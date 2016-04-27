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Страшно интересно

Особняк Химуро - жуткая японская легенда

Японцы в кинематографе уже давно славятся в жанре ужасов. Большинство сюжетов этих фильмов основаны на собственной мифологии. В призраков и чертовщину здесь верят с незапамятных времен, поэтому нет ничего удивительного в том, что японцы имеют множество пугающих городских легенд, которые заставят почувствовать пробегающий по спине холодок. Основное их отличие от мифологии других стран - это материальность этих существ. Сегодня мы поговорим об особняке Химуро. Это легенда о страшном доме, заселенном привидениями, в котором произошло ужасное убийство целой семьи.



Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:11 by RavazuПросмотров: 22Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Легенды японская легенда химуро особняк призраки авторская работа

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 20:02
0
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Комментариев: 2 946
Дикая и жуткая семейка! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 20:22
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 167
Жость!. Как по мне, так у них самые жуткие ужастики. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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