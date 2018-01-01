Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:44 by

Надежда Антипова - художник-иллюстратор. При помощи её работ персонажи старинных мифов и сказок оживают на глазах. Данная серия иллюстраций посвящена различным потусторонним существам. Все мы прекрасно знаем их с самого детства. Древние представления о призрачном мире, который окружает нас, ещё живы в сознании людей, и даже в современном высокотехнологичном мире вряд ли найдётся человек, который не знает, кто такой Домовой, Леший, Русалка, Кикимора и так далее. С ходом цивилизации интерес к этим существам не ослабевает, а даже наоборот - становится более актуальным. Талантливая художница Надежда Антипова в своих иллюстрациях представила, как могут выглядеть эти существа.ВострухаВстречникДворовойДомовойЖировикКоровья смертьЛесавкиЛешийНавьиОвинникПолевикРусалкаЧертиАвтор - blincov.

Ключевые слова: Надежда Антипова художник иллюстратор славянская мифология мифологическая живопись мифы сказки

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