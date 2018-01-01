Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Шесть жутких персонажей крипипасты

Как рождается крипипаста? Берется жуткая история (либо добавляется «отсебятина» к уже существующей), выдумывается образ будущего убийцы, ну и отправляется на бескрайние просторы Интернета, желательно с пометкой: «Это случилось на самом деле…». Среди вороха историй и вариаций легенд все же попадаются по-настоящему оригинальные и самобытные персонажи.
Как минимум, внешне они надолго западают в сердце, а банальность их историй вполне окупается ярким обликом. Собственно, о них сегодня и пойдет речь. Не удивляйтесь наивности в описаниях историй наших гостей из Интернет-фольклора. Ведь им ничего не стоит навестить вас ночью.


Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35 by RavazuПросмотров: 62Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Крипипаста страшилки страшные истории легенды персонажи авторская работа

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.