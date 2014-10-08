Звонок из ниоткуда

Звонок из ниоткудаЭто случилось пару лет назад. Я тогда возвращался домой поздно вечером, телефон разрядился, и пришлось идти пешком через парк. Света почти не было, только тусклые фонари вдоль аллеи.
На скамейке сидела женщина лет сорока. Я мимо проходил, а она говорит:
— Молодой человек, у вас телефон звонит.
Я остановился, смотрю — у меня в кармане действительно начинает мигать экран, хотя он давно был отключён. Достаю — включается. Незнакомый номер.
На автомате нажал «ответить», а в трубке — тишина. Потом женский голос:
— Не ходи через парк. Там тебя ждут.
Я испугался. Смотрю — женщина уже исчезла. Просто будто растворилась. Я не поверил себе, но всё-таки развернулся и пошёл в обход.
На следующий день в новостях увидел, что в ту ночь в парке напали на парня — ровно в том месте, где я собирался пройти.
С тех пор, если что-то подсказывает мне изменить маршрут — я слушаю.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:46
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Вчера, 18:49 by CMERTNIKПросмотров: 201Комментарии: 5
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