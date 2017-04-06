Пушистый загривок

Пушистый загривокОдна моя прекрасная френдесса рассказывала, как однажды ночью в деревенском доме, где жили три кота, вышла попить воды на кухню, и там ей под руку в темноте подвернулось небольшое существо. Она мимоходом погладила его по пушистому загривку, вернулась в постель и обнаружила, что все трое мирно спят на одеяле.
Эта история вспомнилась мне, когда вечером в пустой квартире из неосвещённой спальни к моему стулу прикатился мячик, которым любит играть собака. Мне как раз мешал сосредоточиться зверский шум ремонта у ближних соседей, и захотелось отвлечься.
«Ну давай поиграем», – рассеянно сказала я. Наклонилась за мячом и увидела пса, спящего под столом.
Не то чтобы «Американская история ужасов» стучалась в моё сердце. Но некоторое время внутри органично совмещались два чувства: мне было очень интересно, кто толкнул мячик, и в то же время СОВЕРШЕННО НЕИНТЕРЕСНО.
Я взрослая разумная женщина, поэтому
Похвалила себя за героизм, разумеется. Я всегда себя хвалю. Молодец, говорю, Алёна, не испугалась пылесоса, задевшего мячик.
И некоторое время ходила бесстрашным орлом, пока не сообразила, что будь я на месте френдессы, чёрта с два бы я вернулась на кухню проверять, кто это был с пушистым загривком.
Автор - Елена Михалкова.
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23-06-2025, 15:31 by ЛетягаПросмотров: 497Комментарии: 2
Ключевые слова: Деревенский дом коты мячик пылесос