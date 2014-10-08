Полудённица

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:20

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 55 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:20 by

В сентябре 1977 года нас, первокурсников Вологодского политехнического института, отправили в колхоз убирать картошку и лен. Нашей группе выпал Вожегодский район, практически на границе с Архангельской областью. Вечером мы с рюкзаками и сумками погрузились в пригородный поезд и спустя 4 часа прибыли в Вожегу. Уже стемнело, на станции нас ждал трактор с телегой, оборудованной скамейками по бортам. Ехали еще часа два до деревни Михайловская. Кругом вдоль грунтовки шел темный лес, какие-то пустоши, поля, речушки.Деревня была большая. Клуб, библиотека, медпункт, несколько зданий животноводческой фермы и многочисленные колхозные строения. Сентябрь выдался теплый. Сначала убирали картошку не очень далеко от деревни, а потом трактором нас стали возить на поля, где уже был скошен лён и лежал длинными рядами для просушки. Его мы вручную поднимали, вязали в суслоны, потом стаскивали суслоны и ставили их, облокачивая друг на друга, для продолжения просушки.Мне нравилось вязать лён. Погода была солнечная. Ряды сжатого льна уходили далеко-далеко, туда, где поле касалось темной полоски леса.Однажды нас привезли в заброшенную деревню, подальше на взгорке начинались бескрайние льняные поля. Был виден горизонт, в низинах — зеленые поля со стогами уже убранного сена, разрушенная ферма с водонапорной башней и лес, лес, лес. Работа спорилась. Я ушла далеко вперёд от сокурсниц. Смахивая пот, давая отдых спине и рукам, смотрела на бескрайние дали и восторгалась нетронутой красотой северной природы.В один из таких рабочих перерывов я вдруг увидела очень далеко на поле белую фигуру, копошившуюся возле стога. Приглядевшись, поняла, что это не может быть человек, так как её рост был больше высоты стога сена, то есть метра 3, не меньше! Одета она была в длинный белый балахон с глубоким капюшоном на голове, и это делало ее особенно хорошо различимой вдали.Подумалось: наверное, мне показалось. И я продолжила работу. Каково же было моё удивление, когда в следующий раз, желая передохнуть, я снова увидела ту же картину: высокая фигура в длинном, до земли, белом одеянии обхаживает стога сена. Стало как-то не по себе, я закончила свой ряд со льном и вернулась к девчонкам, которые еще только дошли до середины льняного поля.Потом пошли дожди, история с белым балахоном как-то подзабылась. Да и рассказывать её кому-то было неудобно — в те времена могли просто поднять на смех.P. S. Оттуда же комментарии:Очень интересная история, понравилась. 🖤Сегодня в первой половине дня как раз ходила в поля собирать таволгу. Хожу, трава высокая, собираю. Вдруг вспомнила все эти страшные истории про Полуденницу, аж жутко стало, я одна. Тем более, что места у нас там тоже интересные, что-то да видится. Сестры как-то неподалёку встречали мужчину во всем белом. С расстояния было непонятно, что за человек или вовсе не человек. Но он бегал по кругу, практически на одном месте с нечеловеческой скоростью, очень-очень быстро. Потом ещё как-то его видели, он на них никак не реагировал, так что неизвестно, кто это мог быть. Ну а я, к своему счастью, никого не встретила. 😌 (Пелагея Яегалеп).

Ключевые слова: Студенты колхоз поле работа лён полуденница

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