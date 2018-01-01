Шесть жутких персонажей крипипасты

Шесть жутких персонажей крипипастыКак рождается крипипаста? Берется жуткая история (либо добавляется «отсебятина» к уже существующей), выдумывается образ будущего убийцы, ну и отправляется на бескрайние просторы Интернета, желательно с пометкой: «Это случилось на самом деле…». Среди вороха историй и вариаций легенд все же попадаются по-настоящему оригинальные и самобытные персонажи.
Как минимум, внешне они надолго западают в сердце, а банальность их историй вполне окупается ярким обликом. Собственно, о них сегодня и пойдет речь. Не удивляйтесь наивности в описаниях историй наших гостей из Интернет-фольклора. Ведь им ничего не стоит навестить вас ночью.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35 by RavazuПросмотров: 62Комментарии: 0
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