Принцессы-маньяки из фильмов ужасов от Андрея Тарусова

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:08 by

Московский художник Андрей Тарусов из Рыбинска сейчас живет в Лос-Анджелесе и рисует календари и постеры в стиле пин-ап: в частности, изображает в фривольном виде персонажей диснеевских мультфильмов.Одна из его оригинальных серий иллюстраций, изображает принцесс Диснея, которые косплеят известных героев (маньяков) из фильмов ужасов.Автор - Admin.

Ключевые слова: Художник Андрей Тарусов (Andrew Tarusov) Дисней хоррор иконы принцессы арт

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