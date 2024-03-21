Случай в Агое

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Голландец Михель Просмотров: 382 Комментарии: 3 +9 Вчера, 09:12 by

Это произошло в августе в одном из черноморских пансионатов «Агоя». Отпуск жены зарубили в последний момент, поэтому приехал один. Пансионат так себе, совдеповский: столовая, игровая площадка, ну и бар с танцполом и проектором. Зато море, солнце и всё такое.В один из вечеров проходил футбольный матч, который я ждал. Мне не хотелось его смотреть на маленьком телевизоре в номере, и я пошел в бар. Выпил три коктейля. Игру досматривали вчетвером: я, бармен и еще два парня.Я пришел к своему номеру около трех утра и не нашел в карманах ключ. Надо заметить, что в этом пансионате ключ выдавали с очень мощным деревянным брелоком – таким, что даже в море не утонет. Я его специально отстегнул, чтобы он в шортах не болтался. Вот потерял ключ и думаю: сейчас припрусь к администраторше, разбужу ее, а у меня перегар еще… Да ну его нафиг, позориться. В общем, решил дождаться горничную (у нее есть ключи).Напротив моего корпуса находилась детская площадка, и там стояли советские качели. Как вам объяснить? Они состоят из двух параллельно изогнутых железных труб, сваренных поперек такими же трубами, с размещенными скамейками напротив и раскрашенными в желтый цвет. Чтобы раскачиваться, достаточно нажимать ногой на трубу.В общем, я решил ждать горничную и стал раскачивать ногой качель. Листал в телефоне новости и соцсети. Где-то в начале четвертого (я посмотрел время) меня окликнули:- Здравствуйте!Стояли две девочки. Одна с темными волосами, лет восьми-девяти, другая с рыжими, маленькая, лет пяти. У рыжей, я обратил внимание, кукла в руках еще была.- Здравствуйте, — говорю, а сам думаю, что они в такой час тут делают. Наверно, родители бухают, а эти бедняжки гуляют. И только хотел задать им вопрос, как старшая девочка:- А что Вы так поздно тут делаете?И они спокойно так залезли на противоположную скамейку качели.Во-первых, меня удивило то, что она меня стала спрашивать. Во-вторых, я подумал, что сейчас не поздно, а рано. Врать я не стал и, раскачивая качели, всё рассказал — что ключ потерял и что жду горничную.- А вы что в такое время тут делаете?Ответ меня до сих пор приводит в жуть. Я тогда сразу понял, кто это. У них не было ни смешков, ни переглядываний. Серьезные глаза.- А нас дяденька задушил и утопил в море. Мы теперь всё время тут.Соскочили с качели и ушли в сторону моего корпуса.Я не стал расспрашивать никого. Ещё подумают, что я сумасшедший.

Ключевые слова: Пансионат утро качели девочки авторская история

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