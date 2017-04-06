Домовой

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:14

Причина: Стилистика автора сохранена

vivitroyan Просмотров: 192 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 08:14 by

Прочитала историю про домового доброго, который помогал молодой мамочке. И вспомнила нашу историю из жизни.1989 год, жили временно в съёмном доме. Родители который год стояли в очереди на получение квартиры. Как только можно, мама мыслями подгоняла переезд. Быстрее бы, скорее бы. Очень ей не нравился этот дом.Маме казались звуки всякие, к примеру, четко слышала, как я играю в зале в детское пианино. А я себе гуляю во дворе, снеговика леплю... Всё то мелочи с пианино либо с вечной пропажей вещей, а вот ночью однажды случилось почище дело, когда отец на смене был в шахте. Среди ночи скрип двери, я малая рядом сплю. Чёткие шажки босых ножек и прыг на кровать, сон...? Нет уж, чётко слышит мое дыхание, а мама лежала на животе. Это «нечто» стало давить ей на голову и шею. Мама только смогла вытащить руку и перекреститься, читая молитву. Говорит, страх был такой, что впервые в жизни волосы на голове шевелились. После молитвы как сознание потеряла... Уснула.Утро, стук в дверь, бабуля приехала ни свет ни заря) Новость какая!!! Ещё пару недель, лифт в доме запустят, и переезжаете! Квартиру дали!Мама ей рассказала о произошедшем ночью, бабушка сразу:«Выгоняет что-то вас... Да и дом нехороший, как захожу, так и хочется выйти во двор воздухом подышать».Так, спустя только пять лет мы узнали историю дома этого... За пару лет до того, как родители сняли этот дом, случилось страшное. Был праздник в этом доме, людей масса. Один из гостей выпил изрядно, поругался с кем-то, на психах сел за руль и, сдавая назад, не заметил трехлетнего мальчика, сына хозяев этого дома((( Задавил...Господи, горе в семье. Мать с ума сошла, после лечения не смогла вернуться в дом. До нас там пара жила с месяц, потом ещё две семьи. Надолго никто не останавливался.

Ключевые слова: Дом домовой трагедия авторская история

Другие, подобные истории: