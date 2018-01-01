Шесть жутких персонажей крипипасты

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:35

Ravazu Просмотров: 62 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:35 by

Как рождается крипипаста? Берется жуткая история (либо добавляется «отсебятина» к уже существующей), выдумывается образ будущего убийцы, ну и отправляется на бескрайние просторы Интернета, желательно с пометкой: «Это случилось на самом деле…». Среди вороха историй и вариаций легенд все же попадаются по-настоящему оригинальные и самобытные персонажи.Как минимум, внешне они надолго западают в сердце, а банальность их историй вполне окупается ярким обликом. Собственно, о них сегодня и пойдет речь. Не удивляйтесь наивности в описаниях историй наших гостей из Интернет-фольклора. Ведь им ничего не стоит навестить вас ночью.

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