Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифовНадежда Антипова - художник-иллюстратор. При помощи её работ персонажи старинных мифов и сказок оживают на глазах. Данная серия иллюстраций посвящена различным потусторонним существам. Все мы прекрасно знаем их с самого детства. Древние представления о призрачном мире, который окружает нас, ещё живы в сознании людей, и даже в современном высокотехнологичном мире вряд ли найдётся человек, который не знает, кто такой Домовой, Леший, Русалка, Кикимора и так далее. С ходом цивилизации интерес к этим существам не ослабевает, а даже наоборот - становится более актуальным. Талантливая художница Надежда Антипова в своих иллюстрациях представила, как могут выглядеть эти существа.
Воструха
Встречник
Дворовой
Домовой
Жировик
Коровья смерть
Лесавки
Леший
Навьи
Овинник
Полевик
Русалка
Черти
Автор - blincov.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:44
Сегодня, 02:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 0
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