Информатор

Летяга Просмотров: 280 Комментарии: 2 +5 22-06-2025, 16:08 by

В лес сегодня ехали молча. Только мотоцикл ревел громче обычного. Машина как будто знала о случившемся и пыталась донести мрачную весть до всего живого и неживого.В Безрадном стряслось горе. Беды тут, конечно, дело привычное, чуть ли не ежедневное — название деревни как бы намекает. Но редко приключается что-то такое, от чего мой невозмутимый начальник, участковый лейтенант дядя Саша, теряет аппетит. Пропала дочка механизатора Свечкина, по совместительству крестница моего шефа.Дядя Саша прочесал всю округу — от изб до болотных трущоб. В плохом настроении он умел добывать ответы при помощи своей профессиональной закалки и серебряных пластин на носках берцев. Но люди и нелюди лишь разводили руками. Девочка как в воду канула…Когда мы с шумом ворвались в чащу, лес расступился под хмурым взглядом участкового. Даже Леший сегодня не смел шутить — ни запутанных троп, ни дразнящего шепота. Дядя Саша несся вперед как гроза, а я молча сидел в люльке и лишь изредка от страха пускал в атмосферу холостой гром.Ехали без оружия и еды. В практически пустом рюкзаке лежал лишь игрушечный паровозик, купленный участковым этим утром в привокзальном киоске. На мой логичный вопрос: «Зачем нам игрушка?» дядя Саша ответил коротко: «Оплата». Что ж, в Безрадном своя валюта, и не мне — питерской шпане — рассуждать о порядках этого богом забытого места.За очередным поворотом лес изменился: краски потеряли сочность, высокие сосны щупали друг друга своими голыми острыми ветвями. Воздух холодел — с каждым выдохом изо рта вырывался пар. На привале дядя Саша молча сунул мне свою куртку, и я не стал отказываться.Остаток пути шли пешком по упругому мху. Я еле поспевал за шефом, которому не терпелось сделать дело. Наконец впереди замаячило что-то черное, торчащее прямо из земли, как гнилой зуб, и не вызывающее ничего, кроме тревоги. Разумеется, шли мы именно к этой странной фиговине, оказавшейся колодцем.— Васька, привет! — крикнул дядя Саша в черное жерло.Прошла минута, наполненная гнетущей тишиной, прежде чем я спросил у лейтенанта, что происходит.— Тихо ты, — шикнул он на меня, а затем крикнул еще раз: — Вася! Это я, дядя Саша. Как слышно? Прием!— Слышно. Прием, — раздалось внезапно изнутри, отчего у меня в груди ухнуло.— Помощь твоя нужна. Можешь об одном хорошем человечке разузнать? Очень надо! — продолжал орать дядя Саша, почти ныряя в колодец.— А ты мне что? — ответили снизу. Кажется, голос был детским. Это лишь добавляло жути происходящему.— Обожди минутку, — дядя Саша показал пальцем на рюкзак, но я стоял, скованный оцепенением. Тогда он сам вытряхнул паровозик из рюкзака и швырнул в колодец. Тьма проглотила игрушку без звука.— Красивый, — послышалось еще через пару минут. — Про кого спросить нужно?— Рад, что понравилось, — дядя Саша вытащил из куртки (она болталась на мне, как на вешалке) фотографию крестницы, поцеловал ее и тоже бросил в жерло.Ответ пришел лишь через пятнадцать минут. За это время дядя Саша рассказал мне, кем является наш информатор.— Хороший мальчишка был этот Васька. Сын пастуха. Упал в колодец более полувека назад. Достать так и не смогли. Там и покоится, а места здесь… сам знаешь какие, — мы сидели на мягком мху, и дядя Саша оглядывался вокруг, словно сам видел лес впервые, — шаг влево, шаг вправо — и вот ты уже на стыке двух миров. Мальчишка общается и с живыми, и с мертвыми.— Ого! А могу я бабушке привет передать?— Это тебе не «Радио Дача», — хмыкнул шеф, — сюда только в крайнем случае стоит приходить. А лучше вообще с мертвыми не разговаривать. Ты все запомнил? — он сурово глянул в мою сторону, и я тут же кивнул.— Ау! — послышалось снизу. — Дядя Саша, прием!— Прием, Вась! — вскочил на ноги начальник и бросился к колодцу. — Что там?