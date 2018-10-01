Принцессы-маньяки из фильмов ужасов от Андрея Тарусова

Принцессы-маньяки из фильмов ужасов от Андрея ТарусоваМосковский художник Андрей Тарусов из Рыбинска сейчас живет в Лос-Анджелесе и рисует календари и постеры в стиле пин-ап: в частности, изображает в фривольном виде персонажей диснеевских мультфильмов.
Одна из его оригинальных серий иллюстраций, изображает принцесс Диснея, которые косплеят известных героев (маньяков) из фильмов ужасов.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:08
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 4Комментарии: 0
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