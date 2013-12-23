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Стихи

Хроники Длиннохвоста: Баллада о другом мече

Отважный рыцарь Длиннохвост
Свой славный путь держал.
На перекрёстке трёх дорог
Старушку увидал.

- О, рыцарь, ты - большой герой,
Насколько погляжу.
Клянусь, что избран ты судьбой!
Пойдём, что покажу.

Поехал с нею Длиннохвост.
К горе они пришли.
Зашли в пещеру. В глубине -
Чудесный меч нашли.

Был воткнут он среди камней.
Прекрасней не было мечей!

- Кто вытащит этот клинок, -
Старушка говорит, -
Свершит предначертанье в срок
И чудо сотворит!

Того, кто это сделает,
Запомнит вся Вселенная!

Схватил герой за рукоять
И вытащил шутя!
А из дыры как свистнула
Горячая струя!

В секунду выросла дыра,
И улетела ввысь гора,
До космоса добил фонтан
Из лавы золотой!

И так он в космос бил, пока
Не сдулся шар земной!


Новость отредактировал Летяга - 21-06-2025, 15:36
Причина: Стилистика автора сохранена
21-06-2025, 15:36 by Почетный святойПросмотров: 250Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Рыцарь Длиннохвост старушка меч подстава Апокалипсис авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
22 июня 2025 19:53
+2
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Публикаций: 145
Комментариев: 7 015
Невезучий какой то лыцарь
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Почетный святой
23 июня 2025 01:43
+2
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Публикаций: 27
Комментариев: 1 126
Цитата: зелёное яблочко
Невезучий какой то лыцарь

То ли ещё будет!)
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#3 написал: Слепой стрелец
23 июня 2025 17:14
+1
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Репутация: (172|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 230
Перед тем, как что-то сделать, нужно задать себе вопрос, - а зачем crazy 325 ? Потом повернуться на другой бок и спать дальше smile . +++
Зарегистрирован: 19.06.2020
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