Как я первый раз поговорил с покойником

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:09

Причина: Стилистика автора сохранена

Serge71 Просмотров: 112 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:09 by

Это был конец восьмидесятых, я занимался своим сознанием второй год, только начал видеть то, что называют «энергией», поэтому не удивляйтесь примитивности и формальности моих тогдашних «энергетических приемов». Советскому материалисту было бы невозможно изменить свое мировосприятие, не пройди он мелкими шажочками эти смешные теперь стадии развития.Я сидел в техбюро своего цеха, когда мне позвонила сестра (сотовых тогда не было, так что по служебному телефону) и огорошила новостью о том, что мой двоюродный прадед, брат той самой прабабки, о которой я уже писал, умер пару дней назад, и что сегодня состоится вынос тела из квартиры его дочери, моей троюродной бабки, у которой он жил последние годы. Прадеду было сто четыре года на момент смерти. Он был крепким и бодрым по жизни, до девяноста лет выпивал, катался на велосипеде и бегал за женщинами (от законной жены), но после смерти жены сдал. Еще больше его подкосил снос его частного дома и необходимость жить в семье зятя. Так или иначе, но мне пришлось спешно подписывать увольнительную у начальника цеха и бегом бежать несколько кварталов от завода до нужного дома. Плюс еще квартира располагалась на верхнем этаже пятиэтажки, лестницу я тоже преодолевал бегом. Успел в последние минуты немного постоять у гроба.Отдышаться было очень тяжело, это мешало сосредоточиться на прощании, а тут еще лихоманка дернула меня посмотреть на окружающую энергию. Она была приятной желтовато-белой, ничего негативного, но самой главной фишкой была полупрозрачная фигура прадеда, имевшая плотный желтый цвет и иногда в моем восприятии окрашивавшаяся в естественные тона (он виделся в том же самом костюме, в котором лежало его тело в гробу). Энергетический прадед стоял в изголовье гроба и прямо через его доски держал свои ладони на теменной и затылочной области своего тела (бывшего своего, хотел написать). Я слышал в «зверинце» (так называли помещение, в котором собирались тогда любители, пытающиеся «изучать биоэнергетику») в разговорах учащихся и просто праздных посетителей о том, что они видели (слышали, или еще как-то ощущали) присутствие умерших людей, но сам ничего подобного раньше не замечал и считал их утверждения ложью или результатами глюков (ну марксист-материалист же, октябренок-пионер-комсомолец!). И тут я его увидел (чуть не написал «своими глазами»). Несколько секунд я стоял, безуспешно пытаясь перевести дыхание, и осознавал неприятный факт: я глючу.Потом нашелся и мысленно послал ему из своей груди порцию белой благожелательности. И тут же в середине головы услышал его голос и одновременно понял обращенную ко мне фразу: «Меня никто не видит!» «Я буду видеть!» — мысленно ответил я и пожаловался на то, что много бежал и теперь не могу упокоить свое дыхание. Тут с энергетической фигуры прадеда поднялся вверх, в бесконечность, белый столб. Одновременно такой же, только желтый, опустился вниз, также в бесконечность, а я оказался словно в душе из энергетических сгустков с кулак величиной. Желтые сгустки поднимались вокруг моего тела и сквозь него снизу, а белые опускались сверху. Это происходило не моментально. Белый «душ» опускался от макушки до ступней секунд пять-шесть, и в течение этого времени я с удивлением наблюдал, как там, где белое уже вошло в мое тело, ощущение запыханности и нехватки кислорода исчезало. Одновременно успокаивался пульс. Я был поражен этим контрастом, когда голова и грудь уже успокоились, а живот и ноги еще «задыхались» и пульс в них колотился. Но вот белое опустилось до подошв ног, и я весь целиком стоял совершенно спокойный, как будто не пробежал только что несколько кварталов и не взлетел бегом по лестнице на пятый этаж.Потом была поездка на кладбище, предание тела земле, и я еще дней сорок наблюдал, как прадед перемещается между тремя местами: своей могилой, моей квартирой и квартирой своей дочери. Мы разговаривали с ним, когда он приходил ко мне, и я видел, как он привыкает к своей новой форме существования. Где-то через полгода после его смерти я решил посмотреть, где он там и что с ним. Мне привиделась большая комната, заставленная шкафами и стеллажами с книгами. Прадед с интересом читал эти книги. Мне он улыбнулся и кивнул. Там, конечно, нет никаких библиотек, просто он учился получать и использовать информацию, а моему тогда еще неокрепшему разуму это представилось вот в таком виде.

Ключевые слова: Видение энергия смерть прадед авторская история

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