— Никто ее не видел. Сказали, что вы плохо ищете и… лучше бы вам не в менты, а в грузчики на молокозавод податься!— Принято! — дядя Саша резко повеселел. — Спасибо большое!— А мне вы не поможете? — голос мальчишки стал очень жалобным, но лейтенант уже повернулся к мотоциклу. — Эй! Дядь Саш! Хоть кто-то!.. Помогите...Я не планировал общаться с заложником колодца, но голос у мальчонки был такой печальный, что сердце рвалось в клочья.— А чем тебе помочь? — крикнул я, наклоняясь к черному провалу.— Да сестренку найти! А ты кто?— Я Денис Денисыч.— Денис Денисыч, — голос показался мне ближе, будто мальчишка поднялся по невидимой лестнице, — ты мне поможешь? Я так... Я так по ней скучаю. Помоги, а? А я тогда еще что-нибудь попробую про вашу Маришку узнать.Я уже собирался расспросить о том, где и что он собирается узнавать, когда ногти начальника впились мне в плечо.— Что я только что сказал про общение с мертвыми? — он говорил спокойно, но пальцы сжимались как тиски. — Поехали искать Маришку, а то и правда придется на молокозавод устраиваться.— Но он же…— Он ничем нам больше не поможет.***Остаток дня мы провели в поисках, но те снова не дали результатов. Правда, дядя Саша все равно выглядел намного лучше и даже угостил меня ужином на автобусной станции, и сам съел двойную порцию пельменей. А вот я постоянно витал мысленно в облаках. Вернее, в лесу. Никак у меня не выходил из головы несчастный мальчонка. Как же его так угораздило?Утром шеф уехал в город «удочки закинуть», как он выразился, а мне дал выходной. Полдня я провел за тем, что ловил сеть телефоном, словно бабочек сачком, а когда прочел всю новостную ленту, понял, что умираю от скуки. Сам не зная зачем, я прыгнул в седло «Урала» и помчал в лес — погулять, развеяться, подышать свежим воздухом... На самом деле ехал я с конкретной целью, но старательно пытался обмануть самого себя.— Васька! Васька, прием! — крикнул я в колодец. В нос мне ударил запах сырой земли и камня.— Прием… Кто тут? — раздалось в ответ глухим эхом.— Это Денис Денисыч. Слушай, а если я тебе окажу услугу, то ты точно сможешь мне помочь с поиском Маришки?Мне жутко хотелось хоть раз побыть настоящим героем в глазах дяди Саши. А тут такой шанс… Грех было не воспользоваться.— Помогу! Конечно, помогу! — голос оживился. — Ты же милиционер?— Полицейский. Название давно изменилось.— Я знаю. Забыл просто, — мальчишка, кажется, перевозбудился от радости.— Не страшно. Так какой план?— Мне надо, чтобы ты нашел мою сестренку и передал ей письмо.— Письмо? От тебя?— Да! Я уже шестьдесят лет его храню.Идея показалась мне не самой лучшей. Судя по всему, сестренке его должно быть уже глубоко «за», и такая вот почта с того света могла быть воспринята ею не очень-то правильно.— А ты уверен, что она мне поверит?— А у меня, кроме письма, еще кое-что есть, — сказал голос. — Только надо, чтобы ты это у меня как-то забрал.«А может, ты мне сфоткаешь все и в телеграм пришлешь?» — хотел спросить я, но вдруг понял, какая же чушь мое предложение. Сбегав к мотоциклу, я взял из люльки веревку и, щедро окропив святой водой, начал спускать в эту лесную прорубь. Вскоре за веревку дернули, мне показалось, что она стала чуть тяжелее. По спине у меня побежали мурашки. «Лишь бы демона какого с того света не вытащить…»— Тяни! — раздалось снизу, и я начал перебирать руками веревку. Через минуту я уже держал небольшое полусгнившее лукошко. На дне его обнаружилось письмо и небольшой сверток с чем-то твердым внутри.— Ты только не читай и не разворачивай, обещаешь?— Обещаю, — дал я слово.— Спасибо. Ее зовут Аня. Аня Морозова. Она родилась в Безрадном, как и я. Думаю, что тебе не составит труда ее найти, Денис Денисыч. Можешь ничего не объяснять, она сама все поймет. А я подожду тут, мне идти все равно некуда. Ты только найди ее, прошу…Положив лукошко в люльку, я глянул на часы. Время в лесу, как обычно, улетело вперед.