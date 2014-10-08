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Истории из жизни

Звонок из ниоткуда

Это случилось пару лет назад. Я тогда возвращался домой поздно вечером, телефон разрядился, и пришлось идти пешком через парк. Света почти не было, только тусклые фонари вдоль аллеи.

На скамейке сидела женщина лет сорока. Я мимо проходил, а она говорит:
— Молодой человек, у вас телефон звонит.

Я остановился, смотрю — у меня в кармане действительно начинает мигать экран, хотя он давно был отключён. Достаю — включается. Незнакомый номер.

На автомате нажал «ответить», а в трубке — тишина. Потом женский голос:
— Не ходи через парк. Там тебя ждут.

Я испугался. Смотрю — женщина уже исчезла. Просто будто растворилась. Я не поверил себе, но всё-таки развернулся и пошёл в обход.

На следующий день в новостях увидел, что в ту ночь в парке напали на парня — ровно в том месте, где я собирался пройти.

С тех пор, если что-то подсказывает мне изменить маршрут — я слушаю.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 18:49 by CMERTNIKПросмотров: 201Комментарии: 5
-3

Ключевые слова: 4story мистика предупреждение странный звонок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:20
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 604
Максимум несерьезные истории, лучшее в дурдом.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Oblomschik
Сегодня, 13:49
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Комментариев: 22
Да не дурдом, а ИИ замучили уже
Зарегистрирован: 6.04.2017
#3 написал: InnaLem
Сегодня, 14:35
+1
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Репутация: (0|0)
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Комментариев: 13
"телефон разрядился, и пришлось идти пешком через парк"
А если бы не разрядился, то поехал бы на велосипеде через площадь?
Зарегистрирован: 21.03.2024
#4 написал: zepepe
Сегодня, 15:25
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3
Братан, одна история ахуи...
Ладно, если серьёзно, то реальные события не подходят под это. Просто тяжело поверить в это, хз...
Зарегистрирован: 6.06.2025
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 18:27
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 604
Цитата: InnaLem
"телефон разрядился, и пришлось идти пешком через парк"
А если бы не разрядился, то поехал бы на велосипеде через площадь?

Если бы у него телефон не разрядился, он бы на нем по воздуху долетел как на ковре-вертолете.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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