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Истории из жизни

Домовой

Прочитала историю про домового доброго, который помогал молодой мамочке. И вспомнила нашу историю из жизни.
1989 год, жили временно в съёмном доме. Родители который год стояли в очереди на получение квартиры. Как только можно, мама мыслями подгоняла переезд. Быстрее бы, скорее бы. Очень ей не нравился этот дом.
Маме казались звуки всякие, к примеру, четко слышала, как я играю в зале в детское пианино. А я себе гуляю во дворе, снеговика леплю... Всё то мелочи с пианино либо с вечной пропажей вещей, а вот ночью однажды случилось почище дело, когда отец на смене был в шахте. Среди ночи скрип двери, я малая рядом сплю. Чёткие шажки босых ножек и прыг на кровать, сон...? Нет уж, чётко слышит мое дыхание, а мама лежала на животе. Это «нечто» стало давить ей на голову и шею. Мама только смогла вытащить руку и перекреститься, читая молитву. Говорит, страх был такой, что впервые в жизни волосы на голове шевелились. После молитвы как сознание потеряла... Уснула.
Утро, стук в дверь, бабуля приехала ни свет ни заря) Новость какая!!! Ещё пару недель, лифт в доме запустят, и переезжаете! Квартиру дали!
Мама ей рассказала о произошедшем ночью, бабушка сразу:
«Выгоняет что-то вас... Да и дом нехороший, как захожу, так и хочется выйти во двор воздухом подышать».
Так, спустя только пять лет мы узнали историю дома этого... За пару лет до того, как родители сняли этот дом, случилось страшное. Был праздник в этом доме, людей масса. Один из гостей выпил изрядно, поругался с кем-то, на психах сел за руль и, сдавая назад, не заметил трехлетнего мальчика, сына хозяев этого дома((( Задавил...
Господи, горе в семье. Мать с ума сошла, после лечения не смогла вернуться в дом. До нас там пара жила с месяц, потом ещё две семьи. Надолго никто не останавливался.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:14 by vivitroyanПросмотров: 192Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Дом домовой трагедия авторская история

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Комментарии

#1 написал: Oblomschik
Сегодня, 09:57
-3
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Комментариев: 24
Да как вы зае.... Со своими домовыми...
Зарегистрирован: 6.04.2017
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:47
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 612
Цитата: Oblomschik
Да как вы зае.... Со своими домовыми...

Это не домовой был.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Serge71
Сегодня, 11:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 21
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Oblomschik
Да как вы зае.... Со своими домовыми...

Это не домовой был.

Я тоже так думаю. Не домовой.
Зарегистрирован: 9.12.2024
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:30
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 612
Какая-нибудь злыдня топотала босиком и людей пугала.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#5 написал: Valentain
Сегодня, 18:42
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 21
А мне кажется,что домовой то был,попрощался с Вашей семьей( не хотелось бы думать ,что призрак сбитого ребенка)
С одной знакомой спорили, она утверждала,что в жилье под аренду домовых не бывает,мол из за смены жильцов энергетика для них не подходящая.Кто что думает? Oblomschik может не писать, его позиция ясна)))
Зарегистрирован: 14.07.2024
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