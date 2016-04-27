Особняк Химуро - жуткая японская легенда

Особняк Химуро - жуткая японская легендаЯпонцы в кинематографе уже давно славятся в жанре ужасов. Большинство сюжетов этих фильмов основаны на собственной мифологии. В призраков и чертовщину здесь верят с незапамятных времен, поэтому нет ничего удивительного в том, что японцы имеют множество пугающих городских легенд, которые заставят почувствовать пробегающий по спине холодок. Основное их отличие от мифологии других стран - это материальность этих существ. Сегодня мы поговорим об особняке Химуро. Это легенда о страшном доме, заселенном привидениями, в котором произошло ужасное убийство целой семьи.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11 by RavazuПросмотров: 22Комментарии: 2
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