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Страшные Арты

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов

Надежда Антипова - художник-иллюстратор. При помощи её работ персонажи старинных мифов и сказок оживают на глазах. Данная серия иллюстраций посвящена различным потусторонним существам. Все мы прекрасно знаем их с самого детства. Древние представления о призрачном мире, который окружает нас, ещё живы в сознании людей, и даже в современном высокотехнологичном мире вряд ли найдётся человек, который не знает, кто такой Домовой, Леший, Русалка, Кикимора и так далее. С ходом цивилизации интерес к этим существам не ослабевает, а даже наоборот - становится более актуальным. Талантливая художница Надежда Антипова в своих иллюстрациях представила, как могут выглядеть эти существа.

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Воструха

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Встречник

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Дворовой

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Домовой

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Жировик

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Коровья смерть

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Лесавки

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Леший

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Навьи

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Овинник

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Полевик

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Русалка

Художница Надежда Антипова. Персонажи сказок и мифов
Черти

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:44
Сегодня, 02:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 0
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Ключевые слова: Надежда Антипова художник иллюстратор славянская мифология мифологическая живопись мифы сказки

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