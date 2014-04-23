Мертвучино с карамелью

Мертвучино с карамельюВся кофейня была в кладбищенской земле.
День выдался тяжёлым. Меня попросили разменять крупную купюру, приготовить «некрепкий» двойной эспрессо и убрать орехи из миндального круассана. Левый глаз уже начал дёргаться, а ведь мы даже половину смены не пережили.
Поэтому, когда появилась она, распространяя самый неприятный запах, который я когда-либо чувствовала, — не было ни удивления, ни злости. Лишь бесконечная усталость.
А потом я её узнала.
Эта девушка заходила пару раз в неделю. Заказ всегда был один и тот же: большой капучино с карамельным сиропом.
Обычно она брала стаканчик и убегала в сторону метро. Но иногда устраивалась у окна. Дула на молочную пенку и листала ленту в телефоне.
В этот раз я очень и очень надеялась, что она попросит кофе с собой.
Потому что выглядела она так, будто... Из-под земли вылезла. К брючному костюму, который когда-то был серым, прилипли чёрные комья. Грязные волосы выбились из пучка.
Не проронив ни слова, она встала в конец очереди.
Никогда раньше я такого не видела: другие гости расступились, пропуская эту девушку. Настя, моя напарница, спряталась в кладовке. Стоило бы ей это припомнить на следующем распределении смен.
Стараясь дышать ртом, я спросила:
— Вам как обычно?
Не размыкая серых губ, она кивнула. Я заметила неровный шов, выглядывающий из-под её блузки. Землю, забившуюся под ногти.
Не в силах больше выносить запах, бросилась к кофемашине.
Аромат зерен немного помог. Я намолола даже не тройную, а четверную порцию. Хлопнула дверь: кто-то сбежал. Но большая часть очереди старательно терпела.
Должно быть, им очень хотелось кофе.
Нарисовав какую-то закорючку вместо латте-арта, я вернулась к стойке. Улыбнулась, пытаясь не дышать. Протянула гостье стакан.
— Карта или наличные?
Она скользнула рукой в карман пиджака.
На сером лице отразилось замешательство.
Земля сыпалась на стойку, пока она проверяла карманы. Пенка на кофе умирала, и я, кажется, была готова умереть тоже. А гостья бормотала.
— Как же так... Ни карты, ничего. Они что, просто взяли и закопали меня? Даже телефон не положили?
Очередь теряла терпение. Сделав маленький вдох, я сказала:
— Берите так. Подарок от заведения.
— Спасибо! Понимаете, я ведь не могу без кофе. — На её губах появилась улыбка. — Но делать с этим что-то надо. Не знаете, где мне найти работу?
Автор - asleepAccomplice.
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Вчера, 11:49 by ЛетягаПросмотров: 146Комментарии: 2
Ключевые слова: Кофейня кофе визит городское фентези