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Истории из жизни

Помощник

Когда первенец родился, пришлось с мужем на месяц снять квартиру, пока шло оформление ипотеки. Я и раньше слышала о домовых от мамы, но только в этой квартире прочувствовала по полной. Топот детских ножек, пожалуйста, звуки странные регулярно. Но не шкодил, наоборот, помогал.

Дневной сон, я в душе мою голову, малой проснулся, плачет. Я шампунь смываю, стараюсь выйти быстрее. Выхожу, он уже не плачет, лежит спокойный, над люлькой включен детский мобиль, зверушки крутятся, музыка играет. Кнопка снаружи кроватки, новорождённый ребёнок сам ну никак туда не дотянется.

Как-то ночью в наушниках решила фильм на ноутбуке посмотреть. В какой-то момент перед глазами вижу, как провод от наушников к ноутбуку резко натягивается вправо, и наушники практически слетают с головы. Перепугалась, села, наушники сняла. Смотрю, малой в кроватке проснулся, канючит, есть хочет, а я не слышала в наушниках, покормила.

И таких случаев за месяц было несколько. Если я готовила на кухне, а малой просыпался, в комнате часто мог раздаться громкий звук, как будто стакан разбился, или стул громко подвинули, заходишь — тишина, но малой не спит, в люльке копошится.

Домовенка подкармливала, муж списывал на послеродовую депрессию))) Но он реально помогал, если какую-то вещь не могла найти, его неоднократно просила, и она сразу на самом видном месте появлялась. После переезда на других квартирах ничего подобного уже не было)


Автор - gopiha.
Источник.

Вчера, 12:12 by ЛетягаПросмотров: 408Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: Квартира домовой-помощник ребёнок

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 08:56
+1
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Комментариев: 1 601
До:овые они такие, кто понравился с тем и дружат или от безделья могут нагадить.
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#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:04
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Комментариев: 1 844
Прочитала :"я в душЕ моЮ голову") Перечитала ещё раз, потом еще. Наконец дошло joy "Я в дУше мОю голову"!
У нас тоже есть домовушка. Как-то забыла выключить плиту. Собираемся на работу, топчемся в коридоре, готовые выбежать. Вдруг из кухни звук, как-будто что-то упало мелкое. Захожу посмотреть. Ё-моё, плиту не выключила. Поблагодарила домовушку и побежали на работу.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#3 написал: Talisha
Сегодня, 09:15
+4
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 515
Надо было на новую квартиру забрать домового laughing
Добрый дух wink
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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