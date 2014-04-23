Мертвучино с карамелью

Летяга Просмотров: 146 Комментарии: 2 +4 Вчера, 11:49 by

Вся кофейня была в кладбищенской земле.День выдался тяжёлым. Меня попросили разменять крупную купюру, приготовить «некрепкий» двойной эспрессо и убрать орехи из миндального круассана. Левый глаз уже начал дёргаться, а ведь мы даже половину смены не пережили.Поэтому, когда появилась она, распространяя самый неприятный запах, который я когда-либо чувствовала, — не было ни удивления, ни злости. Лишь бесконечная усталость.А потом я её узнала.Эта девушка заходила пару раз в неделю. Заказ всегда был один и тот же: большой капучино с карамельным сиропом.Обычно она брала стаканчик и убегала в сторону метро. Но иногда устраивалась у окна. Дула на молочную пенку и листала ленту в телефоне.В этот раз я очень и очень надеялась, что она попросит кофе с собой.Потому что выглядела она так, будто... Из-под земли вылезла. К брючному костюму, который когда-то был серым, прилипли чёрные комья. Грязные волосы выбились из пучка.Не проронив ни слова, она встала в конец очереди.Никогда раньше я такого не видела: другие гости расступились, пропуская эту девушку. Настя, моя напарница, спряталась в кладовке. Стоило бы ей это припомнить на следующем распределении смен.Стараясь дышать ртом, я спросила:— Вам как обычно?Не размыкая серых губ, она кивнула. Я заметила неровный шов, выглядывающий из-под её блузки. Землю, забившуюся под ногти.Не в силах больше выносить запах, бросилась к кофемашине.Аромат зерен немного помог. Я намолола даже не тройную, а четверную порцию. Хлопнула дверь: кто-то сбежал. Но большая часть очереди старательно терпела.Должно быть, им очень хотелось кофе.Нарисовав какую-то закорючку вместо латте-арта, я вернулась к стойке. Улыбнулась, пытаясь не дышать. Протянула гостье стакан.— Карта или наличные?Она скользнула рукой в карман пиджака.На сером лице отразилось замешательство.Земля сыпалась на стойку, пока она проверяла карманы. Пенка на кофе умирала, и я, кажется, была готова умереть тоже. А гостья бормотала.— Как же так... Ни карты, ничего. Они что, просто взяли и закопали меня? Даже телефон не положили?Очередь теряла терпение. Сделав маленький вдох, я сказала:— Берите так. Подарок от заведения.— Спасибо! Понимаете, я ведь не могу без кофе. — На её губах появилась улыбка. — Но делать с этим что-то надо. Не знаете, где мне найти работу?Автор - asleepAccomplice.

Ключевые слова: Кофейня кофе визит городское фентези

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