы о страшных чудищах и сверхъестественных существах передавались из поколения в поколение. Сейчас эти истории стали основой для аниме и видеоигр.Нёи-дзидзайНёи-дзидзай — старый жезл священника, посвятивший всю свою загробную жизнь чесанию спин людей в тех местах, куда им не дотянуться.Футакучи-оннаФутакучи-онна – женщина-чудовище, у которой два рта. Один на лице, а второй спрятан на затылке под волосами. Череп женщины может распадаться на части, обнажая губы, зубы и язык. А рот на затылке постоянно требует пищи и заставляет много есть.Семёрка Мисаки«Семёрка Мисаки» — группа из семи призраков, которые, как говорят, навлекают смерть на тех, кто встретился на их пути. Они погибли при страшных обстоятельствах и стали призраками. А теперь заманивают прохожих на тот свет.Бетобето-СанБетобето-сан – это дух, который преследует путешественников в ночное время. Своими деревянными сандалиями он издаёт звук «бето-бето», за который и получил такое имя.МокумокуренМокумокурены — это японские духи, которые обитают в старых рваных бумажных межкомнатных перегородках и выглядят как множество глаз.Бакэ-кудзираБакэ-кудзира — огромный призрачный скелет кита, который по рассказам часто появляется у японского побережья близь префектуры Симане в сопровождении множества зловещих видов птиц и рыб. Считается воплощением ненависти животных к охотникам.Ками-КириКами-кири — это мистические демоны похожие на членистоногих с острыми как бритва руками и клювом в форме ножниц. Они способны тихо пробираться в открытые окна и отрубать волосы своим жертвам.ГашадокуроГашадокуро — это огромный монстр из японской городской легенды, который состоит из костей людей умерших от голода. Эти кости собираются в гигантское создание, которое одержимо гневом и жаждет человеческой крови.КэукэгэнНесмотря на его миловидность, кэукэгэн вовсе не добродушное домашнее животное, а мелкий дух невезения, болезней и голода. Он живёт в прохладных, влажных и тёмных местах, где идеальные условия для разведения болезней.

Ключевые слова: Япония фольклор монстры призраки

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