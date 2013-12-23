Хроники Длиннохвоста: Баллада о другом мече

Хроники Длиннохвоста: Баллада о другом мечеОтважный рыцарь Длиннохвост
Свой славный путь держал.
На перекрёстке трёх дорог
Старушку увидал.
- О, рыцарь, ты - большой герой,
Насколько погляжу.
Клянусь, что избран ты судьбой!
Пойдём, что покажу.
Поехал с нею Длиннохвост.
К горе они пришли.
Зашли в пещеру. В глубине -
Чудесный меч нашли.
Был воткнут он среди камней.
Прекрасней не было мечей!
- Кто вытащит этот клинок, -
Старушка говорит, -
Свершит предначертанье в срок
И чудо сотворит!
Того, кто это сделает,
Запомнит вся Вселенная!
Схватил герой за рукоять
И вытащил шутя!
А из дыры как свистнула
Горячая струя!
В секунду выросла дыра,
И улетела ввысь гора,
До космоса добил фонтан
Из лавы золотой!
И так он в космос бил, пока
Не сдулся шар земной!
Новость отредактировал Летяга - 21-06-2025, 15:36
Причина: Стилистика автора сохранена
21-06-2025, 15:36 by Почетный святойПросмотров: 250Комментарии: 3
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