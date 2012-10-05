Хроники Длиннохвоста: Баллада о мече

Отважный рыцарь Длиннохвост

Свой славный путь держал,

На перекрёстке трёх дорог

Бродягу повстречал.



Старик в запачканном плаще,

С седою бородой,

Вскочил на кочку и воздел

Свой посох над собой:



- О рыцарь, мне скорей внемли,

Я - очень важный маг!

И небеса в моём лице

Тебе послали знак!



Ты приведён сюда судьбой!

Пойдём со мной скорей!

Свершим предначертание

Над судьбами людей!



Поехал с магом Длиннохвост.

К горе они пришли.

Зашли в пещеру,

В глубине - чудесный меч нашли.



Стоял он, воткнутый в песок.

Прекрасен был этот клинок!



- Кто вытащит сей славный меч, -

Маг шёпотом сказал, -

- То предначертано ему...

Давай, узнаешь сам!



Сэр рыцарь меч рукой схватил,

И вытащил легко.

Не мудрено: ведь меч в песок

Был вдет неглубоко.



- В чём смысл? - Длиннохвост спросил, -

- Ведь мог вообще любой

Взять эту ценность из песка

Несильною рукой?



- Тут, - крикнул, исчезая, маг,

- Нет никакой загадки!

Ты тронул меч, теперь на нём

Твои есть отпечатки!



Вдруг - яркий свет!

И рёв сирен!

Кидают сверху сеть.

И рыцаря сбивают с ног,

И отбирают меч.



- Ну что, козёл, допрыгался?

А ну лежать, не двигаться!

Не рыпаться! Работает

Во времени полиция!

Новость отредактировал Летяга - 21-06-2025, 15:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Почетный святой Просмотров: 188 Комментарии: 3 +4 21-06-2025, 15:35 by

Ключевые слова: Рыцарь Длиннохвост меч волшебник обман полиция авторский стих

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