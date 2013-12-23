Хроники Длиннохвоста: Баллада о другом мече

Новость отредактировал Летяга - 21-06-2025, 15:36

Причина: Стилистика автора сохранена

Почетный святой Просмотров: 250 Комментарии: 3 +4 21-06-2025, 15:36 by

Отважный рыцарь ДлиннохвостСвой славный путь держал.На перекрёстке трёх дорогСтарушку увидал.- О, рыцарь, ты - большой герой,Насколько погляжу.Клянусь, что избран ты судьбой!Пойдём, что покажу.Поехал с нею Длиннохвост.К горе они пришли.Зашли в пещеру. В глубине -Чудесный меч нашли.Был воткнут он среди камней.Прекрасней не было мечей!- Кто вытащит этот клинок, -Старушка говорит, -Свершит предначертанье в срокИ чудо сотворит!Того, кто это сделает,Запомнит вся Вселенная!Схватил герой за рукоятьИ вытащил шутя!А из дыры как свистнулаГорячая струя!В секунду выросла дыра,И улетела ввысь гора,До космоса добил фонтанИз лавы золотой!И так он в космос бил, покаНе сдулся шар земной!

Ключевые слова: Рыцарь Длиннохвост старушка меч подстава Апокалипсис авторский стих

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