Казалось, что я потратил на все про все час, но по факту домой вернулся глубоко за полночь. Хорошо, дядя Саша этого не знал.Утром первым делом я дошел до главы поселения и разузнал все о Морозовых. Ветхий дядька с кустистыми бровями и обветренным лицом рассказал мне историю о том, как родители Васьки и Аньки продали дом сразу после трагедии и укатили куда-то из Безрадного. Потом показал мне их фотографии. Ваське на вид было лет восемь-девять — невысокий светловолосый мальчишка с искренней улыбкой и добрыми глазами. А вот Анька, судя по хитрой усмешке и растрепанным косам, явно была оторвой..— Хорошие дети были. Жалко их.— Их? — удивился я.— Ну да. Скверная история. Мальчишка погиб, девчонка замкнулась. Родители хлебнули от души тоже, эх…***Найти сестру Васьки оказалось несложно. Я сделал несколько запросов и выяснил, что Ане сейчас семьдесят один год, живет в соседней области в собственном доме. Муж, дети, внуки, подрабатывает консьержкой в новом жилом комплексе. Обычная жизнь. Не хотелось омрачать ее тяжелыми воспоминаниями, но я же обещал…Дяде Саше неуклюже соврал что-то про встречу с одноклассником и выпросил еще один выходной. Начальник был недоволен, но дал добро. Нужный адрес я нашел быстро, но вот сестру Васи дома не застал. Она должна была вернуться с работы ближе к полуночи (боевая старушка). Покрытую мхом и плесенью посылку я решил завернуть в более приятную упаковку, чтобы не испугать адресата, передал ее пожилому мужу Анны с тем же наставлением «не вскрывать», что дал мне Васька, и с чистой совестью покатил в сторону Безрадного.Дело было сделано. За информацией к Васе я собирался идти утром, а шефу планировал признаться только после успешного окончания операции. Но он видел меня насквозь и вечером, возникнув у меня на пороге, потребовал рассказать все как есть.— Что-что ты сделал? — дядя Саша не кричал, но его разочарованный вид огорчал намного больше, чем гневные вопли.— Ну а что такого? Он же просто хотел наладить с ней контакт…— Да отомстить он ей хочет! — крик все же вырвался из горла моего начальника, но уже через мгновение шеф провел по лицу рукой и остыл. — Денисыч, ты вроде парень неглупый, да и старшего по званию обязан слушаться. Как же так?— За что отомстить? — все внутри меня словно сковало льдом.— Да она же его и толкнула в тот колодец.— Аня? — не верил я своим ушам.— Ну да. Они за грибами пошли. А девочка ревнивая была, все это знали. Ревновала младшего брата к родителям, вот и поквиталась. А ты сам… своими руками принес ей что-то…— О господи… — забыв про куртку и выскочив прямо в домашних тапочках, я помчал в сторону мотоцикла, а когда завел его, сильно удивился тому, что заметил начальника в люльке.— Гони давай, сегодня ты за старшего! — скомандовал дядя Саша, и я дал газу.По пути я сто раз проклял себя за глупость и неумение слушаться. Из-за меня вот-вот должно было случиться страшное, а может уже случилось. Еще у ворот дома Анны нас встретил ее муж и набросился на меня с кулаками, но дядя Саша ловко и безболезненно остановил старичка и держал на безопасном расстоянии.— Ты что там ей передал, сволочь?!Я приготовился к худшему.— Она уже три часа плачет, успокоиться не может!— Так она жива? — с души словно сошла огромная лавина. Стало чуть легче дышать.— Отведите нас к ней, — попросил дядя Саша тоном, не терпящим отказов.В небольшой комнатке, сплошь застеленной коврами, на продавленной кровати с подушками, накрытыми тюлевой тканью, сидела та самая старушка. Ее узловатые пальцы сжимали пожелтевшее письмо, похожее на исписанный карандашом осенний лист. Глаза женщины так налились слезами и распухли, что казалось, она ими уже ничего не видит. Думаю, она и наш приход не заметила.