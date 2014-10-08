Помощник

Летяга Просмотров: 408 Комментарии: 3 +11 Вчера, 12:12 by

Когда первенец родился, пришлось с мужем на месяц снять квартиру, пока шло оформление ипотеки. Я и раньше слышала о домовых от мамы, но только в этой квартире прочувствовала по полной. Топот детских ножек, пожалуйста, звуки странные регулярно. Но не шкодил, наоборот, помогал.Дневной сон, я в душе мою голову, малой проснулся, плачет. Я шампунь смываю, стараюсь выйти быстрее. Выхожу, он уже не плачет, лежит спокойный, над люлькой включен детский мобиль, зверушки крутятся, музыка играет. Кнопка снаружи кроватки, новорождённый ребёнок сам ну никак туда не дотянется.Как-то ночью в наушниках решила фильм на ноутбуке посмотреть. В какой-то момент перед глазами вижу, как провод от наушников к ноутбуку резко натягивается вправо, и наушники практически слетают с головы. Перепугалась, села, наушники сняла. Смотрю, малой в кроватке проснулся, канючит, есть хочет, а я не слышала в наушниках, покормила.И таких случаев за месяц было несколько. Если я готовила на кухне, а малой просыпался, в комнате часто мог раздаться громкий звук, как будто стакан разбился, или стул громко подвинули, заходишь — тишина, но малой не спит, в люльке копошится.Домовенка подкармливала, муж списывал на послеродовую депрессию))) Но он реально помогал, если какую-то вещь не могла найти, его неоднократно просила, и она сразу на самом видном месте появлялась. После переезда на других квартирах ничего подобного уже не было)Автор - gopiha.

Ключевые слова: Квартира домовой-помощник ребёнок

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