Страшилки нового времени

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Почетный святой Просмотров: 68 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:14 by

- Девочка, девочка, гроб на колёсиках едет по городу!- Девочка, девочка, гроб на колёсиках нашёл твою улицу!- Девочка, девочка, гроб на колёсиках нашёл твой дом!- Девочка, девочка, гроб на колёсиках заехал в твой двор! Время бесплатного ожидания - 5 минут. Оцените наше приложение...Одна девочка родилась в Америке и пошла в большой известный ресторан быстрого питания. Купила гамбургер, стала есть и нашла в котлете синий ноготь. Крашеный синим лаком, конечно. Девочка возмутилась и написала в соцсети: "Они там на фастфуд женщину провернули!"А хозяева ресторана ей в соцсети отвечают: "Девочка, как тебе не стыдно! Если кто-то красит ногти синим лаком, не значит, что это женщина! Это персона, которая имеет право идентифицировать себя как угодно! Ты оскорбляешь трансгендеров!"Начался скандал, девочку стала ругать вся Америка, а хозяев ресторана поддержали трансгендеры. Они подали на девочку в суд и её посадили. А все трансгендеры стали ходить в тот ресторан, потому что узнали, что ресторан разделяет их ценности.А ещё в тот ресторан стали ходить радикальные зоозащитники и веганы, потому что узнали: в этом ресторане не крутят на фарш животных!Тут возник один не в меру умный дяденька. Он написал в соцсети: "Как это "не крутят на фарш животных"? Ведь человек - это тоже животное, Дарвин доказал! Почему защитникам животных животное-человека не жалко?"А хозяева ресторана ему в соцсети отвечают: "Мужчина, как не стыдно! Дарвинизм - это всего лишь теория! Вы оскорбляете американских консервативных креационистов!"На мужчину подали в суд консервативные креационисты, и его посадили. А консервативные креационисты стали ходить в тот ресторан, потому что человек - это не животное!Казалось бы, что общего у американских консервативных креационистов и радикальных веганов с трансгендерами? Они такие разные и не любят друг друга. Как же они в один ресторан ходят? Наверное, общее у них только одно, но зато самое главное: людей есть.

Ключевые слова: Гроб на колёсиках девочка приложение Америка людоедство авторская история

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