— Простите, пожалуйста, это я виноват. Я принес вам эту посылку, — осторожно произнес я, сделав шаг в сторону женщины.— Вы? — она с трудом оторвала взгляд от послания. Губы ее дрожали, кажется, она была готова снова разрыдаться.— Да… Я идиот! Простите меня ради бога! Но, понимаете какое дело, у нас пропала девочка и…— Спасибо вам огромное! — кровать громко скрипнула, стоило женщине встать на ноги. — Вы даже не представляете, что вы для меня сделали…— Честно говоря… не представляю, — я перевел взгляд на дядю Сашу, но тот лишь пожал плечами.— Он простил меня. Давно простил. Вернее, он даже не обижался, — сбивчиво лепетала старушка, ходя по комнате и прижимая листок к груди, — он знает! Знает, что все вышло случайно, что я споткнулась и налетела на него, когда он перегнулся через этот колодец! Понимаете? — заглянула она нам в глаза по очереди, а потом вернулась на кровать. — Я всю жизнь терзалась виной, винила себя, что дожила до седых волос, а он даже не начал изучать химию в школе, как всегда мечтал. И все это из-за меня.— Анечка, эти менты — жулики, они сами эту чушь понаписали, чтобы деньги с тебя поиметь, — бросился к жене муж, но та его жестом попросила не подходить.— Нет, Игорь! Это его письмо, — рявкнула она на мужа так, что тот мгновенно умолк. — Потому что вот, — она показала нам деревянную лошадку, которую Вася передал в свертке. — Это моя Зорька. Она упала вместе с Васенькой. Он вернул ее мне, понимаете? Я могу жить спокойно. Могу жить дальше! Я еще столько всего могу сделать и больше не просыпаться с мыслью, что я… чудовище.Она вновь ударилась в слезы, но это были самые чистые и самые благодарные слезы на свете. Слезы очищения.Обратно ехали спокойно, чтобы ревом мотора не сильно мешать дремлющей округе. Дядя Саша даже попросил прощения за то, что с этой работой сам почти разучился определять, где добро, а где зло. Слишком уж близко были друг к другу грани.Утром мы вместе отправились к колодцу. Но сколько ни звали Ваську, так и не смогли дозваться. Да и погода в этой части леса как-то ощутимо переменилась: пропала вечная изморозь, сквозь колючие ветки стало проклевываться солнышко, набухали почки. А потом мы услышали ее… Маришку.Девочка выбежала откуда-то из тьмы чащи: грязная, худая, вся в слезах и кровоподтеках, но живая.— Дядя Саша, дядя Саша! — бросилась она на шею моему начальнику. — Я думала, что уже никогда больше тебя не увижу! — она зарылась лицом в его куртку. — И папу, думала, не увижу... и маму, и моего друга Толика.— Где?! Где ты была?! — спросил начальник, когда все слезы из девочки вытекли и она смогла говорить спокойно и размеренно.— Кеша улетел в лес, и я побежала за ним, а потом упала и ударилась головой. А когда открыла глаза — поняла, что потерялась. Меня мальчик к вам вывел.— Какой еще мальчик? Где он? — нахмурился дядя Саша.— Красивый, — терла глаза Маришка, — у него была моя фотография и паровозик. Он просил передать вам привет, как на «Радио Дача». И сказал, что теперь ему пора уходить, потому что он смог наконец поговорить со своей сестричкой. А где она? Вы ее знаете? Познакомите нас?— Познакомим, — пообещал дядя Саша, — но сначала отведем тебя к родителям.Он взял ее на руки и потащил в сторону мотоцикла.— Завтра с Лешего спрошу как следует. Тоже мне хозяин леса безглазый. — шепнул мне начальник, когда заметил, что крестница засопела, уронив голову ему на грудь. — А ты молодец, Денис Денисыч, настоящий герой. Жаль только, что информатора у нас больше нет. Но это не беда, — дружески подмигнул он мне. — У нас в Безрадном еще много способов связаться с той стороной.Автор - AlexandrRayn (Александр Райн).

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