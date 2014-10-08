Звонок из ниоткуда

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:46

Причина: Стилистика автора сохранена

CMERTNIK Просмотров: 201 Комментарии: 5 -3 Вчера, 18:49 by

Это случилось пару лет назад. Я тогда возвращался домой поздно вечером, телефон разрядился, и пришлось идти пешком через парк. Света почти не было, только тусклые фонари вдоль аллеи.На скамейке сидела женщина лет сорока. Я мимо проходил, а она говорит:— Молодой человек, у вас телефон звонит.Я остановился, смотрю — у меня в кармане действительно начинает мигать экран, хотя он давно был отключён. Достаю — включается. Незнакомый номер.На автомате нажал «ответить», а в трубке — тишина. Потом женский голос:— Не ходи через парк. Там тебя ждут.Я испугался. Смотрю — женщина уже исчезла. Просто будто растворилась. Я не поверил себе, но всё-таки развернулся и пошёл в обход.На следующий день в новостях увидел, что в ту ночь в парке напали на парня — ровно в том месте, где я собирался пройти.С тех пор, если что-то подсказывает мне изменить маршрут — я слушаю.

Ключевые слова: 4story мистика предупреждение странный звонок авторская история

Другие, подобные истории: