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Стихи

Хроники Длиннохвоста: Баллада о мече

Отважный рыцарь Длиннохвост
Свой славный путь держал,
На перекрёстке трёх дорог
Бродягу повстречал.

Старик в запачканном плаще,
С седою бородой,
Вскочил на кочку и воздел
Свой посох над собой:

- О рыцарь, мне скорей внемли,
Я - очень важный маг!
И небеса в моём лице
Тебе послали знак!

Ты приведён сюда судьбой!
Пойдём со мной скорей!
Свершим предначертание
Над судьбами людей!

Поехал с магом Длиннохвост.
К горе они пришли.
Зашли в пещеру,
В глубине - чудесный меч нашли.

Стоял он, воткнутый в песок.
Прекрасен был этот клинок!

- Кто вытащит сей славный меч, -
Маг шёпотом сказал, -
- То предначертано ему...
Давай, узнаешь сам!

Сэр рыцарь меч рукой схватил,
И вытащил легко.
Не мудрено: ведь меч в песок
Был вдет неглубоко.

- В чём смысл? - Длиннохвост спросил, -
- Ведь мог вообще любой
Взять эту ценность из песка
Несильною рукой?

- Тут, - крикнул, исчезая, маг,
- Нет никакой загадки!
Ты тронул меч, теперь на нём
Твои есть отпечатки!

Вдруг - яркий свет!
И рёв сирен!
Кидают сверху сеть.
И рыцаря сбивают с ног,
И отбирают меч.

- Ну что, козёл, допрыгался?
А ну лежать, не двигаться!
Не рыпаться! Работает
Во времени полиция!


Новость отредактировал Летяга - 21-06-2025, 15:35
Причина: Стилистика автора сохранена
21-06-2025, 15:35 by Почетный святойПросмотров: 188Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Рыцарь Длиннохвост меч волшебник обман полиция авторский стих

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
21 июня 2025 18:19
+3
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Комментариев: 664
Жалко Хвоста. Мне вообще хвостатых всегда жалко:)
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Летяга
22 июня 2025 12:24
+2
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Репутация: (12482|-4)
Публикаций: 1 204
Комментариев: 9 752
Помню-помню историю про подставу))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: зелёное яблочко
22 июня 2025 19:52
+3
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Публикаций: 145
Комментариев: 7 015
Какая прелесть. Хорошо, что вернули из забвения
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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